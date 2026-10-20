Nehtové trendy, které letos stojí za prohlédnutí: Zapomeňte na obyčejnou manikúru, hitem jsou vodové vzory, vlnky a 3D detaily

Jižní Korea je proslulá propojováním kosmetiky s technologiemi a vědou. V případě pedikúry a manikúry jsou výsledkem nehtové designy, které vypadají skoro jako moderní umění a klidně by mohly viset v galeriích. Pokud jste zvědaví, jakou manikúru budete pravděpodobně vídat na fotkách a v ulicích v následujících měsících, tady je přehled těch nejzajímavějších trendů roku 2026. Nehty s texturou vln
Možná si myslíte, že nepřehlédnutelné a originální manikúry lze dosáhnout pouze pomocí nápadných barev. Současný korejský hit nehtů s texturou vln vás však rychle vyvede z omylu. Tento trend dokazuje, že nehty mohou zazářit i bez použití výrazných barev. Pro tento typ jsou nejlepší neutrální či zcela průsvitné laky jako podkladová báze, protože dávají plně vyniknout rafinovaným tahům štětce a jemným plastickým vzorům.
Pokud byste si chtěli sami vytvořit tuto texturu vln, stačí jednoduše přiložit plochý štětec na ještě nezaschlou vrstvu speciálního laku. Tak vznikne na povrchu nehtu tvar připomínající mořskou hladinu. Tímto způsobem lze však docílit i mnoha jiných vzorů, fantazii se meze nekladou.
Akvarelové nehty
Pokud patříte mezi milovníky umění a fascinují vás obrazy Clauda Moneta nebo Vincenta van Gogha, pak si tento trend doslova zamilujete. Díky akvarelové manikúře se z vašich nehtů stávají malířská plátna a každý z nich se tak promění v unikátní, miniaturizované umělecké dílo.
Tajemství dokonalého výsledku spočívá ve správném vrstvení a rozpíjení jednotlivých barev. Pestrou paletu si přitom může každý sestavit přesně dle sebe. Váš oblíbený motiv se tak může zhmotnit na vašich nehtech, stačí jen správně zvolit barvy.
ČTĚTE TAKÉ: Nový módní trend z Jižní Koreje: Pokud chcete ve společnosti zazářit, sáhněte do šatníku babiček
Nehty s Hello Kitty motivem
Ačkoliv pochází Hello Kitty původem z Japonska, stala se absolutním fenoménem i v Jižní Koreji. Soul je doslova zaplaven různými limitovanými edicemi nebo dokonce tematickými kavárnami s Hello Kitty, která zažívá v posledních letech masivní comeback. Stala se tak jedním z nejžádanějších motivů moderního nehtového designu, který
hrdě nosí celebrity i k-popové hvězdy.
Za tímto úspěchem stojí především obrovská tvárnost celého motivu. Hello Kitty je na jednu stranu roztomilá, ale na druhou stranu se dokáže přizpůsobit skoro jakémukoliv stylu. Zatímco milovníci extravagance ji na nehty mohou aplikovat v podobě masivních 3D figurek, zastánci minimalismu si zvolí spíše manikúru s jednoduchou elegantní siluetou nebo případně jen s drobným detailem v podobě ikonické mašle.
Foto: AI generováno/ Gemini Červenající se nehty
Jedním z nejvyhledávanějších trendů
v korejských nehtových studiích se staly takzvané červenající se nehty. Tento minimalistický styl je inspirován přirozeným červenáním lidských tváří a jeho kouzlo spočívá v nerovnoměrném nanesení barvy na nehet. Intenzivní růžový tón se totiž soustředí výhradně do samotného středu, odkud se plynule vytrácí směrem k okrajům. Foto: AI generováno/ Gemini Foto: AI generováno/ Gemini
Abyste docílili tohoto specifického designu, musíte jako základní bázi nanést poloprůsvitný lak, který lůžko sjednotí, ale zároveň zachová jeho přirozenou transparentnost. V korejských salonech se pak samotné červenání nejčastěji vytváří speciálním pudrem, který se na nehet jemně nanáší štětcem.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Světu ukazují jen uniformu bez tváře. V Koreji vás jeden nesprávný odstín oblečení může vymazat ze společnosti Nehty s 3D prvky
Pokud jste milovníci delších nehtů, otevírají se vám dveře k maximalistickému designu s 3D prvky. V Jižní Koreji se tak nehty mění v miniaturní umělecké galerie. A ani v tomto případě se rozhodně kreativitě meze nekladou. Na každém prstu lze mít jiný plastický prvek a dosáhnout tak opravdu výrazného designu.
Specifickou a velmi populární odnoží této manikúry jsou nehty s 3D prvky ranní rosy. Tento trend napodobuje kapky rosy, případně deště, které pak na nehtu působí neuvěřitelně realisticky a elegantně.
Zdroje: Allure, Byrdie, Bustle