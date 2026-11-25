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Cyberpunk 2 nabírá na síle, přestože CD Projekt RED soustředí největší část vývojářů na Zaklínače 4. Na pokračování Cyberpunku 2077 pracovalo k 31. říjnu už 199 lidí. Ještě na konci července jich bylo 184. Polské studio navíc potvrdilo, že do konce roku 2027 chce tým rozšířit přibližně na 320 vývojářů. Vyplývá to z výsledkové prezentace a hovoru s investory z 24. listopadu.
Změna vypadá na první pohled nenápadně: během tří měsíců přibylo 15 lidí. Výraznější je ale plán na příští rok. Oproti říjnovému stavu by tým narostl o dalších 121 vývojářů, tedy zhruba o 61 procent. CD Projekt tak dává najevo, že druhému Cyberpunku přiděluje stále více kapacit, ačkoliv o samotné hře zatím mnoho neprozradil.
Zaklínač 4 má stále výraznou přednost
Největší vývojový tým společnosti nadále pracuje na The Witcher 4. K poslednímu říjnu čítal 513 lidí, zatímco na konci července jich bylo 519. Celkem CD Projekt vykázal 1 051 vývojářů rozdělených mezi jednotlivé hry, společné technologie a podpůrné týmy. V červenci to bylo 1 045.
Z čísel je patrné, že posilování Cyberpunku 2 automaticky neznamená zásadní přesun zaměstnanců od Zaklínače. Studio rozvíjí oba velké projekty souběžně a část pracovníků se věnuje službám využívaným napříč vývojem, například testování či technologickému zázemí. Počet vývojářů navíc sám o sobě nic neříká o tom, kolik herního obsahu už vzniklo.
Zaklínač 4 má podle současného vydavatelského plánu dorazit v roce 2028. Před ním CD Projekt chystá na rok 2027 ještě rozšíření Songs of the Past pro Zaklínače 3. Pro fanoušky Night City to znamená především jedno: přednost v kalendáři má zatím fantasy série.
Větší tým ještě neznamená blížící se vydání
Právě na stav
Cyberpunku 2 se vedení ptali investoři. Viceprezidentka pro strategii a vztahy s investory Karolina Gnaś označila dosavadní postup za dobrý, zároveň však upozornila, že firma stále nemůže sdělit, kdy projekt přejde do plné produkce. Potvrdila pouze plán přibližně 200 vývojářů do konce letošního roku a kolem 320 do konce příštího.
To je důležitý rozdíl. V přípravné fázi se řeší například směřování hry, technické základy a podoba jednotlivých systémů. Teprve plná produkce znamená rozsáhlou tvorbu hotového obsahu. Rozšiřování týmu proto není oznámením data premiéry ani důkazem, že je pokračování téměř dokončené.
CD Projekt zatím nezveřejnil termín vydání, požadavky na hardware ani detailní ukázku hratelnosti Cyberpunku 2. Nejkonkrétnější novinkou tak zůstává personální plán. A ten ukazuje, že studio vedle Zaklínače buduje druhý velký tým, který má v roce 2027 vyrůst na více než tři stovky lidí.
Zdroj:
https://www.cdprojekt.com/en/wp-content/uploads-en/2026/11/cd-projekt-red-group-presentation-q3-2026.pdf
https://www.cdprojekt.com/en/media/news/cd-projekt-red-wraps-up-the-third-quarter-of-2026