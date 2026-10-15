Slovan hrál se Stuttgartem vyrovnaně, pak přišel nešťastný vlastní gól. Od 70. minuty se tým mentálně i fyzicky rozpadl

Na Tehelném poli se ve středu 14. října 2026 sešlo 19 725 diváků. Ve druhém poločase měli dlouho pocit, že vidí jiný zápas, než jaký nakonec ukázala výsledková tabule. Slovan prohrával po gólu Denize Undava z 29. minuty jen 0:1. Po přestávce zatlačil soupeře k jeho šestnáctce, Suleiman Camara poslal míč do sítě a o pár minut později Cruz orazítkoval břevno. Ve chvíli, kdy stadion čekal vyrovnání, padl gól na druhé straně. V 65. minutě si ho Cruz dal sám. Od té chvíle Stuttgart zápas kontroloval a v 90. minutě přidal třetí branku Ermedin Demirović. Slovan neprohrál kvůli jedné chybě. Během deseti minut se jeho nadějný tlak změnil v dobíhání soupeře, fyzicky i v hlavách.
Pět minut, ve kterých byl Stuttgart k mání
Slovan vstoupil do druhého poločasu přesně tak, jak si to trenér Yaya Touré mohl přát. Presoval výš, vyhrával odražené míče a poprvé v zápase nutil Stuttgart bránit hlouběji. Záložník Peter Pokorný po utkání mluvil zhruba o pětiminutové pasáži, kdy se hra točila kolem šestnáctky hostů.
V 51. minutě (některé zdroje uvádějí 53.) skóroval Camara. Gól ale neplatil, rozhodčí ho po zásahu videorozhodčího odpískali pro ofsajd. Kolem situace se dodnes vedou spory i uvnitř kabiny. David Šporar po zápase tvrdil, že se míče nedotkl, a ofsajd tak podle něj nebyl. Spoluhráč Markovič připustil, že z dálky situaci přesně neviděl, ale podle něj se Šporar míče dotkl, a ofsajd tak vznikl. Oficiální vysvětlení UEFA ani záznam komunikace s videorozhodčím zveřejněny nebyly. Verdikt tak platí a Šporar ho zpochybňuje.
Krátce poté přišla druhá rána: Cruz z dobré pozice trefil břevno. Dvakrát v rozmezí několika minut byl Slovan centimetry od vyrovnání. Tak blízko už se Stuttgartu nedostal.
Vlastní gól, který zlomil zápas
Podle oficiálního zápisu DFB padl rozhodující moment v 65. minutě. Stuttgart vyrazil po pravé straně. Bilal El Khannouss posunul míč do běhu Joshovi Vagnomanovi a ten chtěl nízkým centrem najít spoluhráče před brankou. Přihrávka ale skončila v nohou Cruze. Slovanský obránce se míč snažil zpracovat či odvrátit, nešťastně do něj zakopl a poslal ho kolem brankáře Dominika Takáče do vlastní sítě.
Nebyla to teč po rohu ani hlavička v souboji. Bylo to zakopnutí v situaci, kterou obránci řeší desetkrát za zápas. O to krutěji působilo, že přišlo hned po neuznaném gólu a břevnu. Tentýž hráč, který chvíli předtím mohl vyrovnat, zavinil druhou branku soupeře.
Šporar po zápase označil inkasovanou branku po dobrém vstupu do druhého poločasu za nejdůležitější moment utkání, který tým zlomil. Pokorný byl ještě otevřenější: od 70. minuty se podle něj Slovan „sesypal mentálně i kondičně“ a hra „už vůbec nefungovala“. Markovič popsal totéž jinými slovy. Do 60. až 65. minuty to podle něj byl velmi dobrý zápas, posledních třicet minut byl lepší Stuttgart a domácím chyběla koncentrace.
Stuttgart rozpoložení soupeře okamžitě využil. V 71. minutě poslal na hřiště čerstvé Lea Sauera a Lewelinga, po 80. minutě už utkání spíš řídil, než aby ho hrál. Třetí gól v závěru byl jen tečkou za zápasem, který skončil o dvacet minut dřív.
Čísla prozrazují, kde byl skutečný rozdíl
Na první pohled vypadá statistika střel skoro vyrovnaně. Kvalita šancí ale byla úplně jinde. Podle rozboru Sofascore vypadal zápas v číslech takto:
|Ukazatel
|Slovan
|Stuttgart
|Střely celkem
|15
|16
|Střely na bránu
|1
|8
|Očekávané góly (xG)
|0,73
|1,89
|Držení míče
|36 %
|64 %
|Rohy
|1
|8
|Velké šance
|1
|5
Nejvýmluvnější je druhý poločas. Slovan v něm vystřelil osmkrát, ale ani jednou na bránu. Tlak tedy existoval, jen nekončil zakončením, které by Stuttgart skutečně ohrozilo. Neuznaný gól se do statistiky střel na bránu nepočítá a břevno také ne. Tím se vysvětluje, proč domácí měli pocit, že mají zápas na dosah, zatímco v datech působí jako jasně slabší strana.
Podle nás obě roviny platí současně. Detaily jako sporný ofsajd, břevno a nešťastné zakopnutí rozhodly, kdy se zápas zlomil. To, že ho Stuttgart nakonec vyhrál, ale odpovídá číslům. Hosté měli lepší kontrolu míče, víc kvalitních příležitostí a v závěru i víc sil. Touré po zápase řekl, že si jeho tým „zasloužil víc“, ale zároveň dodal, že Liga mistrů na této úrovni trestá každou chybu. V té druhé větě je vysvětlení celého večera.
Písek místo trávníku a Sauerův návrat domů
Pro jednoho hráče Stuttgartu byl zápas víc než jen další zastávka v Lize mistrů. Leo Sauer se narodil v Bratislavě, prošel mládeží Slovanu a do Stuttgartu přestoupil v létě z Feyenoordu. Na Tehelném poli naskočil v 71. minutě, tedy právě ve fázi, kdy domácím docházely síly. Po zápase mluvil o speciálním večeru, o kamarádech z dětství a rodině v hledišti. Slovan ho podle vlastních slov některými pasážemi pozitivně překvapil.
Sauer ale otevřel i nepříjemné téma. Některé části hřiště podle něj byly jen písek, hráči klouzali a „vůbec to nedrželo“. Takový trávník prý do Ligy mistrů nepatří. Zmínil koncert, který se na stadionu konal zhruba dva týdny před zápasem. Německá Sportschau už během přenosu psala, že plocha po vystoupení Enriqueho Iglesiase vykazuje výrazné nedostatky. O ztížených podmínkách mluvil i střelec prvního gólu Undav.
Na výsledek se ale trávník svádět nedá. Pokorný za ním porážku nehledal a připomněl, že podmínky byly pro oba týmy stejné. Hosté s nimi navíc dokázali kombinovat lépe.
Poslední místo a říjen bez oddechu
Po dvou kolech ligové fáze je Slovan na 36. místě z 36 týmů. Nemá žádný bod a skóre 1:9, protože na úvod prohrál v Paříži s PSG 1:6. Stuttgart je naopak se dvěma výhrami (3:1 s Vikingem a 3:0 v Bratislavě) čtvrtý se šesti body a skóre 6:1. Se Stuttgartem se Slovan potkal v Lize mistrů už v lednu 2025 a prohrál 1:3. Tentokrát inkasoval stejně, ale střelecky byl ještě neškodnější.
Matematicky nic ztraceno není, start je ale velmi špatný. Ve zbývajících šesti zápasech čekají Slovan tito soupeři (kompletní rozpis zveřejňuje UEFA):
- AS Řím (venku): 20. října
- LASK (venku): 3. listopadu
- Betis (doma): 24. listopadu
- Šachtar (doma): 9. prosince
- Lille (venku): 19. ledna 2027
- Inter (doma): 27. ledna 2027
Ještě než se Slovan přesune do Říma, čeká ho v sobotu 17. října derby v Trnavě. Touré podle agentury TASR prohlásil, že tým musí fanouškům „darovat vítězství v Trnavě“. Slovan je přitom uprostřed extrémně nahuštěného bloku: Skalica 10. října, Stuttgart 14., Trnava 17. a Řím 20. října, čtyři zápasy za deset dní. Po večeru, kdy se tým od 70. minuty podle vlastních hráčů kondičně zhroutil, se dá čekat, že rotace a regenerace budou stejně důležité jako taktika. Mentální reset je potřeba hned.
Stuttgart mezitím míří k dalšímu velkému večeru. V úterý 20. října od 21:00 hostí Atlético Madrid, v Česku zápas vysílá Nova Sport 3.
Slovanu se proti Stuttgartu povedlo to nejtěžší: dostal favorita na hodinu do nepohodlí. Chyběla mu ale jedna trefa ve chvíli, kdy se zápas lámal. Z břevna, neuznaného gólu a nešťastného zakopnutí nakonec zbyl stav 0:3 a poslední místo v tabulce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner