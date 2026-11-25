Středa 17. června začínala v Pan-čchiao, rušné čtvrti Nové Tchaj-peje hned za hranicí tchajwanské metropole, jako každý jiný den. Kolem desáté dopoledne se u obchůdku s plněnými knedlíčky a smaženými taštičkami zastavil padesátiletý muž, kterého média uvádějí jen pod příjmením Wang. Počkal, až se majitel podívá jinam, a ze stolu vzal nůžky. Tak to později popsal soud, jehož verdikt citovala tchajwanská tisková agentura CNA.
Loupež, která skončila v čekárně
S nůžkami v ruce vešel do pobočky banky Taishin na ulici Kuan-čchien. Na úřednice křičel, ať vytáhnou peníze, a podle soudu chytil jednu ze zákaznic a vyhrožoval, že ji zabije, pokud ho nebudou poslouchat. Zaměstnanci mu vydali 404 200 tchajwanských dolarů, tedy zhruba 12 300 amerických dolarů nebo asi 270 tisíc korun. Muž si peníze nacpal do kapes.
Pak ale neudělal to, co by čekal každý, kdo někdy viděl film o bankovní loupeži. Neutekl. Sedl si do čekárny pro zákazníky a začal bankovky počítat. Přepadení bylo nahlášené ve čtvrt na jedenáct a policisté dorazili v 10:19, tedy za pouhé čtyři minuty, uvádí Focus Taiwan. Muž v tu chvíli pořád počítal peníze, nekladl žádný odpor a policisté ho zadrželi přímo na místě. Banka později ve svém prohlášení uvedla, že nikdo z klientů ani zaměstnanců nebyl zraněn a o peníze nepřišla.
Při výslechu vyšlo najevo, proč se muž tak zvláštně choval. Podle policie neměl na nájem ani na jídlo. Krátce před svátkem dračích lodí se prý rozhodl přepadnout banku právě proto, že věděl, že ho skoro jistě chytí. Policistům podle deníku Taipei Times řekl, že chtěl jídlo zdarma. Myslel tím jídlo ve vězení.
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Soud neuvěřil, že nevěděl, co dělá
Okresní soud v Nové Tchaj-peji vynesl rozsudek v úterý 3. listopadu. Za ozbrojenou loupež poslal muže na sedm let a šest měsíců do vězení a za krádež nůžek mu připočetl další tři měsíce, které může nahradit pokutou, píše Taipei Times. Obhajoba žádala, aby soud nařídil psychiatrické léčení, protože podle ní mohl trpět duševní poruchou.
Soud to odmítl. Podle něj muž jasně uvažoval a dobře věděl, co je v jeho zájmu, což dokazovalo i to, jak svůj čin sám vysvětloval. Při výměře trestu vzal v úvahu také to, že už byl v minulosti odsouzený za krádeže a nepoučil se. Rozsudek zatím není pravomocný, odsouzený se proti němu může odvolat.
Policisté v Pan-čchiao tehdy potřebovali na cestu do banky čtyři minuty. Muž, který na ně v čekárně trpělivě čekal, teď možná stráví za mřížemi víc než sedm let. Jídlo zdarma, kvůli kterému podle policie celý plán vymyslel, tak dostane, ale za cenu, se kterou možná nepočítal.
Zdroje: Focus Taiwan, Taipei Times, FTV News