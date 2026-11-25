V pátek se na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity konal tradiční Multimediální den. Tentokrát bylo téma zaměřené na AI v žurnalistice. Součástí programu bylo několik přednášek a workshopů a jedním z nich byl i workshop s názvem Humanoidní robotika: od sci-fi k realitě. Toho se kromě zakladatele společnosti AI Harmony, která se specializuje na výrobu humanoidních robotů, zúčastnil i robot Sonny.
Konkrétně Sonny slouží převážně pro vzdělávací účely. Účastní se přednášek na školách, konferencí, workshopů i firemních akcí. Dokáže chodit, mluvit, držet sám rovnováhu nebo dokonce i tancovat a předvádět bojová umění. Robota buď ovládá člověk pomocí ovladače nebo speciálního obleku nebo jej zcela ovládá umělá inteligence. Cílem je předvést, jak mohou takoví roboti v budoucnu pomáhat a představit, kam až se dnešní robotika dokázala posunout.
Kromě představení a interakce s robotem Sonnym, zakladatel společnosti Luděk Altmann upozorňoval i na možná rizika rychle se rozvíjející robotiky. Podle něj lidem na ulici nebo na sociálních sítí často nedochází, že se jedná pouze o stroj, a ne o živého tvora. „Psala nám paní, že jí odrostla dcera, že má doma plyšáky, tak jestli si Sonny hraje, že by mu je poslala,“ vzpomínal s humorem a údivem Altmann.
Společnost se tedy pustila do řady experimentů. Uváděla robota do kontroverzních situací a prostřednictvím příspěvků na sociálních sítí testovala reakce diváků.
Jedním z experimentů bylo video, které mělo navodit pocit, že se robot vydal na útěk. To na sociálních sítích získalo reakce v řádech stovek. „Našly se dvě maminky, že sledují Sonnyho a že jim doma brečí děti a ptají se, jestli to je hra nebo jestli se to doopravdy stalo,“ popsal Altmann.
Robotika a umělá inteligence prošly v posledních letech výrazným vývojem. Změnily se nejen jejich schopnosti, ale také pravidla a bezpečnostní opatření, kterými se řídí. Dříve nebyly systémy umělé inteligence tak přísně kontrolovány jako dnes. Uživatelé tak mohli od některých AI nástrojů získat například návody na vykradení banky nebo zamaskování vraždy.
Dnes je však situace jiná. Moderní systémy umělé inteligence se řídí řadou bezpečnostních zásad a pravidel, jejichž cílem je zabránit jejich zneužití. Kam se budou technologie ještě posouvat můžeme pouze hádat.