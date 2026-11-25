Zpět na led po 40 letech: Dana Morávková se jako dvojnásobná mistryně vrací k bruslení
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Dana Morávková si zatančila v LouskáčkuZdroj: herminapress
Článek byl publikován 25.11.2026 10:52
Herec Jan Révai (52) dorazil na premiéru nového seriálu Muži v letu a pro Aplausin.cz prozradil, koho v něm...
Další přímý přenos StarDance nabídl nejen špičkové taneční výkony, ale i pořádnou dávku emocí, humoru a...
Deset let na jevišti připomíná výroční kalendář Divadla Radka Brzobohatého. Jiří Miňovský jej s fotografkou...
Velká radost v rodině známého MMA zápasníka! Makhmud Muradov (36) a jeho půvabná manželka Sabina Karásková...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Kate v Bombaji předala cenu Earthshot. Bhútán ji získal za ochranu himálajských lesů
- Kozub se na Slavíka nepodívá. Herec oznámil stopku, pak vytáhl pořádně bizarní gesto
- Strach, výslechy a hrozba vězení. Eva Holubová odhalila, co jí za totality provedli
- Ulice: Nejdřív zničili Patrika, teď ničí i oblíbenou profesorku. „Chytrá jak rádio, všechno ví nejlíp," zlobí se diváci