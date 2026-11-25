Foto: Magnific
Společnost Anthropic představila 24. listopadu novou funkci svého asistenta
Claude, která umožňuje proměnit jednoduché nástroje vytvořené umělou inteligencí v samostatné desktopové aplikace. Uživatel přitom nemusí znát programovací jazyk ani řešit klasickou instalaci vlastního softwaru. Novinka označovaná jako Install as app funguje ve Windows a macOS a postupně se zpřístupňuje také uživatelům bezplatného tarifu.
Základem jsou takzvané Artifacts, tedy interaktivní výstupy, které Claude vytváří podle textového zadání. Dosud fungovaly především uvnitř jeho prostředí. Nyní mohou získat vlastní ikonu, samostatné okno a místo v nabídce Start nebo mezi aplikacemi systému macOS.
V praxi tak stačí požádat Claude například o vytvoření časovače, správce fotografií nebo nástroje pro organizaci souborů. Jakmile aplikaci připraví, uživatel ji může vyzkoušet a prostřednictvím nabídky Install as app nainstalovat. Není potřeba připravovat vlastní instalační balíček ani aplikaci digitálně podepisovat.
Aplikace pro PC
Foto: Magnific
Aplikace mohou ovládat i samotný počítač
Právě zde přichází nejzajímavější, ale současně nejcitlivější část novinky. Anthropic totiž připravil tři úrovně oprávnění, které určují, co vytvořená aplikace skutečně smí dělat.
V základním režimu má podobná omezení jako běžná webová stránka. Po dodatečném schválení však může zobrazovat systémová oznámení, reagovat na klávesové zkratky nebo umisťovat vlastní prvky nad ostatní okna.
Nejvyšší úroveň nazvaná Full access to this computer nabízí podstatně širší možnosti. Aplikace s tímto oprávněním dokáže spouštět programy, číst obsah souborů, upravovat je a také mazat. Nemusí přitom žádat uživatele o potvrzení každé jednotlivé operace.
To otevírá prostor například pro automatické třídění fotografií, hromadné přejmenování dokumentů nebo správu pracovních složek. Stejná oprávnění však mohou způsobit značné škody, pokud aplikace obsahuje chybu nebo škodlivý kód.
Anthropic výslovně upozorňuje, že aplikace před instalací nekontroluje. Plný přístup proto doporučuje udělovat pouze důvěryhodným výtvorům. U osobních tarifů navíc zpravidla nelze takové oprávnění poskytnout aplikaci vytvořené někým jiným.
Bezpečnostní oprávnění mají svá omezení
Každé schválení se vztahuje pouze na konkrétní verzi aplikace. Pokud její autor provede úpravu,
Claude požádá o nové potvrzení. Existuje ovšem výjimka. Kód načítaný z externí internetové stránky se může změnit, aniž by systém znovu vyžadoval souhlas.
Uživatel může oprávnění kdykoliv odebrat. Ve Windows se příslušná nabídka nachází po kliknutí pravým tlačítkem na titulní lištu aplikace, v macOS v nabídce jejího názvu. Odebrání plného přístupu však nevrátí soubory, které aplikace již upravila nebo odstranila.
Nová funkce je dostupná v beta verzi pro tarify Free, Pro, Max, Ultra, Team a Enterprise. Vyžaduje desktopového klienta Claude ve verzi alespoň 6.28899.0. Ve firemních tarifech mohou nejvyšší oprávnění omezovat administrátoři.
Určitá omezení má také samotné používání. Aplikace vyžadují internetové připojení a přihlášení do Claude. Nejsou zatím dostupné pro Linux ani mobilní zařízení. Jejich požadavky na umělou inteligenci se navíc započítávají do limitů příslušného tarifu.
Pro běžného uživatele je nejpodstatnější změnou možnost vytvořit si vlastní jednoduchý software bez znalosti programování. Dosud podobné nástroje často končily jako webové demonstrace. Nyní je lze používat přímo na pracovní ploše, zatímco jejich další úpravy probíhají prostřednictvím konverzace s AI.
Zdroj:
https://claude.com/resources/articles/install-as-app