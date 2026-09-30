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Fialová manikúra ovládá podzim. 8 způsobů, jak ji nosit od jemné šeříkové po temný chrom

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Fialová umí vypadat romanticky, elegantně, trochu čarodějnicky i téměř futuristicky podle odstínu a finiše. Letos se navíc potkává s chromem, perletí a duhovými odlesky, takže si z ní může vybrat minimalistka s krátkými nehty i žena připravená nosit malé umělecké dílo na každém prstu.
Fialová manikúra ovládá podzim. 8 způsobů, jak ji nosit od jemné šeříkové po temný chrom

Fialová manikúra ovládá podzim. 8 způsobů, jak ji nosit od jemné šeříkové po temný chrom

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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