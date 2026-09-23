Nehty tak tmavé, že až na druhý pohled poznáš barvu: black cherry, midnight purple a podzim skoro do černa

Podzimní nehty letos rozhodně nejsou jen hnědé. Allure mezi klíčové odstíny sezony řadí vedle semišových hnědých, olivové a safírové také not-quite-black barvy: hluboké merlot, midnight purple a další odstíny, které na první pohled působí téměř černě a skutečnou barvu ukážou až na světle. Vogue současně dál pracuje s burgundy, chocolate brown a velmi tmavými zemitými tóny jako součástí podzimní palety.
Tohle je trend ideální pro chvíli, kdy chceš drama, ale nemáš chuť nosit drama na všech deseti prstech zvlášť.
Black cherry je červená, která už ztratila trpělivost
Ne jasná třešňová. Spíš třešeň, která strávila večer ve víně. Na krátkých squoval nebo oválných nehtech může vypadat velmi čistě a elegantně, na delších mandlových dostane o něco výraznější energii. Její výhoda je jednoduchá: dobře funguje s černou, šedou, camel, denimem i podzimní hnědou. Nepotřebuje, abys kvůli ní převlékala celý šatník.
foto Instagram @biosculptureuki
Midnight purple je pro ženu, která nechce vínovou jako všichni ostatní
V interiéru skoro černá. Venku švestková. Pod přímým světlem fialová. Přesně tahle proměnlivost dělá z velmi tmavé fialové zajímavější alternativu ke klasické černé. Allure letos zmiňuje midnight purple právě mezi odstíny, které poskytují hluboký vampy efekt bez doslovné černé. A nemusíš k ní přidávat nic. Jedna lesklá barva je dost.
foto Instagram @gloweditbyshannon
Navy je podceňovaná, dokud ji neuvidíš vedle černého svetru
Velmi tmavá modrá má jednu zvláštní vlastnost. Působí skoro neutrálně, ale ve chvíli, kdy ji dáš vedle černé, začne být vidět její vlastní barva. Pokud nosíš hodně šedé, černé a denimu, je tmavé navy velmi snadný podzimní experiment.
A pokud chceš trochu víc efektu, Allure mezi podzimními trendy zmiňuje i sytější safírové tóny s větší hloubkou a leskem.
foto Instagram @tgbacademy
Nemusíš mít dlouhé nehty
Naopak. Tmavá barva na krátkých upravených nehtech má krásnou schopnost působit zároveň výrazně a prakticky. Čistá kůžička, krátký tvar a opravdu lesklý top coat často udělají víc než další dekorace.
A pokud se ti černá vždycky zdála příliš tvrdá, právě odstíny „skoro černá, ale ne úplně“ jsou mnohem měkčí cesta. Ve stínu budou tajemné. Na světle prozradí, co skutečně jsou. Což je na manikúru možná překvapivě dobrá osobnost.
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Zdroje: Allure – The Nail Color Trends of Fall 2026 Are All About Treating Yourself [1], Vogue – 39 Fall Nail Designs That Will Excite You For Cooler Weather [2].