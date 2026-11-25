Československá ústava z roku 1920 zaručovala všem občanům plnou rovnost bez ohledu na původ. Přesto 14. července 1927 schválilo Národní shromáždění zákon č. 117/1927 Sb. z. a n., který lidem starším 14 let zařazeným do dobové kategorie „potulných cikánů“ uložil zvláštní průkaz totožnosti s otisky prstů.
Představa první republiky jako bezchybné oázy občanských svobod dostává při čtení dobové sbírky zákonů citelné trhliny. Stejný stát, který uměl vymáhat
volební povinnost pod hrozbou pokuty a vězení, si v létě 1927 vytvořil i zvláštní policejní režim pro okrajovou část obyvatelstva. Pod zákonem, v dobovém znění nazvaným „o potulných cikánech“, stojí podpisy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, premiéra Antonína Švehly a ministra vnitra Jana Černého.
Rozhodující byl detail, na který upozornila už část tehdejších poslanců. Povinnost nechat si sejmout otisky prstů a nosit zvláštní průkaz nevyplývala z žádného soudního rozsudku ani spáchaného trestného činu. Stačilo samotné správní zařazení do nejasně napsané zákonné kolonky.
https://www.retroradar.cz/paternoster-palac-ymca/
Co přesně stálo v paragrafech zákona z roku 1927
Znění
zákona č. 117/1927 Sb. z. a n. pracovalo s dobovým právním pojmem, který nelze mechanicky ztotožnit se všemi tehdejšími Romy. Paragraf 1 vymezil „potulné cikány“ jako „cikány z místa na místo se toulající a jiní tuláci práce se štítící, kteří po cikánsku žijí“, a to i tehdy, pokud měli po část roku, hlavně v zimě, stálé bydliště. Zákon tak na papíře mířil na kombinaci původu a způsobu života a teoreticky dopadal i na neromské tuláky. V budově Rudolfina zasedala v letech 1920 až 1938 Poslanecká sněmovna. Právě zde poslanci 14. července 1927 ve zkráceném řízení schválili zákon č. 117/1927 Sb. Aconcagua ( talk ) / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
V praxi šel ovšem mnohem dál než běžná evidence obyvatel. Paragraf 2 uložil povinnost dostavit se na vyzvání k policejnímu soupisu a uvést osobní údaje i přezdívky. Podle paragrafu 3 směly bezpečnostní orgány kdykoli provádět antropometrická a daktyloskopická měření, zapisovat jizvy či tetování a přikázat dotyčnému, aby se až po dobu 14 dnů nevzdaloval ze stanoveného místa, dokud nebude jeho totožnost ověřena. Vládní
důvodová zpráva k senátnímu tisku č. 415 přitom otevřeně vysvětlovala, že toto zadržení má sloužit i v případech, kdy neexistují žádné předpoklady k zatčení.
Samotný doklad zakotvil paragraf 4. Každý člověk starší 14 let zařazený do této dobové kategorie dostal od okresního politického či státního policejního úřadu zvláštní průkaz, dobově označovaný jako „legitimace cikánská“. Obsahoval osobní data, fyzický popis, otisky prstů a záznamy o případném policejním dohledu. Děti mladší 14 let se zapisovaly do průkazu osoby, s níž žily.
Držitel musel průkaz nosit stále u sebe a předložit jej na požádání. Změny údajů nebo narození dítěte bylo nutné hlásit do osmi dnů, ztrátu průkazu do tří dnů, a po smrti majitele museli pozůstalí legitimaci odevzdat četníkům nebo úřadu. Další paragrafy pak omezily samotný pohyb: kočovat v rodině nebo s vozem šlo jen na odvolatelný roční kočovnický list bez právního nároku (§ 5), tábořit jen na místě vykázaném starostou (§ 8) a zemské úřady mohly vyhlásit celé obce za zakázané území označené tabulkami u silnic (§ 10). Paragraf 12 dokonce umožnil odebrat rodičům děti mladší 18 let, přičemž proti prozatímnímu umístění okresním úřadem nebylo odvolání. Porušení většiny pravidel trestal podle § 13 a § 14 přímo politický úřad vězením do jednoho měsíce a prodejem vozů či koní v dražbě.
Patnáct tisíc na papíře, desetitisíce v policejní praxi
Jak daleko se skutečné používání zákona rozešlo s ubezpečováním předkladatelů, ukazují dvě dobová čísla vedle sebe. Ve zmíněné důvodové zprávě z roku 1927 ministerstvo vnitra poslancům tvrdilo, že zákon se dotkne asi 15 000 osob, z nichž jen něco přes polovinu tvoří Romové, a že na usedlé obyvatele ani na řádné kočovné řemeslníky vůbec nedopadne. Přitom už o dva roky dříve, při policejním soupisu z roku 1925 podle pokynů šéfa pražského poznávacího oddělení Josefa Povondry, úřady v Československu zaevidovaly celkem 64 938 osob zařazených do dobové kolonky „cikánů“, jak v rozboru
policejní evidence na portálu Holocaust.cz dokládá historik Pavel Baloun.
Autoři osnovy v důvodové zprávě sami přiznali, že pojem „cikána a cikánského života“ nelze v zákoně přesně definovat, a ponechali výklad na správní praxi. Směr této praxe naznačil hned v srpnu 1927 jeden ze spolutvůrců zákona, odborový rada ministerstva vnitra Vratislav Kalousek. Ve Věstníku ministerstva vnitra doporučil úřadům vykládat zákonnou definici široce. O čtyři roky později, v dubnu 1931, redakce četnického časopisu Bezpečnostní služba v čele s dalším spoluautorem normy Josefem Ježkem podpořila postup, podle něhož měli legitimaci dostat prakticky všichni Romové a teprve zpětně žádat o vyřazení.
Brněnské Muzeum romské kultury uchovává mimo jiné dochovaný exemplář dobové legitimace z roku 1938 s inventárním číslem MRK 39/94. Rommuz / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Tlak na plošný výklad potvrzují i další dochované pokyny. V červenci 1931 nařídil Krajinský úřad v Bratislavě okresním úřadům zapsat do daktyloskopické evidence také takzvané domněle trvale usazené Romy, kteří občas vyjížděli za prací do sousedních okresů, a v říjnu 1935 totéž zopakoval oběžník Ústředního četnického pátracího oddělení. Na místní úrovni se přitom rozdíl mezi dobovou zákonnou kategorií a celým etnikem snadno ztrácel úplně. Když v srpnu 1934 Moravské noviny kritizovaly ceduli v moravské Veselici u Sloupu s nápisem „Cikánům vstup do obce zakázán“, v němž už zákonné slovo „potulným“ vůbec nefigurovalo, místní velitel četníků v září 1934 po vyšetřování pouze nahlásil, že tabulka nestojí přímo na kříži, ale dva a půl metru od něj. Podobně pružně dokázala prvorepubliková správa zasahovat do každodenního života i jinde, například když o čtyři roky později zavedla
Kubátovu vyhlášku proti smíšenému táboření.
https://www.retroradar.cz/papirove-saty-papitex-vigona-svitavy/
Co o každodenním dopadu prozrazuje dochovaný doklad z roku 1938
Jak systém fungoval v konkrétním lidském životě, dokládá dochovaná dobová „cikánská legitimace“ z roku 1938 ze sbírky Muzea romské kultury v Brně (inventární číslo MRK 39/94), jejíž popis zveřejnil
historický přehled na portálu Holocaust.cz. Průkaz připomínal pasovou knížku a jeho těžiště neleželo ve jménu držitele. Klíčové bylo evidenční číslo přidělené v centrální kartotéce Ústředního četnického pátracího oddělení v Praze, doprovázené podrobným tělesným popisem a otisky prstů.
Tímto uspořádáním se držitelé zvláštních legitimací dostali do totožné daktyloskopické evidence, v níž policie vedla recidivisty, dobově nazývané „zločinci z povolání“. Inspiroval ji francouzský zákon z roku 1912 s antropometrickým průkazem a bavorský zákon z roku 1926. Člověk, který nikdy nestanul před soudem, tak nosil v kapse doklad stvrzující, že jej vlastní stát považuje za trvalé bezpečnostní riziko a může kdykoli zkontrolovat jeho pohyb, rodinu i obživu.
Námitky protiústavnosti a dlouhý stín daktyloskopických karet
Zákon nevznikl bez odporu. Při jednání Poslanecké sněmovny 14. července 1927, kdy vládní koalice prosadila zkrácené projednání, poukázala poslankyně Irene Kirpalová z německé sociální demokracie přímo na
paragraf 128 československé ústavní listiny z roku 1920, který všem občanům zaručoval rovnost před zákonem bez ohledu na rasu, jazyk či náboženství. Československý sociální demokrat Jaromír Nečas varoval, že vágní paragraf 1 umožní zasáhnout i proti usazeným rodinám ze Slovenska a Podkarpatské Rusi odcházejícím v létě za sezonní prací. Komunistický poslanec József Gáti pak zvláštní legitimace přirovnal ke středověkému označování Židů, protože pod hlavičkou prevence cejchují nevinné lidi.
Sněmovní většina všechny pozměňovací návrhy zamítla a zákon č. 117/1927 Sb. zůstal v platnosti více než dvě desetiletí. Formálně jej zrušil až trestní zákon správní
č. 88/1950 Sb. s účinností od 1. srpna 1950. Centrální daktyloskopická evidence vybudovaná prvorepublikovým četnictvem však mezitím neposloužila jen běžnému správnímu dohledu, ale stala se hotovým nástrojem pro úřady za druhé republiky i v době Protektorátu Čechy a Morava. Zdroje fotografií Historická daktyloskopická tabule s otisky prstů z přelomu 19. a 20. století: Rijksmuseum / Wikimedia / CC0 Rudolfinum v Praze, meziválečné sídlo Poslanecké sněmovny: Aconcagua ( talk ) / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Stálá expozice Příběh Romů v Muzeu romské kultury v Brně: Rommuz / Wikimedia / CC BY-SA 4.0