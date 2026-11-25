V moderních pračkách se obvykle nachází zásuvka rozdělená na tři přihrádky, přičemž funkce každé z nich má svůj specifický účel, o kterém mnoho uživatelů často ani neví.
Abyste předešli možnému poškození vašeho zařízení, je zásadní si před jeho prvním spuštěním důkladně prostudovat návod k použití. Tento krok je klíčový k tomu, aby
byla pračka používána efektivně a bezpečně. To platí i pro správné používání přihrádek, bohužel mnoho uživatelů se těmito pokyny neřídí a návod k použití ani neotevře. Tři přihrádky, každá s jinou funkcí
Většina lidí je obeznámena s prvními dvěma přihrádkami. Ta první je podle webu
Novi většinou označená symbolem I a slouží pro umístění pracího prostředku určeného k předpírce prádla, která potřebuje silnější ošetření. Vedle se nachází přihrádka druhá, se symbolem II. Ta je určena pro hlavní prací cyklus, kam se dává běžný prací prostředek.
Avšak třetí přihrádka, která je označena symbolem květiny, je určena speciálně pro aviváž. Kromě komerční aviváže některé návody doporučují domácí směs z octa a esenciálních olejů, před použitím ověřte v návodu pračky, zda ji výrobce povoluje. Ta může prádlu dodat nejen svěžest, ale i měkkost, jak uvádí web
Nanolab. Je důležité mít na paměti, že příliš velké množství aviváže může být kontraproduktivní a vést k nadměrnému usazování zbytků na oblečení a v pračce.
Díky tomuto geniálnímu triku ušetříte desetitisíce Kč za praní prádla. Stačí využít tento úsporný režim Správné používání přihrádek zefektivní naše praní
Používání těchto přihrádek podle jejich určení a v souladu s doporučeními výrobce je klíčové nejen pro
dosažení optimálních výsledků praní, ale i pro udržení pračky v dobrém technickém stavu. Tímto způsobem můžete prodloužit životnost svého zařízení a zajistit, že vaše prádlo bude vždy čisté a svěží. Fotografie: Pexels
Doporučujeme tedy si při koupi nové pračky pořádně projít návod k použití a řídit se pokyny, které výrobce uvádí. Správné používání přihrádek může pomoci, aby bylo prádlo čisté a pračka vydrží delší dobu bez potřeby opravy. Po vyprání je dobré držet se několika rad,
jak správně věšet prádlo. Právě ty jsme čtenářům webu Svět kreativity přiblížili v předchozím článku.
Článek
Zásuvka pračky má tři přihrádky. Předpírka, hlavní praní a aviváž mají každá své místo a svou funkci pochází z webu Světkreativity.