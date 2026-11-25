O Alternativě pro Německo jistě nelze říct, že každý její politik, člen či spolupracovník je „proruský“. Řada tváří AfD, jejich vyjádření a politické kroky však Kremlu zjevně nahrávají. Nelze přehlédnout ani to, že českou SPD nebo Institut Václava Klause přitahují v rámci AfD právě její jasně proruské části. A že tato náklonnost je vzájemná. Příkladů z poslední doby je několik.
Spolupracovník AfD s ruskými kořeny Jurij Kofner Ukrajinu označuje za zkorumpovaný a teroristický režim a má vazby do vysokých pater ruské politiky. Jeho blízkost ke Kremlu se teď v Německu znovu veřejně probírá, kontakty však Kofner hledal před několika lety i v Česku – v Institutu Václava Klause nebo v hnutí SPD.
Hnutí SPD opakovaně odmítá reputaci proruské strany a své kontakty s podobně orientovanými krajně pravicovými partajemi v sousedních státech vysvětluje jako „spolupráci patriotů“.
Před třemi lety, kdy pozvala do Prahy Jurije Kofnera, však straně Tomia Okamury jeho dlouholetý životopis plný prokremelských stop nijak nepřekážel.
Výzkumná spolupráce s Klausem
Kofner, jak už tehdy popsal HlídacíPes.org, dorazil v dubnu 2023 do Prahy za vedením pražské i celostátní SPD. Probírali prý užší spolupráci s Kofnerovou Alternativou pro Německo (AfD), zejména v rámci mládežnických organizací. Pro SPD měl dvě přednášky a stihl se zastavit i v Institutu Václava Klause u bývalého českého prezidenta.
Podle Kofnera probírali mimo jiné i možnosti „výzkumné spolupráce“ mezi Klausovým institutem a Kofnerovým think-tankem MIWI. V něm se až do loňska věnoval především ekonomickým analýzám. Podle svého profilu na LinkedIn Kofner od minulého roku působí v Institutu pro konzervativní ekonomickou politiku (IKW).
🇨🇿💙 Heute in #Prag zu einem persönlichen Gespräch mit Vaclav Klaus, Ökonom, Premierminister (1993-1998) u. Präsident (2003-2013) der Tschechischen Republik über Zusammenarbeit, die jüngsten Erfolge der #AfD und die Wirtschaftspolitik in #Deutschland u. #Tschechien. #Europa https://t.co/dImKaI3ASx
— J.C. KOFNER | 🇩🇪💙📈 (@kofner1) April 13, 2023
Právě ten nyní v Bavorsku, kde Kofner žije, čelí kritice za spolupráci s frakcí AfD v bavorském zemském sněmu. Respektive za to, že tyto placené služby, které IKW pro AfD poskytuje, nejsou dostatečně transparentní. K tomu se ale ještě vrátíme.
Už před třemi lety jsme popsali Kofnerův životopis a jeho ruské stopy. Je stěží představitelné, že by si totéž z veřejných zdrojů nedokázala zjistit česká SPD, která si Kofnera vybrala jako partnera pro svůj tehdejší networking s bavorskou AfD a její mládežnickou organizací.
V roce 2023 se SPD s Kofnerem setkala ještě minimálně jednou, a to v Bavorsku. Byl u toho mimochodem i současný europoslanec AfD Petr Bystroň vyšetřovaný kvůli podezření z braní ruských úplatků – což on sám popírá.
Ruský vliv od Dublinu po Vladivostok
Jurij Kofner vystudoval elitní moskevskou univerzitu MGIMO považovanou nejen za přípravku diplomatů, ale i spolupracovníků ruských tajných služeb.
Je také dlouholetým zastáncem a propagátorem takzvaného neo-eurasianismu, který zjednodušeně řečeno prosazuje myšlenku eurasijské říše „od Dublinu po Vladivostok“ ovládané Ruskem, a jehož hlavním hlasem je kremelský ideolog Alexander Dugin.
Česká SPD mezitím pokračuje v networkingu s dalšími proruskými figurami německé AfD. Koncem října přijalo vedení strany v čele s Tomiem Okamurou v Praze delegaci saské větve AfD včetně jejího šéfa Jörga Urbana. Ten má mimochodem ruskou manželku.
Dva dny po referendu o připojení Krymu k Rusku v březnu 2014 se Kofner například zúčastnil tiskové konference v Simferopolu, kde mimo jiné ujišťoval obyvatele poloostrova, že se po ruské anexi nemusí bát snížení životní úrovně.
I z těchto důvodů se Kofnerovo jméno objevilo na kontroverzním internetovém „seznamu nepřátel Ukrajiny“ přezdívaném „Mírotvůrce“. Na něm je od letoška mimochodem i poradkyně premiéra Andreje Babiše pro oblast svobody projevu Natálie Vachatová.
Kofner se také dříve pochlubil fotkou s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a zúčastnil se Valdajského fóra, které bylo tradičně chápáno jako jedna z hlavních platforem pro šíření ruského vidění světa.
Po návratu z Ruska do Německa začal Kofner pracovat pro AfD v bavorském zemském sněmu jako odborný referent pro hospodářství a energie a z jeho podkladů citují při jednáních zemští poslanci.
Mezi „konzervativci“
Mnichovský deník Abendzeitung teď Kofnerovy vazby zmapoval znovu. Především německé publikum může zajímat zjištění, že Kofnerův současný think-tank IKW nabízí poslancům bavorského zemského sněmu jako placenou službu vypracování podkladů pro interpelace, vypracování hotového návrhu parlamentního usnesení nebo zprostředkování expertů pro odborná jednání zemského parlamentu.
Háček je v tom, že peníze daňových poplatníků určené pro parlamentní práci frakce AfD nesmí téct do soukromých firem, tedy ani do Kofnerova institutu za zmíněné služby. Kofner pochybení odmítá, zemský parlament celou věc podle deníku prověřuje.
[souvisejici]
V čerstvém novinářském zpracování Kofnerova životopisu došlo ale i na jeho aktuální ruské kontakty. Letos v září například poskytl rozhovor ruskému propagandistickému médiu Sputnik, v němž mluvil o „zkorumpovaném“ a „teroristickém“ režimu v Kyjevě a mluvil také o „územích osvobozených ruskou armádou“.
V roce 2024 americké úřady po několikahodinovém výslechu zabránily Kofnerovi ve vstupu do USA. Také tam dostal podle svých slov dotazy ohledně ruského vlivu na AfD i na své vlastní kontakty v Rusku.
Navzdory zjevné blízkosti k Rusku a kontaktům v kremelských kruzích má Kofner dveře stále otevřené i mezi evropskými „konzervativci“, kteří si jinak na otevřené projevy sympatií k Rusku dávají v současné době spíše pozor.
Ukázalo se to minulý týden na Konzervativním summitu v Bratislavě, kde Kofner vystoupil jako jeden z řečníků. Z českého pohledu stojí za pozornost, že v panelu s ním měl původně zasednout europoslanec za ODS Alexandr Vondra. Ten se však na poslední chvíli kvůli akutním zdravotním potížím z akce omluvil.
Červený koberec pro AfD v Praze
Česká SPD mezitím pokračuje v networkingu s dalšími proruskými figurami německé AfD. Koncem října přijalo vedení strany v čele s Tomiem Okamurou v Praze delegaci saské větve AfD včetně jejího šéfa Jörga Urbana. Ten má mimochodem ruskou manželku.
Na programu bylo i setkání s ministry za SPD, včetně krátkého pozdravu ministra obrany Jaromíra Zůny. Čas si na saskou AfD našel i Václav Klaus, který tvrdil, že německá ambasáda vytvářela „naprostý tlak, aby se s delegací AfD nikdo nesetkal“. Podobná delegace saské AfD přijela za SPD do Prahy už v únoru.
V červnu se pak podle zjištění Deníku N Jörg Urban zúčastnil recepce na ruské ambasádě v Praze, jen krátce poté, co se spolu s dalšími zástupci AfD vrátil z ekonomického fóra v ruském Petrohradě, které je jednou z hlavních akcí režimu Vladimira Putina při networkingu se západními státy.