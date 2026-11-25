Vlastní hospoda se sálem, zahrádkou a krbovými kamny skoro zadarmo, a k tomu peníze na energie a dřevo na topení od obce. Takovou nabídku si teď mohou lidé přečíst na úřední desce jedné vesnice na Královéhradecku. Vedení obce nechce dopustit, aby ves přišla o svůj společný obývák. Starosta Miroslav Podnecký pro CNN Prima NEWS řekl, že obci jde o to, „[…] aby tu byl společenský život dál a aby se tady vlastně žilo“.
Kolik hospodský zaplatí a kolik dostane
Obec Převýšov leží na západě okresu Hradec Králové, asi 4 kilometry od Chlumce nad Cidlinou. Dne 12. listopadu 2026 vyvěsila na úřední desku záměr pronajmout obecní hospodu. Nájemné v něm stanovila na symbolických 100 Kč měsíčně. Pronájem má podle starosty začít 1. ledna 2027.
Podpora ale poteče i opačným směrem, a to ve dvou podobách. Na energie dá obec nájemci podle záměru 16 000 Kč ročně. K tomu přidá v naturáliích palivo pro krbová kamna, tedy dřevo v ceně 15 000 Kč ročně.
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Položka Kdo komu Částka podle záměru z listopadu 2026 Nájemné nájemce obci 100 Kč měsíčně Příspěvek na energie obec nájemci 16 000 Kč ročně Dřevo na topení obec nájemci v ceně 15 000 Kč ročně (v naturáliích)
Podle našeho přepočtu zaplatí nájemce za celý rok na nájemném 1 200 Kč, kdežto podpora od obce dosáhne dohromady 31 000 Kč. Jde o nabídku ze zveřejněného záměru a smlouvu musí ještě schválit zastupitelstvo.
Výčep, sál i zahrádka
Za tuto cenu by nájemce získal celé zázemí obecní hospody. Podle záměru se pronajímá:
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Sál a zahrádka dávají hospodskému šanci vydělat si i mimo běžné večery u piva. Hodí se třeba na plesy, zábavy nebo schůze.
Se sálem a zahrádkou si nový nájemce může přivydělat i na plesech, zábavách nebo schůzích. Ilustrační foto. Zdroj: Hana Mara / Pexels. Co obec chce na oplátku
Levný nájem má své podmínky. Podle starosty by hospoda měla mít otevřeno každý den kromě pondělí. Nájemce by také zajišťoval obecní akce.
Proč vesnice přicházely o hospody
Během čtyř let před rokem 2023 přišly malé obce o znatelnou část svých hospod. Podle dat Plzeňského Prazdroje klesl mezi březnem 2019 a březnem 2023 počet hospod a restaurací v obcích do 5 000 obyvatel z 8 929 na 7 604.
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Provozovatelům zdražily energie i zboží. Pivo v hospodě je výrazně dražší než lahvové z obchodu a lidé si častěji posedí doma, na zahradě nebo v garáži. Od ledna 2024 navíc čepované pivo přešlo ze snížené sazby DPH 10 % do základní 21 %, což ceny v hospodách dál zvedlo.
Ve městě se za odcházejícího hostinského najde náhrada snáz, na vsi ale bývá jedinou nadějí obec. Když nezasáhne, výčep už se zpravidla neotevře. Obce proto zkoušejí různé balíčky. V roce 2023 nabízel Měšín na Jihlavsku nájem zdarma s paušálem na energie a Hoštice u Prahy dřevo na topnou sezonu a pomoc s akcemi. Plzeňský Prazdroj má pro hospody z obcí do 5 000 obyvatel program Vesnice, který zhruba tisíci podnikům pomohl třeba s fasádou nebo zahrádkou.
Jak se přihlásit a kdo rozhodne
Na prohlídku se podle starosty chystá zhruba šest až osm lidí a přihlásit se mohou i další. Ozvat se lze na obecní úřad telefonicky, nebo přijít osobně do kanceláře v úředních hodinách, tedy v úterý od 17 do 20 hodin. Tam zájemci předloží svůj návrh.
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Lhůty určuje zákon. Podle § 39 zákona o obcích musí obec záměr pronajmout svou nemovitost zveřejnit na úřední desce aspoň 15 dnů předtím, než o něm rozhodne. Když ho nezveřejní, je nájem neplatný. V Převýšově má záměr zůstat vyvěšený do 28. listopadu 2026.
Výběrové řízení proběhne na nejbližším zasedání zastupitelstva, se kterým starosta počítá v polovině prosince 2026. Zastupitelé chtějí rozhodovat podle nabídnutých podmínek i podle osobního dojmu. Vyplatí se proto přijít s jasnou představou, kdy bude hospoda otevřená a jaké akce v ní lidé zažijí.
Zdroje: https://www.prevysov.cz/, https://www.prevysov.cz/uredni-deska?filesRenderer-objectId=14066734&id=651&action=detail&do=filesRenderer-download, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-hospody-na-venkove-rapidne-mizi-40429769, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-hospoda-konci-vsem-dekuji-za-prizen-vesnicke-lokaly-skomiraji-40475871, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/306091, https://cnn.iprima.cz/reportaz-cesi-miluji-hospody-ty-ale-mizi-jak-para-nad-hrncem-vedci-zkoumaji-proc-512153, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-obec-bojuje-za-hospodu-najemci-nabizi-vyhody-a-otop-zdarma-233051, https://cnn.iprima.cz/hospoda-za-100-korun-obec-navic-prispeje-na-provoz-527373