Při koupi tepelného čerpadla často zazní stejná rada: vezměte raději silnější, ať v mrazu doma nemrznete. Za takovou jistotu si lidé rádi připlatí. Němečtí vědci několik let sledovali čerpadla ve skutečných domech a zjistili, jak velká ta pojistka v praxi bývá.
Výpočet počítá s nejhorší zimou
Výkon čerpadla se navrhuje podle tepelné ztráty domu. V Česku ji odborníci počítají podle evropské normy, která u nás platí jako ČSN EN 12831-1.
Výsledek ale bývá vyšší, než dům doopravdy potřebuje. Norma počítá dům jako prázdný a ve tmě: nezapočítá, že v něm lidé vaří, svítí a dýchají, ani že v únoru do obýváku svítí slunce. Navíc vychází z nejchladnějších výpočtových podmínek.
Přečtěte si také: Stavíte dům? Stát do něj chce zakázat plynový kotel a náhrada vyjde i o 160 000 Kč dráž Co ukázalo měření v domech
Fraunhofer ISE čtyři roky sledoval 77 tepelných čerpadel ve stávajících německých domech s jedním až třemi byty. U 42 vzduchových čerpadel porovnal jejich jmenovitý výkon při venkovní teplotě −7 °C s potřebou tepla. Tu odvodil ze skutečné spotřeby domu v roce 2024.
Podle závěrečné zprávy z listopadu 2025 měla většina z nich výraznou rezervu, typicky zhruba 1,5násobek potřeby. V krajních případech dosahoval výkon zhruba trojnásobku toho, co dům podle spotřeby potřeboval, a zpráva zmiňuje i další čerpadla s víc než dvojnásobkem. Naopak jen několik čerpadel nestačilo dům vytopit samo. Výsledky jednotlivých měřených domů uvádějí zdroje pod článkem.
Přeplatili majitelé?
Silnější stroj stojí víc peněz, takže kdo má zbytečně velkou rezervu, platil i za výkon, který nevyužije. Kolik kdo zaplatil navíc, ale studie nepočítala. Proč jsou čerpadla tak velká, se podle autorů z dat zjistit nedá, protože projekty většinou chyběly.
Přečtěte si také: Kdo topí tepelným čerpadlem, může mít skrytou chybu. Kompresor pak naskočí i 15 000krát ročně
Zimy byly v době měření mírné. Podle tiskové zprávy Fraunhoferova institutu klesla teplota pod −5 °C jen výjimečně a elektrické topné tyče u vzduchových čerpadel spotřebovaly jen asi 1,3 % elektřiny. Celkově zpráva hodnotí provoz čerpadel ve stávajících domech jako úsporný.
Na příliš velká čerpadla narazila i evropská studie ETH Zürich, kterou v roce 2025 otiskl časopis Nature Communications. Jinou metodou došla k menšímu podílu: z 1 023 strojů v 10 zemích bylo příliš velké asi každé desáté, příliš malé jen 1 %.
Proč se kompresor pořád zapíná
Na jaře a na podzim stačí domu jen trocha tepla. Když je to méně, než čerpadlo vyrobí i na nejnižší stupeň, topná voda se rychle ohřeje. Řídicí jednotka kompresor zastaví a po vychladnutí vody celý kolotoč začne znovu. Každý start zatěžuje součásti kompresoru, což se podepisuje na jeho životnosti. Velmi krátké běhy o délce několika minut ho mohou i přímo poškodit.
Přečtěte si také: Instalatéři nesnášejí drahou chemii na záchod. Vodní kámen rozpustí věc z kuchyně za 20 Kč
V německých datech měla i některá čerpadla s víc než dvojnásobným výkonem méně než 4 000 startů za rok. Pod 2 000 startů se přitom dostala jen ta navržená těsně.
Za častým spínáním tedy bývá hlavně regulace nebo zapojení. Část chyb jde opravit v nastavení, třeba když čerpadlo nevyužívá možnost plynule ubírat výkon nebo spíná při příliš malém rozdílu teplot. Jiné souvisejí se zapojením, typicky hydraulický oddělovač nebo malý paralelní zásobník.
Za častým spínáním kompresoru stojí většinou nastavení regulace nebo způsob zapojení otopné soustavy. Ilustrační foto. Zdroj: Pavel Danilyuk / Pexels. Co ohlídat doma i před koupí
Stav svého čerpadla obvykle zjistíte takto:
V menu řídicí jednotky najděte počítadlo startů kompresoru a odpracované hodiny. Hodiny vydělte počtem startů a vyjde vám průměrná délka jednoho běhu. Vycházejí-li jen minuty, zavolejte servis. Technik zjistí, zda jde o nastavení, o zapojení, nebo je vše v pořádku. Přečtěte si také: Zavřeli jádro, teď oprašují uhlí. Němcům může chybět tolik plynu, kolik Česko spálí za měsíc
Úpravy nechte na servisu nebo se řiďte návodem výrobce. Často pomůže, když technik sníží teplotu topné vody nebo zvětší rozdíl teplot mezi zapnutím a vypnutím. Jindy je třeba otevřít zavřené okruhy, zkontrolovat průtok nebo předělat zapojení. Když vám nabízejí větší zásobník, ptejte se, co má vyřešit.
Kdo čerpadlo teprve vybírá, ať chce od odborníka výpočet tepelné ztráty domu v kilowattech, protože odhad podle vytápěné plochy je jen hrubý. Plánujete-li zateplení, řekněte to dodavateli hned při poptávce. Zateplený dům ztrácí méně tepla a čerpadlo spočítané na dnešní stav by pro něj bylo zbytečně velké. Pořadí opatření doporučuje renovační pas, který je od roku 2026 podkladem pro všechny žádosti o podporu z programu Nová zelená úsporám, ať jde o dotaci, nebo o bezúročný úvěr. Podle odborníků má obvykle přednost zateplení, u kotle na konci životnosti ale může být čerpadlo prvním krokem.
Zdroje: https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2025/waermepumpen-heizen-auch-im-altbau-klimafreundlich-forschungsprojekt-des-fraunhofer-ise-abgeschlossen.html, https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/projekte/WP-QS_Schlussbericht.pdf, https://www.pv-magazine.com/2025/11/04/four-year-testings-finds-heat-pumps-run-efficiently-even-in-older-homes, https://www.cleanthinking.de/?p=1074907, https://www.haustechnikdialog.de/News/31961/Waermepumpe-startet-zu-haeufig-fuenf-Pruefpunkte-aus-der-Praxis, https://globenergia.pl/taktowanie-pompy-ciepla-przyczyny-diagnostyka-i-sposoby-ograniczenia/, https://www.denik.cz/stavba/tepelne-cerpadlo-provoz.html, https://www.estav.cz/cz/3360.tepelne-cerpadlo-jak-ho-dimenzovat, https://www.estav.cz/cz/14808.jak-ziskat-dotaci-nebo-bezurocny-uver-na-tepelne-cerpadlo-a-jakou-roli-v-tom-hraje-renovacni-pas, https://utopia.de/news/studie-viele-waermepumpen-laufen-ineffizient-an-diesen-fehlern-liegt-es_809482, https://ethrat.mironet.ch/research/how-efficient-are-heat-pumps-in-reality.html, https://www.tzb-info.cz/normy/csn-en-12831-1-2018-09, https://www.drevostavitel.cz/clanek/nemecky-vyzkum-odhalil-problemy-tepelnych-cerpadel
Přečtěte si také: Kdo má polena opřená o zeď domu, riskuje plísně, hmyz i opadanou omítku. Rozhoduje 90 cm
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!