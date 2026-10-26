Krátké nehty letos na podzim vyhrávají. Těchto 7 barev na nich vypadá zatraceně dobře

Krátké nehty už není potřeba „opticky zachraňovat“
Podzim 2026 přeje krátkým, přirozenějším tvarům a sytým barvám. Beauty média letos zmiňují burgundy, chocolate brown, espresso, olivovou, švestkovou i téměř černé odstíny. Na krátkých nehtech mají jednu výhodu: barva je dost výrazná na to, aby byla vidět, ale plocha je malá, takže ani velmi tmavý lak nepůsobí přehnaně.
1. Oxblood: červená, která už nepotřebuje být roztomilá
Oxblood je hluboká červená s vínovým až hnědým podtónem. Na krátkých squoval nebo oválných nehtech působí čistě a trochu luxusně, zejména s vysokým leskem. Pokud ti klasická jasně červená připadá příliš kancelářská nebo příliš pin-up, tohle je její podzimní dospělejší sestra.
2. Espresso
Tmavě hnědá je na krátké délce skoro dokonalý neutrál. Je měkčí než černá, ale pořád má dost hloubky. Letošní přehledy trendů ji opakovaně vytahují právě jako odstín, který krátkým nehtům sluší. Funguje k denimu, šedé, krémové, vínové i khaki a nepotřebuje žádný další efekt.
3. Černá třešeň
Black cherry je něco mezi vínovou, švestkou a skoro černou. V šeru vypadá velmi tmavě, na světle se objeví červený nebo fialový podtón. Právě tahle proměnlivost jí dává na krátkých nehtech charakter, aniž by manikúra působila těžce.
4. Olivová a mechová zelená
Zelená už dávno není podzimní experiment. Olivová funguje skoro jako neutrální barva a Who What Wear ji letos řadí mezi nejvýraznější odstíny sezony. Pokud nechceš khaki, zkus hlubší mechovou nebo lesní zelenou. Na krátké délce vypadají kultivovaněji než výrazný neonový green.
5. Švestka a midnight purple
Fialová se na podzim posouvá do mnohem hlubších tónů. Švestka, aubergine nebo téměř černá půlnoční fialová jsou dobrou alternativou pro každého, kdo chce tmavou manikúru, ale černá je na něj moc tvrdá. Na krátkých nehtech vypadá nejlépe jednoduchá jednolitá plocha bez dalšího zdobení.
6. Kouřová taupe
Pokud tě tmavé nehty nebaví, taupe je bezpečná, ale ne nudná cesta. Ideálně ne béžová, která zmizí, ale odstín se šedým nebo lehce hnědým podtónem. Na krátkých nehtech udělá velmi čistý efekt a nechá vyniknout prsteny nebo výraznější rukávy.
7. Denim nebo ink blue
Modrá je letošní outsider, který stojí za pozornost. Ne jasná královská, ale tmavší denim nebo ink blue. Je dost tmavá na podzim, ale vedle vínové a hnědé působí nečekaně. Na krátké manikúře bych ji nechala bez nail artu; samotná barva dělá dost.
Co s tvarem
Krátký squoval, krátký ovál nebo měkký čtverec jsou praktické a dobře nesou tmavé odstíny. Pokud chceš opticky prodloužit prsty, nude nebo taupe blízká tónu kůže to zvládne lépe než složité zdobení. A jestli máš krátké nehty proto, že se lámou, trend je příjemný bonus, ale příčina lámání se lakem nevyřeší.
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Zdroje: The Everygirl – The Best Fall Nail Colors and Trends for 2026 [1], Who What Wear – Fall Nail Color Trends 2026 [2], Sally Beauty – Fall Nails: Colors and Autumn Nail Designs [3].