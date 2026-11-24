Jenže datle jsou na takový osud trochu moc dobré. Měkká datle se chová skoro jako karamel, nasekaná umí probudit kuskus nebo salát, rozmixovaná vytvoří hustou sladkou pastu a vedle slaného sýra, chilli nebo masa najednou přestane působit jako sušené ovoce určené výhradně ke kávě. University of Illinois doporučuje datle nejen do pečení a smoothies, ale také plněné sýrem či mandlemi, do rýže, kuskusu, nádivek nebo chutney k masu.
Medjool a Deglet Noor nejsou totéž
Velká Medjool datle bývá měkká, masitá a vláčná. UC Agriculture and Natural Resources ji řadí mezi měkké kultivary s vyšším obsahem vlhkosti, zatímco Deglet Noor patří mezi polosuché odrůdy. V kuchyni je ten rozdíl znát okamžitě.
Medjool se skvěle hodí tam, kde chceš využít její téměř karamelovou konzistenci: k plnění, mixování na pastu, do dezertu nebo prostě samotnou. Deglet Noor bývá pevnější a méně lepivá, takže se příjemněji krájí do kuskusu, salátu, pečení nebo jiného jídla, kde má zůstat v drobných kouscích. Nejde o lepší a horší datli. Jen každá umí něco trochu jiného.
A ještě jedna praktická věc: pokud datle nejsou označené jako vypeckované, podélně je otevři a tvrdou pecku vyndej dřív, než je pošleš do mixéru. I u vypeckovaných datlí stojí za to rychle zkontrolovat, zda uvnitř nezůstal tvrdý fragment.
Začni sýrem, ořechy a trochou soli
Nejjednodušší způsob, jak datli vytáhnout ze sladkého šuplíku, je naplnit ji něčím slaným. Do Medjool dej kozí sýr, černý pepř a vlašský ořech. Sladká měkká datle, kyselý slaný sýr a křupavý ořech vytvoří mnohem zajímavější celek než kterákoli z těchto věcí zvlášť.
Stejně dobře funguje gorgonzola, feta, cream cheese nebo ricotta se solí a citronovou kůrou. University of Illinois zmiňuje plněné datle se sýrem či mandlemi a také datle zabalené ve slanině. Pokud chceš něco výraznějšího, můžeš datli naplnit mandlí nebo modrým sýrem, omotat půlkou plátku slaniny a upéct. Je to sladké, slané a tučné zároveň. Žádné tajemství. Proto to funguje.
Na sladší verzi stačí datli otevřít, přidat tahini, špetku vločkové soli a případně kousek hořké čokolády. Totéž funguje s arašídovým nebo mandlovým máslem. Nemusíme tomu říkat „zdravější Snickers“. Je to datle s ořechovým máslem a čokoládou a to je samo o sobě dost dobrá zpráva.
Kuskus, salát i pečená zelenina potřebují jen pár kousků
Datle jsou ve slaném jídle nejlepší tam, kde je nepoužiješ jako hlavní chuť, ale jako kontrast. Do kuskusu nebo bulguru přidej pár drobně nasekaných datlí, mátu nebo petržel, pistácie či mandle, citron, olivový olej a fetu. Dostaneš sladké kousky mezi kyselostí, solí a bylinkami, ne dezert převlečený za přílohu. University of Illinois doporučuje nasekané datle právě do rýže, kuskusu nebo nádivek.
Stejně fungují v salátu. Nakrájej je opravdu jemně a spoj s rukolou, kozím sýrem, jablkem, fenyklem, pomerančem, ořechy nebo pečenou řepou. Zálivce dej dost kyselosti — citron, vinný ocet nebo balsamico — protože u datlí málokdy řešíš nedostatek chuti. Spíš potřebuješ, aby nepřevzaly celý podnik.
Výborné jsou také s pečenou mrkví. Mrkev upeč s olivovým olejem, římským kmínem a chilli a až ke konci přidej nasekané datle, fetu, citron, petržel a něco křupavého. Datle není nutné péct od začátku; jejich vysoký obsah cukrů znamená, že malé kousky mohou snadno příliš ztmavnout.
Chilli, citron a ocet jsou jejich nejlepší kamarádi
Karamelová sladkost datlí velmi dobře snáší ostré a kyselé chutě. Zkus je s chilli vločkami, harissou, uzenou paprikou nebo černým pepřem. Jednoduchý dip vznikne z datlí, tahini, citronu, chilli, soli a trochy teplé vody. Po rozmixování máš sladko-slanou omáčku k pečené zelenině.
Podobný princip můžeš použít u masa. Opeč kuře nebo vepřové, dej stranou a na pánvi nech změknout šalotku s trochou vývaru, nasekanými datlemi, hořčicí a jablečným nebo vinným octem. Část datlí se rozpadne a omáčku přirozeně zahustí. Illinois Extension doporučuje datlové chutney například k vepřovému masu.
A když je rajčatová omáčka nepříjemně kyselá, nemusíš automaticky sahat po cukru. Malý kousek datle může v některých omáčkách, kari nebo chilli vytvořit sladkou protiváhu. Klíčové slovo je ale malý. Jedna datle je ingredience. Pět datlí už je rozhodnutí.
Datlová pasta je užitečná. Jen z ní nedělej kouzelný cukr
Pokud datle ztvrdnou, ale jinak vypadají a voní normálně, na několik minut je zalij horkou vodou. Znovu změknou a půjdou mnohem lépe mixovat. Illinois Extension používá stejný postup u datlového „karamelu“: datle nechává zhruba 15 minut v horké vodě a potom je mixuje s dalšími ingrediencemi.
Nejjednodušší datlovou pastu uděláš tak, že vypeckované změklé datle rozmixuješ a podle potřeby přidáš trochu vody. Můžeš ji dát do ovesné kaše, jogurtu, smoothie, muffinů, domácích tyčinek nebo na toast s tahini. S ořechovým máslem a solí funguje i jako sladká náplň třeba k jablkům.
Jen pozor na jeden oblíbený nutriční trik. Datle obsahují přirozené cukry, vlákninu a další složky původního ovoce, takže celá datle opravdu není totéž co kostka bílého cukru. Rozmixováním ale její cukry nezmizí. Datlová pasta je zajímavá ingredience, nikoli způsob, jak přestat počítat sladkost nebo energii.
Totéž platí pro datlový sirup. Může mít výraznou chuť a hodit se do kaše, jogurtu, marinády nebo zálivky, ale pořád jde o koncentrované sladidlo. Nápis „100 % dates“ z něj nedělá nutriční teleport mimo pravidla biochemie.
„Datlový karamel“ funguje. Karamel to ale není
Namočené datle rozmixované s trochou vody a soli vytvoří hustou pastu s karamelovou barvou a chutí. Přidat můžeš vanilku nebo ořechové máslo a použít ji na jablka, palačinky, do kaše, jogurtu nebo mezi vrstvy dezertu. Illinois Extension používá podobnou směs jako karamelový povrch na jablka.
Klasický karamel ale vzniká tepelnou přeměnou cukrů. Tady pořád pracujeme s rozmixovaným ovocem. Název „datlový karamel“ tedy ber jako kuchyňskou metaforu. Karamelová policie kvůli tomu zatím nevyráží.
A stejná zdrženlivost se hodí při pečení. Nasekané datle mohou dodat sladkost i vláčnost, datlová pasta ale není univerzální náhrada cukru jedna ku jedné. Cukr v těstě ovlivňuje nejen chuť, ale také strukturu, vlhkost a hnědnutí; pasta navíc přidává vlastní vodu a dužinu. Pokud ji chceš použít ve větším množství, vezmi raději recept, který je na ni postavený. Jinak může vzniknout velmi uvědoměle vypadající cihla.
Do kaše nebo smoothie stačí překvapivě málo
Do ovesné kaše nakrájej jednu nebo dvě datle už během vaření. Část se rozpadne a osladí tekutinu, zbytek zůstane jako měkké kousky. Přidej ořechy, skořici, jogurt a třeba jablko. Tady datle nejsou jen náhrada medu; přidávají i strukturu.
Ve smoothie bych s nimi zacházela skoro jako s kořením. Jedna měkká datle dokáže výrazně osladit kombinaci banánu a kakaa, kávy a mléka nebo jogurtu se skořicí. Pokud je tvrdší, předem ji namoč. Banán, mango, tři datle a med už samozřejmě vytvoří něco mnohem bližšího tekutému dezertu. To není chyba datlí. To je personální problém v oddělení sladkých ingrediencí.
Bílé krystalky nemusí znamenat plíseň
Na povrchu datlí se při delším skladování mohou objevit bělavé krystalky cukru. Suchý krystalický povlak tedy automaticky neznamená, že je ovoce zkažené. Je ale potřeba odlišit ho od chlupaté, zelené, šedé nebo jinak podezřelé plísně. Pokud datle zapáchají, mají nezvyklé mokré skvrny nebo viditelné známky kažení, vyhoď je.
Po otevření je nejlepší uložit je dobře uzavřené do lednice. University of Illinois uvádí, že v chladu si mohou zachovat kvalitu výrazně déle než při pokojové teplotě. Dobře uzavřená nádoba navíc brání vysychání a tomu, aby datle natáhly pachy z okolí. Otevřený pytlík vedle půlky cibule tedy není ideální forma aromaterapie.
Pro opravdu dlouhé skladování je můžeš také zmrazit. Vyndáš jen množství, které potřebuješ, necháš povolit a použiješ jako obvykle. Pokud stejně míří do mixéru nebo pečení, jejich kosmetickou budoucnost nemusíš řešit příliš úzkostlivě.
Pokud máš doma první balení, dej čtyřem datlím čtyři různé úkoly
Nemusíš rovnou vařit deset receptů. Otevři čtyři velké Medjool datle a vyndej pecky. První naplň kozím sýrem a ořechem. Druhou tahini a trochou soli. Třetí nasekej do kuskusu s fetou, petrželí a citronem. Čtvrtou zalij horkou vodou, rozmixuj a ráno dej do kaše.
Během jednoho malého experimentu zjistíš, proč je trochu nespravedlivé nechávat datle celý život ve stejné přihrádce jako rozinky. Nejsou jen sladké sušené ovoce. Umějí být náplní, sladkým kontrastem ve slaném jídle, základem omáčky i ingrediencí, která spojí chilli, citron, sýr a ořechy na jednom talíři, aniž by to celé působilo jako nehoda.
A jestli po tom všem jednu prostě vytáhneš ze sáčku a sníš ke kávě? Samozřejmě. Jen už budeš vědět, že její životopis byl podstatně zajímavější.
FAQ: Datle v kuchyni
Jaký je rozdíl mezi Medjool a Deglet Noor?
Medjool patří mezi měkké datle s vyšším podílem vlhkosti, zatímco Deglet Noor se běžně řadí mezi polosuché odrůdy. Medjool jsou proto zpravidla masitější a vhodné například k plnění či mixování; Deglet Noor bývají pevnější a dobře se krájejí.
Musí se datle před jídlem namáčet?
Ne. Měkké datle můžeš jíst nebo zpracovat rovnou. Namočení v horké vodě je užitečné především u pevnějších či vysušenějších datlí před mixováním. Illinois Extension ve svém receptu namáčí datle 15 minut před výrobou hladké pasty.
Jak udělám datlovou pastu?
Vypeckované datle změkči v horké vodě, slij je a rozmixuj s malým množstvím vody do požadované konzistence. Můžeš přidat špetku soli, vanilku nebo ořechové máslo.
Je datlová pasta zdravější než cukr?
Je to jiná ingredience. Datle přinášejí kromě přirozených cukrů také vlákninu a další složky ovoce, ale zůstávají velmi sladkou potravinou. Rozmixováním se jejich cukry neztratí.
Je datlový sirup totéž co celá datle?
Ne. Sirup je koncentrované sladidlo a při používání je praktické s ním zacházet podobně jako s dalšími sirupy. Celá datle nebo datlová pasta zachovávají větší část struktury původního ovoce. Pravidla FDA ostatně mezi celým ovocem či ovocnými pastami a koncentrovanými sladidly rozlišují.
Jak dlouho datle vydrží?
Záleží na typu, vlhkosti a balení. Illinois Extension uvádí přibližně jeden až dva měsíce ve spíži a výrazně delší dobu, až kolem roku, při chlazeném skladování. Po otevření je proto lednice praktickou volbou.
Co dělat s tvrdšími staršími datlemi?
Pokud nejsou zkažené, namoč je na několik minut do horké vody. Změknou a budou se lépe sekat nebo mixovat.
Dají se datle používat naslano?
Rozhodně. Hodí se k sýrům, do kuskusu, rýže, nádivek, chutney, omáček k masu nebo do salátů. University of Illinois doporučuje právě několik těchto slaných způsobů použití.
Informace v článku mají obecný vzdělávací charakter a nenahrazují individuální doporučení lékaře nebo nutričního specialisty. Datle jsou přirozeně velmi sladké ovoce; při zdravotně stanovených omezeních příjmu sacharidů se řiď individuálními doporučeními odborníka.
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Zdroje: University of Illinois Extension – A date with dates [1], UC Agriculture and Natural Resources – Harvesting and Postharvest Handling of Dates [2], USDA FoodData Central – Dates, Medjool [3], University of Illinois Extension – Date-Caramel Apples [4], U.S. Food and Drug Administration – Added Sugars on the Nutrition Facts Label [5], FAO – Date Palm Products [6]. img ai generated