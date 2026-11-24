Tak přitvrdíš. Ubíráš jídlo. Přidáváš pohyb. Několik týdnů vybojuješ další kilo a půl – a zároveň začneš myslet na jídlo způsobem, jakým jsi na něj před půl rokem vůbec nemyslela. Možná se ti nechce věřit, že by tělo mohlo mít na tvoji vysněnou hmotnost vlastní názor. Jenže do určité míry opravdu má.
Neexistuje sice jedno magické číslo napsané někde v hypotalamu, pod které tě organismus za žádnou cenu nepustí. Vědci se přou o to, nakolik naši hmotnost vystihuje teorie set pointu, tedy biologicky bráněného rozmezí, a nakolik spíš takzvaný settling point, který vzniká souhrou biologie, prostředí, příjmu jídla a pohybu. Jisté ale je, že po zhubnutí se tělo dokáže změnám aktivně bránit. A přesně tehdy začíná hubnutí působit trochu osobně.
Tělo neví, že chceš být v létě v těch bílých šatech
Ty máš cíl. Možná 65 kilo. Možná velikost 38. Možná váhu, kterou jsi měla před deseti lety a kterou si v hlavě pořád vedeš jako svoji „správnou“. Tělo ale nepracuje s fotografií z dovolené ani s číslem na cedulce kalhot. Sleduje zásoby energie a řadu biologických signálů, které se při úbytku hmotnosti mění.
Po zhubnutí se například může snížit energetický výdej o něco více, než by odpovídalo pouze tomu, že teď nosíš menší tělo. Tomuto jevu se říká adaptivní termogeneze. Neprobíhá stejně u každého a její velikost i praktický význam se liší, ale reálně existuje.
Jinými slovy: spotřebováváš méně energie. Což by samo o sobě bylo ještě celkem snesitelné. Jenže tělo má v rukávu druhou kartu. Dokáže tě přimět chtít více jídla. A ta může být podstatně zákeřnější.
Největší protivník možná není pomalejší metabolismus. Je to hlad
Po redukci hmotnosti se mění i hormony zapojené do regulace hladu a sytosti. Klasická studie ukázala, že některé z těchto změn byly patrné ještě rok po výrazném zhubnutí – a účastníci zároveň hlásili větší hlad než před redukcí.
Novější práce navíc našla souvislost mezi větší metabolickou adaptací a silnějším tlakem k jídlu. A teď si představ, co to znamená v běžném životě.
Na začátku redukce sis dala večeři a bylo hotovo. Po měsících hubnutí uklidíš talíř a tvoje hlava začne nenápadně: Ještě něco malého. Za hodinu: Máme tam ten jogurt. Pak projdeš kolem kuchyně. Vlastně bych si mohla dát jen pár oříšků. Nejsi najednou člověk se slabší vůlí. Hra se mohla změnit.
A právě to je jeden z důvodů, proč bývá udržování nižší váhy pro mnoho lidí mnohem těžší, než okolí předpokládá. Organismus se nesnaží pochopit tvůj plán. Reaguje na ztrátu energetických zásob.
Proto se může objevit váha, kolem které pořád kroužíš
Možná to znáš. Zhubneš na 71. S velkým úsilím se dostaneš na 68. Stačí trochu polevit a během relativně krátké doby jsi zpátky kolem sedmdesáti. Znovu přitlačíš. 68,5. Pak dovolená, nemoc nebo pár náročnějších týdnů – a znovu 70.
Je lákavé začít tomu říkat moje set-pointová váha. Jen s tím číslem opatrně.
Současné modely regulace tělesné hmotnosti nejsou tak jednoduché, aby bylo možné říct: „Moje tělo má set point 70,2 kilogramu.“ Výzkum nabízí několik konkurenčních modelů a tělesná hmotnost se může v průběhu života měnit podle prostředí, chování, věku, léků, hormonálních vlivů a dalších faktorů.
Mnohem přesnější je říct: Tvoje tělo může určitou dosaženou hmotnost bránit silněji, než sis při začátku hubnutí představovala. A čím dál od ní chceš jít, tím dražší může být každý další kilogram – ne finančně, ale hladem, energií, pozorností a množstvím života, které musíš hubnutí věnovat.
A tady přichází otázka, kterou dietní kultura moc nemiluje
Musíš opravdu níž? Představ si, že jsi začínala na 92 kilech. Teď máš 74. Zlepšily se ti zdravotní ukazatele, pohybuješ se snadněji, jíš normálně, máš energii, držíš váhu a celý režim se dá skloubit s reálným životem.
Jenže ty chceš 65. Protože jsi 65 vážila ve čtyřiadvaceti. A dalších devět kilo může znamenat mnohem větší restrikci, více hladu a režim, který sice lze několik měsíců přežít, ale nechceš v něm žít dalších deset let.
NIDDK například zdůrazňuje, že už úbytek přibližně 5 až 10 procent výchozí tělesné hmotnosti může mít zdravotní přínosy; zdravotně smysluplný cíl tedy nemusí být totéž co nejnižší číslo, kterého jsi schopná dosáhnout.
Možná tedy někdy není potřeba překonat blok. Možná je potřeba zjistit, jestli blok není jen hranice mezi váhou, kterou dokážeš krátkodobě vybojovat, a váhou, ve které dokážeš dlouhodobě žít.
Ale co když níž opravdu chceš nebo potřebuješ?
Pak první odpověď rozhodně není: ještě míň jídla. Když několik měsíců tlačíš na tělo a ono reaguje větším hladem, únavou a menším výdejem, vytvořit ještě agresivnější deficit může znamenat, že celý proces bude jen těžší.
Zajímavý pohled nabízejí například redukční přístupy, které počítají s obdobím energetické rovnováhy, tedy s pauzou od aktivního hubnutí. Ve studii MATADOR muži s obezitou střídali dvoutýdenní období energetického deficitu s dvoutýdenními obdobími udržovacího příjmu; tato strategie vedla k většímu úbytku hmotnosti a tuku než nepřetržitá restrikce. Je to jedna studie v konkrétní populaci, takže z ní nejde udělat univerzální recept, ale ukazuje něco důležitého: pauza nemusí být opakem hubnutí. Může být součástí strategie.
A psychologicky je to skoro revoluční. Měsíc, kdy váhu pouze udržuješ, nemusí znamenat: Zase jsem selhala. Může znamenat: Učím se žít v těle, které jsem právě získala. Protože shodit deset kilo a umět deset kilo udržet jsou dvě různé disciplíny.
Možná potřebuješ přestat hubnout jako na návštěvě
Tohle je jedna z největších pastí. Člověk se dostane na cílovou váhu a v hlavě zazní: Hotovo. Takže se pomalu vrátí k životu „před dietou“. Jenže tělo po zhubnutí není automaticky tělem, které teď bude při původním režimu vážit o patnáct kilo méně.
To ostatně krásně ukazují i studie moderních léků na obezitu. Po vysazení semaglutidu nebo tirzepatidu účastníci významnou část váhy znovu nabírali, zatímco pokračující léčba pomáhala redukci udržovat. Neříká to, že léky musí užívat každý. Ukazuje to ale velmi názorně, že biologický tlak na návrat hmotnosti nezmizí jen proto, že se člověk dostal na cílové číslo.
Hubnutí proto není vždy cesta: omezím se → zhubnu → vrátím se do normálu.
Mnohem realističtější otázka je: Jak vypadá normál, ve kterém tuhle váhu dokážu udržet?
Tvoje „správná“ váha možná není jedno číslo
Tohle může být zároveň úleva i otrava. Nejspíš nemáš někde uvnitř organismu ciferník, na kterém stojí 72,4 kg a tělo svolává poplach pokaždé, když se od něj vzdálíš.
Hmotnost je dynamická. Mění se prostředím, životním stylem, věkem, jídelním chováním i biologickými regulačními mechanismy. Právě proto někteří vědci dávají před jednoduchým set-pointem přednost kombinaci různých modelů včetně „settling pointu“ – váhy, na které se systém za konkrétních podmínek ustálí.
A to obsahuje dobrou zprávu: Není nutně vytesaná do kamene.
Ale také trochu protivnou zprávu: Není znám žádný jednoduchý trik, kterým za tři týdny „resetuješ set point“ z 80 na 65 kilo.
Internetové řeči o přenastavení metabolismu určitým detoxem, půstem nebo speciální kombinací potravin jsou mnohem sebevědomější než naše skutečné poznání regulace hmotnosti. Změna může vznikat postupně – dlouhodobým prostředím, návyky, léčbou tam, kde je vhodná, a hlavně časem stráveným v novém režimu.
Možná nejsi slabá. Možná právě taháš za biologické lano
Tohle je důležité hlavně ve chvíli, kdy se po velkém úbytku váhy začneš obviňovat. Protože před půl rokem ses dokázala najíst a přestat. Teď na jídlo myslíš častěji. Před půl rokem jsi měla energii chodit večer ven.
Teď by sis nejradši sedla. Před půl rokem kilo mizelo relativně snadno. Teď se o půl kila přetahuješ šest týdnů. To nemusí znamenat, že ses pokazila.
Tělo po ztrátě hmotnosti skutečně umí začít bojovat za energetické zásoby důrazněji. A právě proto může být chytřejší strategie někdy méně heroická.
Chvíli váhu udržet. Zjistit, jak velký režim dokážeš opravdu žít. Nesnažit se každý plateau rozbít drastickou restrikcí. A především přestat hodnotit úspěch pouze podle toho, jestli se podařilo vyždímat ještě poslední tři kilogramy.
Protože nejnižší číslo, které dokážeš na váze krátce vidět, nemusí být nejlepší hmotnost pro tvůj skutečný život. Možná je mnohem zajímavější ta, při které se cítíš dobře, zdravotně ti prospívá – a nemusíš každou volnou myšlenku věnovat tomu, jak ji udržet.
FAQ
Existuje opravdu „set point“, pod který tělo nechce hubnout?
Set-point teorie je jeden z modelů regulace tělesné hmotnosti, nikoli definitivně potvrzený systém s jedním přesným číslem pro každého člověka. Vedle ní existují například modely settling pointu a další teorie. Dobře doložené ale jsou biologické adaptační reakce na úbytek hmotnosti, které mohou její další snižování i udržování ztěžovat.
Dá se set point „resetovat“?
Neexistuje ověřený rychlý postup, kterým by bylo možné jednoduše přenastavit biologicky preferovanou hmotnost. Tělesná hmotnost ale není neměnná a může se dlouhodobě měnit vlivem prostředí, chování a u některých lidí také medicínské léčby.
Pomůže pauza od diety?
Období udržovacího příjmu může být prakticky i psychologicky užitečné a studie MATADOR našla u konkrétní skupiny mužů s obezitou výhodu střídání období restrikce s obdobími energetické rovnováhy. Neznamená to ale, že „diet break“ automaticky rozhýbe váhu každému.
Upozornění: Článek má informační charakter a nenahrazuje individuální doporučení lékaře nebo nutričního terapeuta. Pokud máš obezitu, zdravotní komplikace, poruchu příjmu potravy nebo se ti navzdory dlouhodobému úsilí nedaří hmotnost bezpečně upravit, vhodný další postup je dobré řešit individuálně s kvalifikovaným odborníkem.
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Zdroje: Speakman et al. – Set points, settling points and some alternative models [1], Sumithran et al. – Long-term persistence of hormonal adaptations to weight loss [2], Hall – Physiology of the weight-loss plateau in response to diet restriction, GLP-1 receptor agonism, and bariatric surgery [3], Byrne et al. – Intermittent energy restriction improves weight loss efficiency in obese men: the MATADOR study [4], Martins et al. – Metabolic adaptation is associated with a greater increase in appetite following weight loss [5], NIDDK – Treatment for Overweight & Obesity [6], img ai generated