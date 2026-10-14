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Herní ovladač jako myš pro Android? Chystá se nová funkce

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Z herního ovladače bude na Androidu plnohodnotná myš. Technologický gigant Google chystá funkci, se kterou půjde ovladačem navigovat celý systém. Gamepady tak už nebudou jen...
Herní ovladač jako myš pro Android? Chystá se nová funkce

Herní ovladač jako myš pro Android? Chystá se nová funkce

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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