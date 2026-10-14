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Modifikace PixelBoard pro klávesnici Gboard zpřístupní funkce dostupné pouze pro Pixely

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Populární klávesnice Gboard od Googlu je vybavená několika funkcemi, které jsou dostupné pouze na telefonech Pixel. Jednou z nich je režim hlasového zadávání Rambler, který...
Modifikace PixelBoard pro klávesnici Gboard zpřístupní funkce dostupné pouze pro Pixely

Modifikace PixelBoard pro klávesnici Gboard zpřístupní funkce dostupné pouze pro Pixely

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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