Petra Janů patří k nejstálejším figurám české populární hudby. VIPŽivot připomíná, že má na svém kontě kariéru trvající několik desetiletí a také tři Zlaté slavíky. Jenže předtím, než se z ní stala Petra Janů, existovala křehká teenagerka z podkrkonošské vesnice, která po nevěře prvního kluka
spolykala prášky a skončila na psychiatrii v Kosmonosech. O tom, co se tehdy stalo, zpěvačka veřejně mluvila už dřív. Příběh se vrátil v souvislosti s jejími 74. narozeninami, které v listopadu oslavila, v bilančním rámci její druhé 13. komnaty na České televizi a v kontextu života, který zahrnoval ještě jeden, úplně jiný druh ztráty. Tancovačka, ze které se nevrátila stejná
Scéna, jak ji Janů popsala v rozhovorech pro
Novinky i iDNES, má skoro filmovou ostrost. Stála na pódiu, zpívala. V sále se její kluk objímal s jinou. V šestnácti to prožívala jako absolutní konec světa. „Chtěla jsem se pomstít,“ řekla později, a spolykala prášky. Našla ji matka a odvezla do nemocnice. Odtud putovala na psychiatrii do Kosmonos. Sama rozlišuje dva momenty: první spolykání prášků jako impulzivní pomstu a druhý pokus, kdy už skutečně chtěla zemřít. V Kosmonosech strávila zhruba čtrnáct dní. Stačilo to, aby ji, jak sama říká, podobná „kravina“ už nikdy nenapadla.
Kontext sedmdesátých let v Československu je důležitý. Systém psychiatrické péče byl podle ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera čtyřicet let silně institucionalizovaný. Zatímco na Západě se od sedmdesátých let rozvíjela komunitní péče a kratší hospitalizace, u nás zůstávala klíčovým pilířem léčebna a lůžko.
Stigma duševní nemoci přetrvává dodnes, jak upozorňuje Česká psychiatrická společnost. Šestnáctiletá dívka ze Sekerkových Louček se tedy ocitla v systému, který uměl zavřít dveře, ale neuměl je otevřít do komunity. Že se z toho dostala, bylo hlavně její zásluhou. Zdroj fotografie: Nextfoto Z Kosmonos přes Náchod do Semaforu
Po hospitalizaci odešla do Náchoda, pracovala jako účetní v Tepně, zpívala s podnikovou kapelou. Hudba nebyla koníček, byla to záchranná linka.
„Díky tomu jsem přežívala,“ řekla v rozhovoru pro iDNES. Uspěla v soutěži Mladá píseň v Jihlavě, přes hudebníka Pavla Větrovce se v roce 1972 dostala do pražského Semaforu. Tam se z ní teprve stala Petra Janů, veřejná figura, profesionální zpěvačka, budoucí hvězda. Krize přišla ještě před tím, před Semaforem, před Zlatými slavíky, před Pro-rockem a Motoresty. Kdyby ji matka tehdy nenašla, žádná „Petra Janů“ by neexistovala. Šlo o život.
Životní příběh Petry Janů obsahuje ještě jednu ztrátu, která funguje jako zrcadlový obraz té první. V červnu 2011 jí lékaři sdělili, že její manžel Michal Zelenka, člověk, který formoval její kariéru i osobní život, nemá naději. Jemu to neřekla.
Půl roku nesla tajemství jeho diagnózy sama. „Nevěděla jsem, proč bych mu měla ještě nakládat,“ vysvětlovala později. Zelenka zemřel v prosinci 2011. První rok po jeho odchodu popisuje jako „strašidelný“; musela se naučit věci, které za ni celý život řešil manžel. Trvalo zhruba rok, než se postavila na vlastní nohy. Nad vodou ji prý drželo publikum a koncerty.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová