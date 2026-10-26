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Krátké nehty letos na podzim vyhrávají. Těchto 7 barev na nich vypadá zatraceně dobře

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Dennívýzva
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Krátký nehet není nevydařená verze dlouhého. Naopak: letošní podzimní paleta mu sedí možná ještě víc. Vínová, espresso, oliva, švestka nebo černá třešeň na malé ploše nepůsobí těžce a nepotřebují ani složitý nail art, aby ruce vypadaly upraveně.
Krátké nehty letos na podzim vyhrávají. Těchto 7 barev na nich vypadá zatraceně dobře

Krátké nehty letos na podzim vyhrávají. Těchto 7 barev na nich vypadá zatraceně dobře

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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