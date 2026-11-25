Otevřená schránka, zpráva v angličtině, odesílatel, kterého nezná. Jan Kratochvíl, hlavní trenér Gladiators Gymu ve Veselí nad Lužnicí, ji podle svých slov nejdřív bral jako legraci. Pak si ji přečetl pořádně. Psala mu americká ambasáda a nabízela tři týdny ve Spojených státech mezi lidmi z bojových sportů z celého světa. Jak taková pozvánka vzniká, dohledala redakce MMAmag v oficiálních materiálech amerického ministerstva zahraničí.
Zpráva, kterou nejdřív bral jako spam
V rozhovoru pro iDNES.cz, který vedl Pavel Kortus a který vyšel 2. listopadu 2026, to Kratochvíl popsal takhle: „V létě mi přišel e-mail a já si nejdřív myslel, že si ze mě někdo dělá legraci nebo jde o spam.“ Nebyla to hloupost, ale logická reakce. Do programu, o který šlo, se totiž nikdo nepřihlašuje.
Oficiální materiály k výměnnému programu amerického ministerstva zahraničí International Visitor Leadership Program uvádějí, že přihláška neexistuje a účastníky nominují americké ambasády po světě. Program spravuje ministerstvo zahraničí s neziskovými partnery ve Washingtonu, funguje od roku 1940 a prošlo jím přes 230 000 lidí. Žádný soukromý zájezd ani placená stáž. Pozvání státu.
Kratochvíl odpověděl a program ho poslal do letadla s itinerářem, ve kterém byla čtyři města a jeden gym, kde trénoval Muhammad Ali.
Od Aliho gymu po halu UFC v Las Vegas
- Washington: start programu
- Miami: 5th Street Gym, spojený s trenérem Angelem Dundeem a Muhammadem Alim
- Pittsburgh: týdenní blok s profesionály a zápas NHL Penguins
- Las Vegas: UFC Performance Institute, UFC APEX a stadion s kapacitou 65 000 míst
Cesta trvala od 26. září do 17. října 2026, tedy 22 dnů včetně prvního i posledního dne. iDNES.cz u téže cesty uvádí jako začátek 25. září 2026; při stejném počítání by šlo o 23 dnů.
Podle svých slov si Kratochvíl podal ruku s Floydem Mayweatherem, americkým boxerem, který ukončil kariéru s bilancí 50-0. Mluvil také s Bobem Arumem, zakladatelem a šéfem promotérské firmy Top Rank, s bývalým boxerským rozhodčím Joem Cortezem a s Malkim Kawou, americkým manažerem bojovníků, jehož agentura uvádí mezi klienty Jona Jonese a Iliu Topuriu. Setkání s Mayweatherem stojí na Kratochvílově vyprávění a na snímcích z jeho vlastního archivu.
Jeden Čech mezi lidmi z bojových sportů z celého světa
Kratochvíl mluví o kontaktech na zástupce z více než 40 zemí, jak uvádí návratový text na Volný/Centrum; v rozhovoru pro iDNES.cz zmiňuje zhruba 50 lidí z celého světa. Oficiálně je doložená menší část té sítě.
Pořadatel pittsburghského bloku GlobalPittsburgh zveřejnil k týdnu od 6. do 12. října 2026 záznam, do kterého redakce MMAmag nahlédla: skupinu tvořili trenéři, majitelé gymů, sportovní administrátoři, promotéři i aktivní profesionálové z 9 zemí, mezi nimi z Česka. Program neřešil techniku, ale byznys, bezpečnost, rozvoj sportovců a roli sportu v komunitě.
Proti tomu stojí zázemí jednoho jihočeského gymu. Ve Veselí nad Lužnicí žije podle přehledu Českého statistického úřadu k 1. lednu 2026 celkem 6 492 lidí a Gladiators Gym se tam podle webu klubu otevřel 28. února 2019.
Tu nejcennější věc si ale Kratochvíl nepřivezl v kufru, nýbrž v telefonu.
Co z toho může mít české MMA
Nové kontakty chce podle textu na Volný/Centrum využít k pořádání mezinárodních kempů, seminářů a školení v Česku a k tomu, aby mladí sportovci dosáhli na spolupráci se zahraničními kluby. V rozhovoru pro iDNES.cz k tomu říká, že mu cesta „otevřela bránu do celého světa“ a že to „může pomoci českým zápasníkům“. Zatím jde o jeho záměr: v žádném z obou rozhovorů nepadl termín ani pořadatel takové akce.
Různě se popisuje i jeho pozice. iDNES.cz ho uvádí jako reprezentačního kouče, Volný/Centrum jako trenéra české reprezentace do 21 let, web jeho gymu píše, že se stal hlavním trenérem českého národního týmu MMA. Ve veřejném přehledu Českého svazu MMA se u státní reprezentace jeho jméno neobjevuje, jako státní trenér je tam uveden Jaroslav Hovězák.
Adresář se pozná až podle toho, kdo zvedne telefon
GLOSA Letenku do Las Vegas si koupí každý, kdo si naspoří. Číslo na promotéra z druhého konce světa se koupit nedá. V české scéně, kde se mezinárodní spolupráce domlouvá spíš přes známé známých, je tohle cennější než selfie z UFC APEX.
Jenže adresář sám o sobě nic netrénuje. Ze zprávy, která vypadala jako spam, zbyl seznam čísel a jeho cena se pozná až podle toho, kdo na ně zavolá.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka