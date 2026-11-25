Po svém konci ve třetí řadě Zrádců Zdislava Pokorná alias Zdíša pro eXtra nemluvila o taktických chybách ani o tom, koho měla obvinit hlasitěji. Mluvila o důvěře. O tom, že si Dagmar Čechovou pustila příliš blízko. Věřila její emoci, považovala ji za jednu z nejautentičtějších hráček u stolu a přestala ji číst jako potenciální zrádkyni. Redakce VIPŽivot se domnívá, že v pořadu, kde je každý úsměv potenciálně dvojí, to znamená jediné: ztrátu obranyschopnosti vůči člověku, který vás zároveň uklidňuje i herně oslabuje.
Chyba, která nebyla jednorázová
Zdíši formulace „pustila jsem si ji k tělu“ zní jako povzdech po prohraném zápase. Ve skutečnosti popisuje proces, který trval týdny natáčení. Mezi oběma ženami vznikla vazba, kterou registrovali i ostatní soutěžící, a právě ta viditelnost se stala problémem. Nápadné duo přitahovalo pozornost, vyvolávalo otázky a po Dášině odchodu z kulatého stolu nechalo Zdíšu bez klíčové části sociální sítě. Sama Zdíša zpětně přiznává, že tušila, jak to může dopadnout. Cítila, že ji Dáša mohla chtít i jako štít. Přesto nedokázala přepnout z osobní roviny do herní. A to je podstata chyby.
Důvěra nebyla jednostranná naivita. Dáša v dřívějším rozhovoru pro eXtra.cz otevřeně popsala, že Zdíša patřila mezi „její lidi“, které chtěla ve hře chránit. Uvažovala dokonce o tom, že by ji naverbovala a dohráli spolu až do konce. Annelie jí do toho hodila vidle. Zajímavý je i detail, který ukazuje, že vztah nebyl čistě účelový. Dáša v klíčové chvíli odmítla tlačit na použití amuletu, aby ze Zdíši lidsky neudělala „hlupačku“. Strategická kalkulace se tu mísila s reálným respektem, a právě ta směs činila Dášu tak těžko čitelnou. Podle oficiálního materiálu Primy ji za zrádkyni považovali možná dva nebo tři lidé z celého obsazení. Většina hráčů odcházela s přesvědčením, že vyřazují věrnou.
Co diváci neviděli
Zdíša i její spoluhráč Tomáš Ouhel v rozhovoru popsali realitu, kterou střih televizní epizody nutně zkresluje. Kulaté stoly běžně trvaly přes hodinu, někdy i přes dvě. Padalo na nich mnohem víc jmen, střetů a argumentů, než se vejde do čtyřicetiminutového dílu. Dáša k tomu dodala konkrétní příklad: ve vysílání chyběla Petrova věta, v níž řekl, že zrádce je v trojici Petr, Dáša, Zdíša. Po jeho odhalení se věta zúžila na obě ženy. Diváci tento moment neviděli, ale pro dynamiku hry byl zásadní. Prima sama existenci těchto mezer přiznává; na prima+ běží každou středu doprovodný formát Co jste v díle neviděli. V praxi to znamená jednu věc: herní fakta jsou spolehlivá, ale interpretace motivací a síly podezření už méně.
Zdíša říká, že svůj odchod předvídala už od osmého dílu. Vypadávali její lidé, přibývaly konflikty, prostor se zužoval. Na rozdíl od Tomáše by podle vlastních slov nepřijala vydírání od Annelie. Nabídku od Dáši by ale zvážila, protože u ní měla jistotu, že ji při první příležitosti neobětuje. Paradox celé hry v jedné větě. Finále třetí řady Zrádců odvysílá Prima 2. prosince od 20:15, poprvé z O2 areny. Zdíša u toho už nebude, ale její chyba zůstává nejlepší lekcí sezony: v prostředí, kde je lež pravidlem, je nejnebezpečnější člověk, kterému věříte upřímně.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová