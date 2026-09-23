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Nehty tak tmavé, že až na druhý pohled poznáš barvu: black cherry, midnight purple a podzim skoro do černa

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Z dálky vypadají černě. Pak na ně dopadne světlo a najednou je v nich víno, švestka, modrá nebo hořká čokoláda. Pokud se ti nechce do nail artu, kamínků ani sedmi barev na jedné ruce, podzim 2026 má velmi příjemnou odpověď: jednu barvu. Jen pořádně hlubokou.
Nehty tak tmavé, že až na druhý pohled poznáš barvu: black cherry, midnight purple a podzim skoro do černa

Nehty tak tmavé, že až na druhý pohled poznáš barvu: black cherry, midnight purple a podzim skoro do černa

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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