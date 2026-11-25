Bývalý ekonomický náměstek Luděk Khol a někdejší náměstek a vedoucí odboru vnějších vztahů Jakub Kašpar by mohli ve Správě Krkonošského národního parku zůstat. Ředitel Petr Moravec ve středu 25. listopadu poslancům řekl, že jim nabídne volná místa odpovídající jejich vzdělání. O konkrétních pozicích se podle něj ještě jedná.
Moravec oba náměstky odvolal na začátku listopadu. Okolnosti jejich odvolání i ředitelovo vysvětlení na výboru kritizoval mimo jiné bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Potřebuji pracovat s lidmi, kterým důvěřuji,“ řekl Moravec. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) uvedl, že do odvolání nezasahoval.
Obě místa zatím zastávají lidé z řad zaměstnanců správy. Moravec na ně chce vypsat výběrová řízení.
Nová asociace vznikla vedle té stávající
Před poslanci Moravec vysvětloval také vznik nové asociace národních parků, kterou založil v září. Asociace sdružující všechny čtyři české národní parky přitom už existovala a nedávno si zvolila předsedou ředitele Správy Národního parku Podyjí Pavla Müllera.
Nová organizace měla podle Moravce dát spolupráci parků právní rámec, který podle něj původní asociaci chybí. Na dotaz poslanců uvedl, že její vznik zaplatil ze svých peněz. Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený už dříve Hospodářským novinám řekl, že Moravec o založení nové organizace ostatní ředitele neinformoval.
„Projekt se nepovedl, asociace se ruší a tím to končí,“ řekl Moravec výboru. Zároveň uznal, že její vznik špatně komunikoval.
Odboráři zůstávají ve stávkové pohotovosti
Změny ve správě parku provází od začátku listopadu stávková pohotovost odborářů. Petici za Moravcovo odvolání podepsalo více než 16 tisíc lidí. Ministr Červený řekl, že petici bere vážně. Moravec uvedl, že se s odbory bude scházet jednou měsíčně a že plánované změny chce se zaměstnanci řešit dva měsíce předem.
Podle Červeného by letos a příští rok mělo ve správě parku skončit deset zaměstnanců. Kterých míst se to dotkne, na jednání neupřesnil. Seznam slíbil členům výboru dodat. Poslancům chyběla také koncepce rozvoje parku, s níž Moravec vyhrál výběrové řízení. Ředitel jim slíbil poslat její rozpracovanou verzi v plném znění.
Moravec vede Správu KRNAP od června. Ve funkci vystřídal Robina Böhnische, kterého ministr Červený odvolal v březnu.