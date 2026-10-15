Lucie se překlikla a 5 000 korun skončilo u bývalého souseda. Když se ozval, udělala něco, co nečekal ani on

Holky se na dámskou jízdu domluvily prakticky: peníze pošlou jedné z nich a ta pak všechno zaplatí a zařídí. Lucie pracuje v menší brněnské firmě, kde má na starosti sociální sítě a kampaně. Ve volnu ráda cestuje, chodí s přáteli nakupovat a plánuje menší výlety po Česku. O svém životě říká, že je obyčejný, ale spokojený. Převod podílu za ubytování měl být nejrutinnější částí celé přípravy.
Kontakt z doby, kdy bydlela jinde, ležel v telefonu tři roky
Lucie otevřela aplikaci České spořitelny a zvolila platbu na kontakt. Odeslat chtěla 5 000 korun. Vybrala kontakt, potvrdila, hotovo. Teprve potom zjistila, že na druhé straně není kamarádka. Peníze dostal muž, kterého měla v seznamu uloženého jako souseda z horního patra. Pocházel z doby, kdy bydlela v jiném městě. Odstěhovala se odtud před třemi lety a na kontakt dávno zapomněla.
„Jakmile jsem to potvrdila, hned mi to došlo. Úplně se mi sevřel žaludek,“ popsala Lucie. Zastavit převod nešlo, peníze odešly během několika sekund.
Udělala tedy jediné, co jí zbývalo. Bývalému sousedovi napsala zprávu, omluvila se, vysvětlila, co se stalo, a poprosila ho, aby jí peníze vrátil.
Co bývalý soused řekl v hlasové zprávě po hodinách mlčení
Odpověď dlouho nepřicházela. Lucie mezitím přemýšlela, co bude dělat, když o peníze přijde. Pět tisíc měla našetřených právě na ten víkend. Čekala výmluvy nebo prosté ano či ne. Když telefon konečně zavibroval, přišla hlasová zpráva.
Muž podle Lucie zněl unaveně. Vyprávěl, že se zranil a skončil v invalidním důchodu. Celý den strávil na úřadě a řešil, jak zaplatí své výdaje, protože dlužil na mnoha místech. Proto se prý neozval dřív. Lucii se omluvil a slíbil, že jí do večera pošle všechno zpátky.
Celý příběh známe jen z toho, jak ho Lucie sama popsala redakci. Situaci bývalého souseda tedy nikdo neověřil. Na jeho prosté jednání to ale nemění nic: o pomoc nežádal a peníze, které mu nepatřily, nabídl vrátit ještě týž den.
Proč si peníze nakonec nechal a jak dopadl víkend s kamarádkami
Lucie přiznává, že nejdřív chtěla jediné: dostat peníze zpátky. Znamenaly víkend, na který se těšila. Po hlasové zprávě ale začala uvažovat jinak. „Seděla jsem doma na gauči a říkala si, co bych asi dělala na jeho místě,“ napsala. Pak mu zavolala a řekla mu, ať si peníze nechá.
Muž zprvu nechtěl. Nic nevyžadoval a nesnažil se ji obměkčit, potřeboval se prostě někomu svěřit. Lucie ho nakonec přemluvila, ať jí nic neposílá a peníze využije, jak nejlépe umí. Popřála mu hodně štěstí.
Kamarádkám vysvětlila, co se stalo, a omluvila se s tím, že pojede příště, až si znovu našetří. Ostatní se na její podíl složily a na víkend nakonec vyrazily všechny společně.
Jediný údaj, na který se před odesláním vyplatí podívat
Platba na kontakt umožňuje poslat peníze jen podle telefonního čísla, jak popisuje server Ušetřeno. Číslo účtu znát nemusíte, stačí vybrat jméno ze seznamu v telefonu. Rychlost je hlavní výhoda služby a v Lucii případě se stala i její slabinou. Mezi výběrem kontaktu a odchodem peněz stojí jediné potvrzení a po něm je převod během několika vteřin pryč. Podklady neuvádějí, jestli banka umí takovou platbu dodatečně zachytit. Peníze se v podobné situaci vracejí jen tehdy, když je příjemce ochoten je vrátit.
Odborníci proto radí vždycky zkontrolovat jméno příjemce, které aplikace ukáže těsně před odesláním. U Lucie by stačil jediný pohled na obrazovku. Místo kamarádky na ní stál soused z horního patra.