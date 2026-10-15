Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Lucie se překlikla a 5 000 korun skončilo u bývalého souseda. Když se ozval, udělala něco, co nečekal ani on

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Třicetiletá marketérka Lucie chtěla jen poslat kamarádce svůj podíl za společný víkend. Jedno nepozorné ťuknutí v bankovní aplikaci ale poslalo peníze člověku z jejího dřívějšího bydliště. Jeho odpověď přišla až po několika hodinách a Lucie se po ní rozhodla jinak, než měla v plánu.
Lucie se překlikla a 5 000 korun skončilo u bývalého souseda. Když se ozval, udělala něco, co nečekal ani on

Lucie se překlikla a 5 000 korun skončilo u bývalého souseda. Když se ozval, udělala něco, co nečekal ani on

Zdroj: Foto: HLundgaard - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:26

Reklama
Další články z Centrum Extra: Mobil
Malware DeepLoad vás na Windows přiměje spustit ho vlastní rukou. Antiviru často unikne a pak krade hesla i peníze
Malware DeepLoad vás na Windows přiměje spustit ho vlastní rukou. Antiviru často unikne a pak krade hesla i peníze
Podnikatel zaplatil fakturu na 80 tisíc a peníze zmizely. Útočník v e-mailu od dodavatele přepsal jediný údaj
Podnikatel zaplatil fakturu na 80 tisíc a peníze zmizely. Útočník v e-mailu od dodavatele přepsal jediný údaj

Majitel malé stavební firmy zaplatil fakturu dlouholetému dodavateli stejně jako každý měsíc. Peníze...

Manželka v slzách volala z dovolené, syn prý potřebuje operaci za 70 tisíc. Hlas ale naklonovala AI z videa na sítích
Manželka v slzách volala z dovolené, syn prý potřebuje operaci za 70 tisíc. Hlas ale naklonovala AI z videa na sítích

Volající měla hlas, tón i pláč jeho ženy. Otce na rodinné dovolené dělila od převodu peněz podvodníkům...

Čtyři roky posílal peníze ženě z Facebooku, která neexistovala. Rozvedený Radim přišel o statisíce korun
Čtyři roky posílal peníze ženě z Facebooku, která neexistovala. Rozvedený Radim přišel o statisíce korun

Začalo to krátkou zprávou od cizí ženy a pokračovalo fotkami modřin a prosbami o pomoc. Když se šedesátník...

Váš router Asus může tajně pracovat pro útočníky a nic nepoznáte. Malware KadNap už napadl přes 14 000 zařízení
Váš router Asus může tajně pracovat pro útočníky a nic nepoznáte. Malware KadNap už napadl přes 14 000 zařízení

Napadený router dál normálně funguje, přitom přes něj může cizí člověk směrovat provoz a vytahovat citlivá...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Mobil
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.