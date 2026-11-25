7 354 hlasů. Tolik jich loni v létě na webu
TV Nova sesbírala Magda Procházková v anketě o sympaťačku 20. sezóny Ulice, a soupeřky prý „úplně prevalcovala“. VIPŽivot zaznamenal, že dnes je realita úplně jiná. V diskuzích pod díly 22. sezóny se opakuje variace téhož výroku: „ Frustraci diváků přitom nezpůsobila jedna scéna. Způsobil ji pocit, že scenáristé vzali postavu, do které fanoušci roky investovali sympatie, a systematicky ji proměnili v někoho, koho je těžké snášet. A není to poprvé, stačí se podívat, co ve stejné sezóně udělali s Patrikem. Chytrá jak rádio, všechno ví nejlíp.“ Patrikův návrat, který skončil zradou
Před startem 22. sezóny Nova prodávala Patrikův návrat jako velkou událost. Veronika Maléřová, čerstvá vítězka ankety o sympaťáka 21. sezóny, měla konečně dostat svou romantickou linku zpátky.
Patrik požádal o ruku a vypadalo to na svatbu, na šťastný konec, na odměnu pro diváky, kteří Veronice fandili. Jenže scénář měl jiný plán. Podle oficiálních materiálů TV Nova Patrik Veroniku podváděl, ona to dlouho netušila, a když se pravda provalila, nešlo jen o nevěru.
Patrik totiž přiznal, že čeká dítě s jinou ženou. Svatba se zhroutila. A s ní i Veroničino přátelství s Blankou, která o aféře věděla a mlčela.
Z jednoho návratu se rozpadly tři vztahy najednou. Diváci to četli jednoznačně: Nova vzala postavu, kterou sama budovala jako sympatického partnera, a použila ji jako demoliční kouli. Patrik v téhle fázi nefunguje jako samostatná figura, funguje jako motor Veroničina dramatu. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Magda: od zásadové učitelky k „všeználkovi“
Magdina proměna je zákeřnější, protože není tak jednoznačná. Nikdo jí nepřipsal nevěru ani skandál. Její problém je subtilnější: 22. sezóna na ni naložila tolik zápletek najednou, že
vlastnosti, které dřív působily jako přednosti, teď dráždí. Konkrétně: Politika u večeře. Při společné večeři otevřeně konfrontuje Jirku kvůli koalici se Soňou, přestože Martina výslovně nechtěla tahat do večera politiku. Magda to ignoruje. Firemní krize. Řeší důsledky Filipova pojišťovacího podvodu a napětí z toho přenáší do běžných vztahů. Sama herečka Veronika Macková v rozhovoru pro Novu přiznala, že Magda „věci nenechává být a tvrdě jde po pravdě“, jenže právě tahle vlastnost teď v kontextu přetížení působí jako permanentní nátlak. Zásahy do studentských věcí. Po návratu do školy aktivně vstupuje i do citlivé situace kolem Františky, kde její intervence vypadá spíš jako kontrola než jako pomoc.
Každý z těchto kroků by sám o sobě dával smysl. Problém je, že běží všechny najednou. Magda řeší firmu, školu, politiku i mezilidské vztahy, a
ve všech těchto rovinách vystupuje jako ta, která ví nejlíp. Starší profil na webu Novy ji popisoval jako „pozitivní, přátelskou, ale zásadovou učitelku“. Zásadovost zůstala. Přátelskost se někam vytratila.
Dramatický oblouk funguje nejsilněji tam, kde divák už má k postavě vztah. Zrada od cizince nikoho nezajímá. Zrada od Patrika, kterého Nova tři sezóny budovala jako Veroničinu lásku, bolí. A povýšenecké chování od Magdy, která ještě nedávno sbírala tisíce hlasů jako sympaťačka, dráždí víc než totéž chování od epizodní figury. Bývalý kreativní producent Ulice Mario Kubaš ale v
rozhovoru pro VŠE popsal, jak seriál funguje: příběhové oblouky se plánují měsíce dopředu, mezi nápadem a vysíláním bývá odstup pět až sedm měsíců. Tvůrci reakce diváků sledují, ale scénáře bezprostředně nepřepisují. Jinými slovy: i kdyby dnešní vlna nespokojenosti dorazila až na scenáristický stůl, v aktuálně vysílaných dílech se neprojeví.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová