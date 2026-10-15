Horské jezero pár hodin od Prahy má vodu jako Jadran a vstup zdarma. Barvu nedělá moře, ale minerální prameny, které ji třikrát ročně vymění

Ráno u Ribčev Laz vypadá hladina jako tabule zeleného skla. Za ní se zvedají vápencové štíty Julských Alp, pod ní se rýsují oblázky dna několik metrů pod povrchem. Bohinj leží v Triglavském národním parku, tedy na nejlépe chráněném kusu slovinské přírody. Pro Čechy, kteří každé léto řeší kolony na cestě k Jadranu, nabízí lákavou kombinaci. Voda je čistá a v létě příjemná, koupe se zadarmo a túry začínají přímo od břehu. Levné koupání ale neznamená levnou dovolenou. Peníze se jen přelévají jinam: do parkovného, lanovky, lodě a ubytování. Spočítali jsme, kolik stojí týden u jezera a jak si vede proti hotelu u chorvatského moře.
Jezero Bohinj v číslech: obr, který se obnovuje třikrát do roka
Bohinj je podle oficiálního turistického webu největší stálé přírodní jezero ve Slovinsku. Rozkládá se na ploše 318 hektarů, měří 4,1 kilometru na délku a v nejhlubším místě klesá na 45 metrů. Pojme 92,5 milionu kubíků vody. Slavnější Bled, vzdálený necelou půlhodinu jízdy, má plochu 144 hektarů, takže Bohinj ho překonává víc než dvakrát.
Za průzračností stojí neustálý pohyb. Jezero je průtočné: na západě do něj vtéká studená řeka Savica, na východě vodu odvádí Jezernica a Sava Bohinjka. Víc než třetina přítoku navíc vyvěrá z krasových pramenů pod hladinou podél severního břehu. Voda se v jezeře podle podkladů Triglavského národního parku zdrží asi čtyři měsíce, celý objem se tak vymění přibližně třikrát ročně.
Pověst čisté vody potvrzují i úřady. Slovinská agentura pro životní prostředí ARSO v koupací sezoně odebírá vzorky každých čtrnáct dní a sleduje bakterie E. coli, enterokoky, průhlednost, pH i teplotu. Podrobnosti zveřejňuje na stránce věnované
koupacím vodám. Vládní zpráva ze 17. června 2026 řadí koupací místa na Bohinji mezi vody výborné kvality. Pít vodu z jezera ovšem nedoporučujeme, koupací voda zůstává koupací.
Barvu, která za slunečného dne připomíná dalmatské zátoky, vytváří souhra hloubky, mimořádné průhlednosti, odrazu oblohy a bílých vápencových svahů. Pod mrakem jezero zešedne, v poledním slunci hraje tyrkysem. Kdo přijede dva dny po sobě, uvidí dvě odlišná jezera.
VIDEO Koupání v Bohinji zdarma, parkování u břehu už ne
Vstupné do vody neexistuje a za vstup do Triglavského národního parku se také neplatí. Oficiální koupací zóny jsou dvě: Fužinski zaliv na východní straně a Ukanc na západním konci. Ve vysokohorských plesech parku se koupat nesmí, Bohinj je tak jedním z mála míst v okolí, kde se lze legálně a bez obav osvěžit.
Teplota vody hraje ve prospěch jezera víc, než by člověk u horského jezera čekal. Organizace Turizem Bohinj uvádí, že se voda v létě ohřeje až na 24 °C, Triglavská nadace zmiňuje dokonce až 26 °C. Červen bývá svěží, nejjistější koupání přináší druhá polovina července a srpen.
Účet se otevírá ve chvíli, kdy hledáte místo pro auto. Stání je povolené jen na vyznačených plochách, u vody je jich málo a v sezoně se rychle zaplní. Místní turistická organizace proto na stránce
Parkování a veřejná doprava radí nechat vůz dál od jezera a přesouvat se sezonními autobusy. Celodenní jízdenka Bohinj 24h vyjde na 50 Kč, majitelé karty Julian Alps-Bohinj Card jezdí místními linkami zdarma.
Vlastní paddleboard nebo kajak smíte na vodu spustit jen z vyhrazených míst a s povolením. Denní povolení stojí 50 Kč, týdenní 125 Kč. Půjčovné k tomu účtuje každá půjčovna po svém. Podrobnosti najdete v oficiálních
pravidlech plavby. Lanovka Vogel, vodopád Savica a soutěska Mostnica: kolik stojí výlety od jezera
Bohinj dává největší smysl lidem, kteří chtějí koupání prokládat horami. Nabídka výletů je pestrá, jenže téměř každý z nich něco stojí.
Atrakce Cena pro dospělého (léto 2026) Co čekat Lanovka Vogel, zpáteční jízdenka (1. 7. až 31. 8.) 875 Kč Vyhlídka na celé jezero a Triglav, výchozí bod hřebenovek Elektrická vyhlídková loď z Ribčev Laz do Ukance 225 Kč jednosměrně, 350 Kč zpáteční Klidná plavba po celé délce jezera Soutěska Mostnica a údolí Voje 100 Kč (děti 7 až 14 let 50 Kč) Půldenní procházka podél zelené říčky Vodopád Savica (od 1. 8. 2026) 100 Kč od 16 let 78 metrů vysoký vodopád, děti zdarma
Lanovka Vogel je nejtučnější položkou mimo ubytování. Pro čtyřčlennou rodinu se dvěma dospělými vyjde samotná cesta nahoru a dolů na částku, za kterou lze jinde pořídit večeři pro všechny. Výhled z horní stanice za to ale podle nás stojí, hlavně za jasného rána.
Loď jezdí v hlavní sezoně od 25. června do 20. září a její kapacita má své meze. Provozovatel upozorňuje, že při velkém náporu cestujících může odpoledne omezit prodej zpátečních lístků. Kdo pluje do Ukance a zpět se chce vrátit také lodí, měl by vyrazit dopoledne.
U Savice platí od srpna nový návštěvnický systém. První neděli v měsíci je vstup zdarma pro všechny, což se vyplatí naplánovat. Úplně bez vstupného zůstávají pěší okruhy kolem jezera a samotné povalování na oblázkové pláži.
Cesta z Prahy a týden u jezera: rozpočet proti Chorvatsku
Silnice z Prahy k Bohinji měří podle plánovače Rome2Rio 583 kilometrů a čistá jízda trvá 6 hodin 41 minut. S přestávkami a sezonním provozem počítejte spíš se sedmi až osmi hodinami. Nejlogičtější trasa vede přes České Budějovice, Linec, Salcburk a Villach, dál tunelem Karavanky do Jesenic a přes Bled až k jezeru. Moravané mohou zvážit variantu přes Vídeň, pro Pražany bývá delší. Bez auta to jde také: autobusem přes Bled zhruba za deset hodin, vlakem přes Villach asi za jedenáct.
Náš modelový výpočet pro osobní auto na týdenní pobyt:
Palivo: zhruba 1 170 km tam i zpět, při spotřebě 6,5 l na 100 km a ceně 40 Kč za litr asi 3 030 Kč Rakousko: desetidenní digitální dálniční známka, na běžný týden stačí Slovinsko: sedmidenní elektronická dálniční známka 400 Kč, měsíční 800 Kč Tunel Karavanky: zvláštní mýtné v obou směrech
Celkem vychází doprava zhruba na 4 300 až 5 200 Kč podle délky pobytu, aktuálních cen pohonných hmot a tunelového poplatku. Českou známku připočtěte jen tehdy, pokud ji auto ještě nemá.
U ubytování se iluze levného úniku rozplývá. Hotel Jezero přímo v Bohinji účtuje v nejsilnějším termínu od 3. července do 22. srpna 2026 za dvoulůžkový pokoj se snídaní 6 500 Kč za noc. Týden pro dva tak vyjde na 45 500 Kč a k tomu turistická taxa přes 1 000 Kč. Pro srovnání jsme vybrali Hotel Adriatic v Biogradu na Moru, kde týden v termínu od 11. července do 15. srpna stojí od 23 300 Kč na osobu. Pár zaplatí kolem 46 500 Kč, přičemž parkování přidá 1 400 až 1 750 Kč a taxa další stovky.
Ceny hotelových týdnů se tedy prakticky srovnaly. Apartmány v Bohinji začínají níž, jen pozor na závěrečný úklid kolem 1 000 Kč a pobytovou taxu. Úspora se u jezera projeví jinde: na kratší cestě, nulovém vstupném do vody a pláži bez placených lehátek.
Bohinj, nebo Bled: komu se horské jezero vyplatí víc než moře
Bled je slovinská pohlednice. Ostrůvek s kostelem, hrad na skále, termální tradice a šestikilometrový okruh, který se dá obejít za odpoledne. Voda tam má v létě 20 až 24 °C. Je to místo na prohlídku a fotku.
Bohinj si žádá víc času. Kolem něj se netlačí kavárny, místo nich začínají stezky na Vogel, k Savici a do Mostnice. Člověk tu stráví jeden den ve vodě a druhý v horách. Proto ho Češi znají méně, i když leží jen o kus dál za Bledem.
Nejlépe sedne rodinám a párům, kterým u moře po třetím dni chybí pohyb. Kdo hledá jistotu třicetistupňových veder a teplé vody do půlnoci, zůstane věrný Jadranu. Ideální termín je podle nás poslední týden v srpnu a začátek září: voda ještě hřeje, loď pořád jezdí a prázdninový nápor slábne.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková