Naked Attraction 8. epizoda, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 8. epizoda, FOTO: distr. Óčko TV Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV / FTV Prima Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV / FTV Prima Naked Attraction 8. epizoda, FOTO: distr. Óčko TV
Osmý díl nahé seznamky Naked Attraction změnil zavedený závěr pořadu. Když se zvedly boxy u poslední trojice, diváci poprvé neviděli obličeje kandidátů, protože všichni zůstali pod škraboškami a předvedli taneční vystoupení v duchu burlesky. Celou epizodou prošla dosud nejpestřejší sestava těl v historii pořadu a jednotlivé kabinky dostaly jména postav ze seriálu Přátelé. Nejpestřejší sestava v historii pořadu
Výběr v novém dílu dostala na starost pětatřicetiletá produkční Veronika z Prahy, která už dříve v pořadu soutěžila jako kandidátka a teď se postavila na opačnou stranu.
„Jsem panse*uální, neřeším gender, ale toho člověka jako takového,“ řekla Veronika v dílu.
Hned při prvním postupném zvedání zaujalo tetování s motivem skupiny Pussy Riot.
„Takže slečna ve fialovém boxu bude asi feministka,“ odhadla Veronika a všimla si i piercingu na nejintimnějším místě. Překvapení ale přinesla také červená barva, za kterou se skrývalo tělo, které spojuje ženské i mužské znaky.
Moderátorka
se na tuto situaci hned zeptala a zajímalo ji, jestli by si Veronika s takovým člověkem uměla představit rande nebo i vztah. Monika Timková „Vůbec mi to nevadí, je to naprosto v pohodě,“ odpověděla. Zelená kabinka pak odkryla nadprůměrně vybaveného nápadníka, na jehož mužskou výbavu zareagovala stručným „Wow!“.
U modrého kandidáta se řešila spíš fyzická výdrž než samotná postava. Veronika chce v pořadu ukázat, že i větší holky se můžou mít rády, od partnera ale vyžaduje, aby s ní zvládl ujít dvacet až třicet kilometrů, protože sama došla pěšky z Říma až do Florencie. Na tuhle podmínku příznivě zareagoval statný muž v modré.
Pozornost si získal i účastník ve žluté, u kterého Veronika ocenila, že jeho intimní partie neukazují všechno hned na první pohled. Z vlastní zkušenosti z burlesky má totiž ráda tajemství a postupné poodhalování.
„Vlastně je to zajímavější, když je ža*ud schovaný, než když je všechno hned vidět,“ okomentovala. Vyřazování po vzoru seriálu Přátelé
Protože je Veronika velká fanynka sitcomu
, rozhodla se jednotlivé boxy pojmenovat po jeho postavách. Jako první musel studio opustit Ross. Přátelé
Hned po něm vypadla Rachel Green ze zeleného boxu, takže domů s úsměvem poslala právě tu, u které předtím vydechla „Wow!“.
Škrabošky místo běžného finále
U poslední trojice už Veronika netrpělivě čekala, až poprvé uvidí obličeje zbývajících účastníků. Po úplném zvednutí krytů ale přišla novinka, kterou diváci
dosud nezažili. Naked Attraction
Všichni tři finalisté zůstali skryti pod škraboškami, masky sundávali až při tanečním čísle inspirovaném burleskou a koho z mezinárodní dvojice si Veronika nakonec vybrala, ukáže Óčko ve čtvrtek 26. listopadu ve 22:00 (na Prima+ je díl o dva dny dříve).
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Óčko TV).