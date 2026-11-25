Pan Mňau se při studiu historie tohoto plemene dostal do značně nepříjemné situace. Poprvé za dobu existence naší redakce totiž narazil na psa, jehož životní filozofii nemohl v zásadě nic vytknout. Dokonce se zdá, že shih-tzu po celá staletí praktikoval něco, co kočky považují za vlastní duševní vlastnictví: přesvědčil člověka, že nejvyšším smyslem jeho existence je péče o jiné živočišné druhy.
Bobík sice namítal, že podobného výsledku dosáhl také, nicméně mezi vymáháním piškotků pod redakčním stolem a životem na císařském dvoře přece jen existuje jistý společenský rozdíl.
Když je vaším zaměstnáním být nádherný
Kořeny plemene shih-tzu sahají do Tibetu, jeho charakteristická podoba se však formovala v Číně. Přesný původ dodnes není zcela objasněný, pravděpodobně se na něm podíleli předkové dnešních plemen lhasa apso a pekinéz. Po staletí byli tito malí psi chováni na čínském císařském dvoře, kde patřili mezi ceněné společníky.
Jejich jméno znamená v překladu lví pes. Lev měl v buddhistické tradici významné symbolické postavení a malí psi připomínající jeho podobu byli mimořádně ceněni. Shih-tzu sice disponuje přibližně stejným loveckým potenciálem jako dobře živený dekorativní polštář, ale na svém majestátním vystupování si zakládá dodnes.
Mezi obdivovatele malých palácových psů patřila také císařovna vdova Cch'-si, která měla vlastní chov. Po její smrti v roce 1908 a následném pádu čínského císařství se podmínky pro jejich chov dramaticky změnily. Plemeno se postupně dostalo do Evropy, kde se podařilo zachovat jeho existenci.
Shih-tzu tedy přišel o císařství, nikoliv však o své životní standardy. Pouze se přeorientoval na zahraniční klientelu.
Arogance zakotvená v oficiálních dokumentech
Na tomto plemeni je mimořádně půvabná jedna skutečnost. Americký standard plemene skutečně popisuje jeho typické držení těla jako výrazně arogantní. Vzpřímeně nesená hlava, hrdý postoj a ocas elegantně stočený nad hřbetem nejsou nějakým osobnostním výstřelkem konkrétního jedince. Patří k žádoucímu vzhledu plemene.
Pan Mňau si tuto pasáž nechal přečíst dvakrát. Celý život pracuje na budování vlastní autority, zatímco shih-tzu má aroganci prakticky úředně potvrzenou.
Dospělý jedinec přitom obvykle váží přibližně čtyři až osm kilogramů a jeho výška v kohoutku nepřesahuje ani třicet centimetrů. Je to nádherný příklad toho, že sebevědomí rozhodně není přímo úměrné tělesným rozměrům.
Kadeřník není luxus. Je to provozní nutnost
Pokud jste někdy viděli výstavního shih-tzu, možná jste přemýšleli, kde přesně pod tou monumentální záplavou vlasů začíná pes a končí jeho účes.
Dlouhá dvojitá srst vyžaduje pravidelné, při plné délce ideálně každodenní česání. Bez něj se snadno zacuchává a plstnatí. Pozornost potřebuje také okolí očí, tlamičky a uší. Mnoho majitelů proto volí praktičtější krátký sestřih, který významně usnadňuje každodenní údržbu.
Zajímavostí je charakteristický růst srsti kolem čenichu, která směřuje do různých stran a připomíná rozkvetlou chryzantému. Právě proto se plemeni přezdívá také chryzantémový pes.
Paní Žofie po prostudování nároků na péči konstatovala, že pořízení shih-tzu představuje spíše otevření soukromého kosmetického salonu než adopci domácího mazlíčka. Zejména když uvážíme, že jediný zákazník tohoto salonu zásadně neplatí, může mít připomínky k poskytovaným službám a po skončení procedury očekává občerstvení.
Výcvik aneb jednání s vyšší šlechtou
Navzdory svému vznešenému vystupování bývá shih-tzu veselý, přátelský, hravý a velmi společenský pes. Má rád lidskou přítomnost a často si užívá pozornost celé rodiny, nikoliv pouze jednoho vyvoleného člověka.
Je také inteligentní, byť při výcviku může projevovat značnou samostatnost. Nejlépe funguje pozitivní motivace, trpělivost a důslednost. Hrubé zacházení ani neustálé opakování povelů bez smysluplné motivace nejsou dobrým receptem na spolupráci.
Bobík v tomto přístupu spatřuje značný evoluční pokrok. Podle jeho dlouhodobě prosazované teorie by totiž žádný pes neměl poskytovat pracovní výkon bez předem dohodnutého systému odměňování.
Shih-tzu nepotřebuje uběhnout půl maratonu, aby byl spokojený. Pravidelné procházky, hry a duševní stimulaci ale potřebuje stejně jako ostatní psi. Představa, že společenské plemeno je živý bytový doplněk, který stačí občas přemístit z pohovky na koberec, je poněkud nešťastná.
Ani císařský původ nezaručuje císařské zdraví
Tady musí naše redakce na chvíli odložit veškeré aristokratické žertování. Shih-tzu patří mezi brachycefalická plemena, tedy psy se zkrácenou obličejovou částí lebky. To může přinášet problémy s dýcháním, termoregulací a zvýšenou citlivost na horko. Výrazné oči jsou zase náchylnější k poraněním a některým očním onemocněním. Pozornost vyžaduje také chrup.
Při výběru štěněte je proto důležité upřednostnit zdraví před extrémními vzhledovými znaky. Co nejplošší čenich ani co největší oči nejsou známkou vyšší kvality psa.
Shih-tzu se běžně dožívá přibližně deseti až osmnácti let. Pořízení tohoto malého aristokrata tak může znamenat velmi dlouhý a mimořádně intenzivní pracovní poměr.
Ideální pes pro člověka, který se nepotřebuje cítit jako šéf
Shih-tzu má jednu obrovskou přednost. Dokáže člověku nabídnout to, k čemu byl po generace chován – společnost. Jeho náklonnost není podmíněna vlastnictvím císařského paláce, rozlohou zahrady ani velikostí bankovního konta. Velmi dobře se může cítit i v malém městském bytě, pokud má dostatek péče, pohybu a kontaktu se svými lidmi.
Za několik staletí své existence se přizpůsobil pádu dynastií, politickým převratům, životu na jiných kontinentech i příchodu moderní civilizace. Z jeho pohledu přitom možná nejde o nijak zásadní změny. Dříve měl k dispozici palácové služebnictvo, dnes má rodinu s platební kartou, klimatizací a možností objednat krmivo přes internet.
Vlastně si docela polepšil.
Pan Mňau po důkladném prostudování plemene doporučuje shih-tzu udělit čestné uznání za mimořádný přínos k emancipaci domácích zvířat. Kočky sice nadále považuje za průkopníky tohoto oboru, ale je ochoten připustit, že i mezi psy se najdou pozoruhodně schopní jedinci.
Bobík mezitím požádal o přidělení osobního komorníka. Jeho žádost byla předána paní Žofii, která mu přidělila kartáč a doporučila samostatnost.
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Zdroje: American Kennel Club – Shih Tzu History: From Royal Dogs to Beloved Companions [1], American Kennel Club – Official Standard of the Shih Tzu [2], American Kennel Club – Shih Tzu Dog Breed Information [3], VCA Animal Hospitals – Shih Tzu [4], American Kennel Club – Facts About the Shih Tzu That You May Not Know [5]