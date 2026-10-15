Podnikatel zaplatil fakturu na 80 tisíc a peníze zmizely. Útočník v e-mailu od dodavatele přepsal jediný údaj

Martinovi je čtyřicet a stavební firmu vede už několik let. Má stálé zákazníky, osvědčené dodavatele a zaběhnuté postupy. Podnik ho podle jeho slov uživí tak akorát a hlavně ho práce baví. Faktury vyřizuje e-mailem: přijde dokument, on se podívá na částku a odešle platbu. Svůj příběh napsal redakci Mobify, a ten ukazuje, jak málo stačí, aby taková rutina selhala.
Razítko, podpis i obvyklý vzhled. Lišilo se jen číslo účtu
Jedno úterý dorazila faktura od dodavatele, u kterého Martin každý měsíc nakupuje materiál. Zněla na 80 751 korun, což odpovídalo ceně objednaného zboží. Dokument nesl firemní razítko i podpis a vypadal stejně jako všechny předchozí. Martin ho zběžně prohlédl a peníze rovnou poslal. „Považoval jsem to za vyřízenou věc,“ popsal redakci.
Do e-mailové komunikace mezi ním a dodavatelem se ve skutečnosti dostal útočník. Text zprávy nechal být a částku taky. Změnil pouze číslo účtu, na který měly peníze odejít. Kontrola, která hlídá jen částku, takovou úpravu nezachytí, protože částka seděla do koruny.
Na podvod upozornil až dodavatel, který se ozval po 14 dnech
Po 14 dnech Martinovi zavolal dodavatel a ptal se, jestli fakturu zaplatil, protože na jeho účet nic nepřišlo. Martin otevřel internetové bankovnictví a pak i e-mail s fakturou. Na první pohled v nich nic podezřelého neviděl.
Rozdíl našel teprve při srovnání s fakturami z minulých měsíců: číslo účtu nesouhlasilo. Platba v té době byla už dávno pryč.
Jak se útočník do komunikace dostal, z Martinova popisu nevyplývá. Není jasné, jestli napadl schránku Martinovu, nebo dodavatelovu, ani jak dlouho poštu sledoval. Pro dodavatele by přitom odpověď byla stejně důležitá jako pro Martina, protože jeho ostatní odběratelé mohou dostávat faktury stejnou cestou.
Kolotoč telefonátů nic nezměnil, ohrožené jsou i výplaty
Martin pak volal do banky, na policii a znovu dodavateli. Peníze se dohledat nepodařilo. Dodavatel za materiál pořád nedostal zaplaceno a Martin neví, odkud částku vezme, aniž by posunul jiné platby nebo výplaty zaměstnancům.
Firma, která svého majitele podle jeho vlastních slov uživí tak akorát, nemá rezervu, ze které by ztrátu přes 80 tisíc korun pokryla bez následků. Jedna přehlédnutá číslice tak dopadne na lidi, kteří s fakturou neměli nic společného.
Čtyři pojistky pro firmy, které platí faktury z e-mailu
Bezpečnostní firma IronScales tuto metodu označuje jako „invoice fraud“, česky podvržené faktury, a považuje ji za velmi nebezpečnou. Útočník nepotřebuje najít chybu v systému, stačí mu nepozornost člověka, který fakturu proplácí. Martin přitom žádný začátečník není a firmu vede léta.
Nejjednodušší ochranou je telefonicky ověřit každou změnu bankovního účtu u dodavatele. V Martinově případě by stačil jediný hovor, protože číslo účtu bylo jediným změněným údajem na celé faktuře. U vyšších částek se vyplatí zavést ve firmě interní kontrolu, kdy platbu před odesláním prověří ještě někdo další. Pozornost si zaslouží i drobné odchylky ve fakturách, které při rychlém pohledu snadno zapadnou. Čtvrtou pojistkou je zabezpečený e-mailový systém, který útočníkovi ztíží přístup do firemní pošty.