Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Rudolfovská bývala císařskou silnicí. Hostinec U Brabců znal každý Budějovičák

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V novém díle Drbny historicky se Jan Schinko zaměřil na Rudolfovskou ulici a její proměny od počátků zástavby v 19. století. Přibližuje historii někdejší císařské silnice, plány na rozvoj ulice po druhé světové válce i příběh legendárního hostince U Brabců.
Rudolfovská bývala císařskou silnicí. Hostinec U Brabců znal každý Budějovičák

Rudolfovská bývala císařskou silnicí. Hostinec U Brabců znal každý Budějovičák

Zdroj: Jan Schinko
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 14:00

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Táborské divadlo si vystřelilo z lidí. Mysleli si, že přijede prezident Pavel
Táborské divadlo si vystřelilo z lidí. Mysleli si, že přijede prezident Pavel
Vláčení zraněných krav i bodání tyčí. Spolek zveřejnil záběry z jatek v Albeři
Vláčení zraněných krav i bodání tyčí. Spolek zveřejnil záběry z jatek v Albeři

Na jatkách v Albeři na Jindřichohradecku natočil spolek Zvířata nejíme těžce zraněné krávy vláčené po zemi...

Vysoké větrné elektrárny u Novohradských hor. Rakouský projekt posoudí i Češi
Vysoké větrné elektrárny u Novohradských hor. Rakouský projekt posoudí i Češi

U Novohradských hor má na rakouské straně vyrůst 19 větrníků vysokých až 285 metrů. Proti projektu u Sandlu...

V rybnících je místo vody tráva. Rybáři bojují se suchem, výlovy odkládají i ruší
V rybnících je místo vody tráva. Rybáři bojují se suchem, výlovy odkládají i ruší

Extrémní sucho komplikuje letošní výlovy jihočeských rybníků. V některých zůstává jen třetina vody,...

Piráti chtějí obejít vítěze voleb. V Budějcích začíná druhé kolo povolebních jednání
Piráti chtějí obejít vítěze voleb. V Budějcích začíná druhé kolo povolebních jednání

Povolební vyjednávání v Českých Budějovicích pokračují a na stole je hned několik variant nového uspořádání...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.