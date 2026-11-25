Studenti a senioři mají cestovat za čtvrtinu ceny. Babiš oznámil termín vyšších slev
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Studenti a senioři mají cestovat za čtvrtinu ceny. Babiš oznámil termín vyšších slevZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 25.11.2026 10:52
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