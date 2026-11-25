Když banka oznámí, že z Česka odchází, většinu lidí napadne totéž: rychle si vybrat úspory. Takovou zprávu teď dostali klienti estonské Inbank. Banka přitom nekončí ze dne na den, jen přestane uzavírat nové smlouvy a ty stávající nechá doběhnout. U termínovaného vkladu se ale spěch dokáže pořádně prodražit.
Dřívější výběr se prodraží
Termínovaný vklad u Inbank lze ukončit před splatností jen na žádost klienta a banka ji posoudí. Kdo o předčasné ukončení požádá a banka mu vyhoví, nedostane žádný úrok. Propadnou i úroky za měsíce, po které už u ní peníze ležely. Vklad pak podle smlouvy vrátí do 30 dnů. Kdo chce peníze dřív, tomu může podle ceníku platného k 21. 11. 2026 strhnout ještě poplatek 1 % z celé vložené částky.
Úrok podléhá srážkové dani 15 % podle § 36 zákona o daních z příjmů, kterou banka strhne sama, takže ho neuvádíte v daňovém přiznání. Tak to platí i od roku 2027. Jak vypadá předčasný výběr v korunách, ukazuje náš ilustrační výpočet pro vklad 300 000 Kč na 12 měsíců s modelovou sazbou 3,5 % ročně, která nepochází z nabídky Inbank.
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Modelová situace Čistý úrok Poplatek vklad zůstane do splatnosti po 12 měsících 8 925 Kč žádný ukončení po 8 měsících, výplata do 30 dnů žádný žádný ukončení po 8 měsících, okamžitá výplata žádný 3 000 Kč
Kdo by podle tohoto modelu ukončil vklad po 8 měsících a banka mu vyhověla, přišel by o 5 950 Kč čistého úroku. Pokud by navíc chtěl peníze hned a zaplatil poplatek 3 000 Kč, ztratil by celkem 8 950 Kč, tedy víc, než by vklad vydělal za celý rok. U vlastního vkladu rozhoduje sazba a podmínky vaší smlouvy.
Vklad doběhne podle smlouvy
Termínovaný vklad splatný po 1. 1. 2027 běží beze změny až do sjednaného dne. Jistinu i úrok vám banka vyplatí podle smlouvy v českých korunách. Nemusíte kvůli tomu nic vyřizovat ani nikomu volat.
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„Vložené peníze vám vrátíme a úroky vyplatíme podle vaší smlouvy. Nemusíte nic dělat,“ ujišťuje Inbank klienty v odpovědích na časté otázky na svém webu. V odpovědích z listopadu 2026 banka také uvádí, že má dost peněz na výplatu všech vkladů i úroků podle sjednaných podmínek.
Úspory pojišťuje estonský fond
Protože je Inbank v Česku pobočkou estonské banky, její vklady český Fond pojištění vkladů nekryje. Podle ČNB jde o obecné pravidlo. Když u nás podniká banka z jiné země EU nebo EHP, vklady u ní pojišťuje fond státu, odkud banka pochází, a to za stejných podmínek jako u českých bank.
U Inbank je to estonský garanční fond Tagatisfond. V listopadu 2026 chrání každého klienta do výše 100 000 eur, přičemž se do limitu započítají všechny jeho vklady u banky i s úroky. Stejný limit platí i v Česku. Pojištění platí po celou dobu, co banka z trhu odchází, a kvůli němu nemusíte nic podnikat ani se fondu sami hlásit.
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AS Inbank oznámila 12. listopadu 2026, že nejpozději od 1. 1. 2027 už tu klientům neuzavře žádnou novou smlouvu o vkladu, úvěru ani pronájmu. Stávající smlouvy nechá doběhnout. Zatím tu zůstává jako pobočka a o další podobě rozhodne po dohodě s estonským a českým regulátorem.
Pobočky ani běžné účty nikdy neměla a se všemi klienty jednala online. V Česku působí od října 2022 a zpočátku se soustředila na financování solárních elektráren a nákupů na splátky. Spotřebitelské úvěry, pronájem elektroniky a termínované vklady přibyly až později. Svým modelem prodeje přes obchodníky si tu podle listopadové tiskové zprávy nedokázala zajistit dlouhodobý růst ani dostatečný výnos z kapitálu, protože hlavní slovo mají na českém trhu velké univerzální banky a finanční poradci.
Co čeká dlužníky a nájemce
Úvěr ani nákup na splátky od Inbank nemusíte kvůli odchodu banky splatit předčasně, dál platí dosavadní splátkový kalendář. Pronájem zařízení běží až do konce sjednané doby a zařízení vracíte teprve na konci nájmu.
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Klientská podpora funguje dál a pomůže i s reklamací, stížností nebo potížemi se splácením. Ozvat se jí můžete na čísle +420 226 288 988, písemně pak na adrese info@inbank.cz.
Klientská podpora Inbank zůstává po oznámení odchodu z Česka k dispozici vkladatelům, dlužníkům i nájemcům. Ilustrační foto. Zdroj: Tima Miroshnichenko / Pexels.
Pokud máte vklad s automatickým prodlužováním, zeptejte se banky, co se s ním stane po splatnosti v roce 2027. Až se vám peníze vrátí, vyplatí se srovnat nabídky více bank a teprve potom rozhodnout, kam je uložit.
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Zdroje: https://www.banky.cz/clanky/inbank-odchazi-z-ceska-co-s-vkladem-a-uverem/, https://www.newstream.cz/money/ctyri-roky-a-dost-estonska-inbank-v-cesku-konci, https://www.globenewswire.com/news-release/2026/11/12/3401752/0/en/inbank-to-exit-the-czech-market.html, https://inbank.cz/cenik, https://inbank.cz/, https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-jsou-pojisteny-vklady-u-bank-a-druzstevnich-zalozen-v-CR/, https://financnisprava.gov.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby/kapitalove-prijmy, https://www.banky.cz/clanky/konec-srazkove-dane-od-ledna-2027-se-uroku-ze-sporeni-netyka/, https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/mensi-banka-odchazi-z-ceska-co-se-stane-s-terminovanymi-vklady-nebo-uvery-1437407