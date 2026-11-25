Netflix ve čtvrtek 19. listopadu poslal do světa první fotky z irského seriálu Dospělí a k nim i pevné datum. Celosvětově vyjde 14. ledna 2027, český název zatím nemá. Web
What's on Netflix připomíná, že původně měl seriál dorazit už letos, nakonec se ale posunul na začátek příštího roku.
Čeká nás osm zhruba hodinových dílů. Natáčelo se v Dublinu a v sousedním hrabství Wicklow a podle irského webu
Evoke padla poslední klapka letos v únoru. Na fotkách proto nechybí irské pobřeží, větrná pláž ani rodinné hostiny. Foto: Netflix O čem je seriál Dospělí od Netflixu?
Příběh se odehrává na jihu hrabství Dublin a točí se kolem rodiny Caseyových. Je to hlučný a semknutý irský klan, který drží pohromadě zvláštní směs loajality, zášti, peněz, vzpomínek a lásky. Podle oficiálního popisu
Netflixu všechno rozbije jediná zpráva. Nečekaně zemře „hodný syn“, tedy ten, o kterého se celá rodina opírala.
Jeho smrt spustí velké citové zúčtování. Během následujícího roku se Caseyovi zamilují i odmilují, otevřou staré rány a k nim si přidají pár nových. Musí se poprat se smutkem a s vyčerpávajícím, často až směšným každodenním údělem dospělých. Pointa je schovaná už v názvu. Navzdory věku a povinnostem mají Caseyovi k dospělosti hodně daleko.
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Čtenáři knihy si všimnou, že seriál začíná jinde než předloha. Román z roku 2020 otevírá rodinná večeře, kterou jako obvykle pořádá a platí Jessie. Její švagrová Cara si tam udeří hlavu a s otřesem mozku začne nahlas říkat pravdu o každém u stolu, jak ve své recenzi popsala Sinéad Crowley z irské veřejnoprávní
RTÉ. Seriál místo toho staví na smutku po ztrátě.
Do češtiny román zatím přeložený nebyl, takže kdo chce vědět víc, musí sáhnout po anglickém originálu. Marian Keyes přitom patří k nejprodávanějším irským autorkám a česky už vyšla třeba její Žena, která mi ukradla život. Smutek a vážná témata v jejích knihách vždycky jdou ruku v ruce s humorem.
Kdo hraje v seriálu Dospělí?
Obsazení je přehlídkou irských hvězd. Jessie si zahraje
Sarah Greene ze seriálu Bad Sisters a Liama Robert Sheehan, kterého fanoušci Netflixu znají jako Klause z Umbrella Academy. Caru hraje komička Aisling Bea, Johnnyho Barry Ward a Nell Amy-Leigh Hickman, kterou si možná pamatujete ze seriálu Ty (You).
Rodiče Caseyových, Canice a Rose, ztvární
Adrian Dunbar z Line of Duty a Sinéad Cusack. V roli Saoirse se pak objeví i Katelyn Rose Downey z Blade Runneru 2099. K obsazení se nově přidal také Jason O'Mara, jeho roli ale Netflix zatím tají.
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Seriál napsala
Samantha Strauss, která pro Netflix vytvořila minisérii Jablečný ocet (Apple Cider Vinegar) o influencerce, jež si vymyslela rakovinu. Režie se ujali James Griffiths a Ciaran Donnelly a mezi výkonnými producenty je i sama Marian Keyes.
Se Samanthou Strauss se spisovatelka poprvé spojila koncem roku 2020.
„Spousta knih se dočká prodeje filmových práv, ale na obrazovku se jich dostane jen pár. Sam jsem ale věřila a důvěřovala od prvního rozhovoru,“ řekla Keyes pro Netflix. Strauss podle ní od začátku trvala na tom, že se seriál musí natáčet v Irsku. Foto: Netflix Pozor na záměnu, Adam Sandler tu nehraje
Kdo do vyhledávání na Netflixu zadá Grown Ups, nejspíš nejdřív narazí na úplně něco jiného a v jném žánru. Pod stejným anglickým názvem totiž běží komedie Machři (Grown Ups) s
Adamem Sandlerem, Kevinem Jamesem a Chrisem Rockem. Sandlerova parta navíc letos v srpnu začala v New Jersey natáčet pro Netflix třetí díl.
Irské drama s Machry nemá kromě anglického názvu nic společného. V češtině ho navíc rozpoznáte daleko lépe, protože dostalo název Dospělí. Vtipné je, že oba příběhy rozjede úmrtí, jenže zatímco Sandlerovi kamarádi pak stráví bláznivý víkend u jezera, Caseyovi čelí smutku a rodinným hádkám. Na lednový seriál se tak hodí spíš kapesník než popcorn.
Kdy vyjde seriál Dospělí na Netflixu?
Tipujeme, že Netflix pustí všech osm dílů najednou, oficiálně to ale zatím potvrzené není. Pokud to tak bude, zvládnete celý seriál zhruba za osm hodin, tedy klidně během jednoho víkendu.
Seriál Dospělí vyjde na Netflixu 14. ledna 2027. Pokud vám po svátcích bude rodiny pořád málo, Caseyovi vám ukážou, že ta vaše je vlastně docela v klidu. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Zdroje: Netflix, What's on Netflix, RTÉ, Evoke, Hello!