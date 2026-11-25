je pro mě jedno z těch jídel, která Znojemská omáčka umí bez velkých řečí. Vezme se cibule, kus masa, okurky, trochu tuku a po nějaké době to v kuchyni voní tak, že člověk stejně pořád nakukuje pod pokličku. Přitom jsem ji dlouho nevařila. Měla jsem v hlavě, že kolem ní bude práce na půl odpoledne. Jenže pak jsem jednou stála u mámy u sporáku a sledovala, jak to dělá ona: česká kuchyně žádné přesné odměřování, cibule pomalu tmavla, maso se zatáhlo, všechno šlo tak nějak samozřejmě. Zkusila jsem to potom doma. Krkovice se při dobrém dušení skoro rozpadá, omáčka je hustá, lehce nakyslá po okurkách a voní po sádle. Tohle je přesně jídlo, u kterého se talíře většinou vracejí prázdné.
U znojemské omáčky se vyplatí
nespěchat. Hlavně cibule. Nestačí ji jen nechat zesklovatět, musí opravdu zhnědnout, jinak bude omáčka světlá a chuťově plochá. Maso zase potřebuje čas, aby změklo a pustilo do šťávy to, co pustit má. přidávám až později. Když se dají do hrnce hned na začátku, změknou až moc a kyselost se do omáčky opře zbytečně brzy. Nakládané okurky
Můj tip: Krkovici před opečením obalte v hladké mouce pečlivě, ale nepřehánějte to. Má na ní zůstat jen tenký film, přebytek sklepejte. Při restování se díky tomu udělá pěkná kůrka, maso si lépe udrží šťávu a omáčka se pak zahustí skoro sama. Bez mouky bývá výsledek řidší a maso nepůsobí tak plně a šťavnatě. Recept na poctivou znojemskou omáčku z vepřové krkovice
Celková doba přípravy: přibližně 1 hodina 30 minut Ingredience pro přípravu
Maso a základ omáčky: 1 kg vepřové krkovice 150 g slaniny (nejlépe uzené, nakrájené na kostičky) 4 ks cibule (středně velké) 2 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky sůl, čerstvě mletý pepř
Dochucení a dokončení: 8 ks nakládaných okurek (středně velkých, na plátky) 1 lžíce sójové omáčky hovězí nebo zeleninový vývar (přibližně 400 až 500 ml) Postup přípravy tradiční znojemské omáčky z krkovice
1.
Krkovici nakrájejte na kostky asi 3 až 4 cm velké. Maso osolte, opepřete a obalte v hladké mouce. Na povrchu má zůstat jen jemná vrstva. Co nedrží, sklepejte pryč, protože přebytečná mouka se na pánvi ráda připaluje.
2. Na pánvi rozehřejte
sádlo na vyšší teplotu a maso opečte ze všech stran dozlatohněda. Nedávejte ho tam všechno najednou. Přeplněná pánev znamená dušení místo restování a kůrka je pryč. Opečené kousky odložte na talíř.
3. Do výpeku přidejte
cibuli nakrájenou na hrubší půlkolečka. Restujte ji na středním plamenu, až výrazně ztmavne. Ne jen lehce dozlatova, spíš do tmavě hnědé. Tady se dělá barva omáčky a velká část chuti.
4. Přisypte
slaninu nakrájenou na kostičky a restujte ji s cibulí ještě 5 až 8 minut. Měla by pustit tuk a na krajích trochu zkřehnout.
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5. Přilijte
vývar, zhruba 400 ml. Kdo má rád omáčku řidší, může přidat trochu víc. Do pánve vraťte opečené maso a vmíchejte sójovou omáčku. Přiveďte k varu, potom stáhněte plamen (na indukci přibližně stupeň 4) a pod pokličkou duste asi 45 minut. Na řadu přijdou okurky
1. Po 45 minutách dušení přidejte
nakládané okurky nakrájené na plátky. Dřív bych je tam nedávala. Omáčka by se zbytečně brzy překyselila a okurky by ztratily pevnější strukturu.
2. Všechno nechte ještě
15 až 20 minut pomalu provařit. Omáčka má být tmavá a hustá, maso by mělo povolit tak, že ho rozdělíte lžící. Na konci dolaďte sůl, pepř a případně ještě kapku sójové omáčky.
3. Podávejte horké, nejlépe s houskovým nebo bramborovým knedlíkem. Druhý den se znojemská ohřívá velmi dobře a často chutná ještě lépe, protože se chutě přes noc usadí.
Foto: Cooky.cz, Zapomenutá klasika českých kuchyní: Znojemská omáčka s nakládanými okurkami, která promění hovězí na sváteční talíř Tipy redakce: Výběr masa: Krkovice je pro tenhle recept nejlepší volba. Má dost tuku, který se při delším dušení rozpustí a dá omáčce plnější chuť. Kýta nebo plec bývají sušší a maso může zůstat tužší. Hustota omáčky: Pokud je omáčka na konci příliš řídká, vyndejte maso, omáčku přiveďte k varu a chvíli ji bez pokličky redukujte. Pomůže i lžička mouky rozmíchaná ve studené vodě, kterou za stálého míchání přidáte do omáčky. Výběr okurek: Nakládané okurky ve slaném nálevu, ne v octovém, dají omáčce jemnější kyselost. Octové jsou ostřejší. Je to otázka chuti, u nás doma ale obvykle vítězí ty slané. Zdravotní přínos okurek: Nakládané okurky podle Healthline obsahují probiotika prospěšná pro střevní mikrobiom a přirozeně dodávají elektrolyty. U takhle sytého talíře se malé dobré svědomí docela hodí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline