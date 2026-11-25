V první polovině padesátých let sjížděly z československých výrobních linek vedle proudových stíhaček MiG-15 také těžce pancéřované vrtulové bitevníky Avia B-33. Jen levé boční pancéřové sklo z třídílného čelního štítku tohoto stroje, které v květnu 2026 získal do sbírek Vojenský historický ústav Praha, má tloušťku 55 milimetrů a váží 6,5 kilogramu.
Na první pohled jde o nenápadný nepravidelný trojúhelník o délkách hran 450, 400 a 380 milimetrů. Podle těchto vnějších rozměrů zabírá jeho plocha zhruba 0,072 metru čtverečního, tedy jen přibližně o patnáct procent víc než běžný list kancelářského papíru A4. Přesto tento jediný díl slepený ze dvou silných vrstev skla váží šest a půl kilogramu. Jak uvádí
sbírková karta Vojenského historického ústavu Praha (VHÚ) k pancéřovému sklu Avie B-33, jeho okraje jsou zkosené od vnější strany směrem k pilotovi kvůli usazení v masivním rámu a výrobní číslo 0612/53 ukazuje na rok 1953, kdy licenční výroba vrcholila. Masivní rám čelního štítku a vrstvené boční pancéřové sklo na dochované části trupu Avie B-33 v Leteckém muzeu Vyškov. Podobné levé boční sklo o tloušťce 55 milimetrů ze sbírky VHÚ váží samo o sobě 6,5 kilogramu. Alan Wilson / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 Bitevník z konce války na československé lince
Avia B-33 navazovala přímo na sovětský bitevní letoun Iljušin Il-10, jehož vývoj schválil Státní výbor obrany SSSR v roce 1943 jako náhradu za válečný Il-2. Podle
záznamu VHÚ k dochovanému bitevníku Avia B-33 výrobního čísla 502 se Il-10 začal v Sovětském svazu vyrábět v říjnu 1944 a na frontu dorazil v březnu 1945. Československo si po roce 1948 vyjednalo licenci pro znárodněnou továrnu Avia, tehdy Závody Jiřího Dimitrova v pražských Čakovicích a Letňanech. Příprava licenční výroby začala v roce 1951, první stroje vzlétly a zamířily k plukům v roce 1952 a produkce skončila v roce 1955 s celkovým objemem téměř 1 200 kusů.
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Na rozdíl od stíhaček neexistovala žádná sériová jednomístná varianta. Bojová Avia B-33 nesla dvoučlennou posádku tvořenou pilotem a zadním palubním střelcem. Oproti starším sovětským Il-10 dostala silnější křídelní výzbroj čtyř pevných 23mm kanonů NS-23 doplněných o 20mm kanon UB-20 v zadním střelišti a podvěsné pumy či neřízené rakety, jak dokládá
katalogová karta Avie B-33 v Muzeu polského letectví v Krakově. Vedle bojové verze vznikala i cvičná dvoumístná Avia CB-33 s dvojím řízením, u níž zadní střeliště nahradila kabina instruktora a křídelní výzbroj klesla na dva 23mm kanony. Část cvičných CB-33 vznikla přestavbou z bojových B-33 s bočně otevíraným překrytem, pozdější kusy jako muzejní stroj výr. č. 271 z roku 1954 už sjely z linky přímo jako cvičné s odsuvným překrytem dozadu. Samostatný přesný součet samotných CB-33 veřejné muzejní karty VHÚ ani krakovského muzea od celkových téměř 1 200 strojů neoddělují. Dva letouny z jednoho roku a dvě protichůdná zadání
Právě v roce 1951, kdy Avia rozjížděla přípravu vrtulového bitevníku, podepsalo Československo v Moskvě také licenční dohodu na
proudový stíhací letoun MiG-15. Od roku 1952 se tyto stroje pod označením S-102 vyráběly v Rudém Letovu a od roku 1953 v Aeru Vodochody, přičemž celkem u nás vzniklo 3 405 letounů verzí MiG-15, MiG-15bis a cvičných CS-102. Oba programy běžely souběžně, protože řešily zcela odlišný bojový úkol. Stíhačka potřebovala nízký odpor vzduchu, rychlé stoupání a rychlost přes tisíc kilometrů v hodině, aby zachytila protivníka vysoko nad zemí. Bitevník naopak pracoval nízko nad bojištěm, kde do něj střílely pěchotní zbraně i protiletadlové kulomety ze všech stran, zvlášť z boku při náletech a zatáčkách. Právě proto krakovské letecké muzeum zdůrazňuje, že konstrukce Il-10 soustředila silné pancéřování kabiny na boční plochy, a tomu odpovídala i masivní 55mm boční skla čelního štítku.
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Avia B-33 vyrobená v roce 1952 v polském značení v expozici Muzea polského letectví v Krakově. Z celkových téměř 1 200 československých strojů zamířila téměř polovina na export do Polska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Parametr Avia B-33 / CB-33 (vrtulový bitevník) MiG-15 / S-102 (proudová stíhačka) Pohon Pístový M-42 (AM-42), 1 472 kW Proudový RD-45 F, tah 22,2 kN Posádka 2 (pilot a střelec, u CB-33 instruktor) 1 (pilot) Prázdná hmotnost 4 680 kg (CB-33, VHÚ) 3 382 kg (S-102 z prosince 1953, VHÚ) Maximální vzletová hmotnost 6 535 až 6 536 kg 4 806 kg Maximální rychlost 490 km/h u země (CB-33, VHÚ); 570 km/h (B-33, MLP) 1 070 km/h (S-102, VHÚ) Dostup 7 250 až 7 500 m 15 200 m
Čísla ze sbírkové karty
VHÚ pro MiG-15 výrobního čísla 231720 z prosince 1953 a pro o pár měsíců mladší Avii CB-33 ukazují hmotnostní cenu ochrany bez příkras. Prázdný vrtulový bitevník byl o 1 298 kilogramů těžší než prázdná proudová stíhačka ze stejného roku, tedy zhruba o 38 procent. Při maximálním vzletovém zatížení činil rozdíl 1 730 kilogramů, přesto bitevník u země létal méně než poloviční rychlostí a nedostal se ani do poloviční výšky. Každý ocelový pancéřový plát kolem motoru a kabiny i každé z 55mm lepených skel v štítku zvyšovaly šanci posádky vrátit se z palby ze země, ale přímo ukrajovaly z rychlosti, obratnosti a stoupavosti. Proč vrtulová výroba v padesátých letech dávala dobový smysl
Z dnešního pohledu svádí souběžná výroba vrtulového bitevníku a proudového MiGu k rychlému soudu, že Avia vyráběla zastaralý stroj zbytečně. Dochovaná fakta takový závěr nepodporují. První proudové stíhačky přinesly náročný přechod s vysokými požadavky na výcvik i letiště, jak připomínají
počátky proudového letectva v ČSR, a hlavně nebyly od začátku navržené pro přímou podporu pozemních vojsk. Podle přehledu VHÚ k renovaci MiGu-15bis SB začaly československé přestavby proudových MiGů-15 na stíhací bombardovací verzi se čtyřmi podkřídlovými závěsníky až od roku 1958. V letech 1951 až 1955 tak letectvo potřebovalo hotový a zavedený stroj pro útoky na pozemní cíle.
Svou roli hrály i spojenecké zakázky uvnitř sovětského bloku. Z celkových zhruba 1 200 vyrobených strojů Avia B-33 a CB-33 tvořil export podle údajů krakovského muzea téměř 600 letounů, které v letech 1953 a 1954 zamířily ve velkých partiích do Polska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. V Polsku zůstaly ve výzbroji bitevních pluků i námořního letectva do roku 1960. V Československu sloužily až do počátku šedesátých let nejen u bitevních jednotek, ale také u 45. dělostřeleckého průzkumného leteckého pluku v Líních, odkud pochází i zrenovovaná cvičná CB-33 ze sbírek VHÚ.
Pístový bitevník nakonec ustoupil proudovým stíhacím bombardérům a sílící protiletadlové obraně, takže u bojových útvarů vydržel zhruba jedno desetiletí. Levé boční sklo s číslem 0612/53 se přitom do sbírky VHÚ dostalo v květnu 2026 darem od soukromníka a i po více než sedmdesáti letech zůstalo až na drobné vzduchové bubliny v lepidle u hran čistě průhledné, jako hmatatelný doklad toho, kolik kilogramů stála ochrana posádky těsně nad zemí.
Zdroje fotografií Bitevní letoun Avia B-33 ve sbírce Leteckého muzea Kbely: André Gerwing / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Detail bočního pancéřového skla čelního štítku Avie B-33: Alan Wilson / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 Exportní Avia B-33 v polském značení v Muzeu polského letectví v Krakově: Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK / Wikimedia / CC BY-SA 2.0