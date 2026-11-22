Děti ještě potřebují tebe a rodiče už začínají taky. Vítej v „sandwich generation“
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Děti ještě potřebují tebe a rodiče už začínají taky. Vítej v „sandwich generation“
Článek byl publikován 22.11.2026 14:11
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