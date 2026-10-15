Blíží se nástupce Rivalů? Zrození šampióna láká na výjimečný život legendy formule 1

Formule 1 zůstává královnou motorsportu a závody získávají v posledních letech na popularitě nejen v televizi, ale také ve formě filmů či seriálů. Svědčí o tom nejen loňský úspěch hitu F1 s Bradem Pittem či úspěšná dokumentární série F1: Touha po vítězství, ale také v Česku nesmírně oblíbení Rivalové či minisérie Senna. Právě na tyto dobové kousky se bude snažit navázat snímek Villeneuve: Zrození šampióna (Villeneuve: Rise of a Champion).
Gilles Villeneuve byl legendárním jezdcem F1, který sice nikdy nevyhrál šampionát a jeho kariéra byla bohužel krátká, zanechal však za sebou nesmazatelnou stopu a svým odhodláním a umem dokázal inspirovat následující generace závodníků. Patřil mezi ně ostatně i jeho syn Jacques Villeneuve, jenž se v roce 1997 oním kýženým mistrem světa již stal. Nyní se ovšem Gilles dočkal v rodné Kanadě zaslouženého filmového pomníku, který bude obsahovat dle upoutávky vše, co divák od dobového závodního kousku čeká.
Dostaneme příběh Gilese Villeneuvea, který se do F1 dostal trochu jinou cestou než ostatní závodníci. Zatímco královna motorsportu se stala výsadou bohatých elit, kanadský pilot se narodil ve skromných poměrech a byl synem prostého ladiče klavírů. Jeho vášní byla však už od dětství rychlost, a tak se rozhodl k formuli probojovat pěkně od píky – přes závody na sněžných skútrech až po jízdu upraveným Fordem Mustangem. Když v roce 1977 ve Velké ceně Británie poprvé usedl do formule značky McLaren, všiml si ho samotný Enzo Ferrari. Hvězdná dráha špičkového jezdce, který se nikdy nespokojil s druhým místem, tak mohla začít.
Trailer nasazuje už od prvních záběrů retro estetiku a atmosféru, kterou známe nejlépe z Howardových Rivalů. Zrození šampióna ostatně začíná ve stejném časovém období a tvůrčí pokus o navázání na populární žánrový počin dává samozřejmě smysl. Podobnosti můžeme pak vidět i ve snímání závodních sekvencí či dokonce v konkrétních scénách typu rychlé jízdy s obyčejným autem. Postupem času však upoutávka nabírá na melodramatičnosti, která je spojená zejména s hrdinovým rozklížením mezi rolí špičkového závodníka a hlavy rodiny.
Zde se zkrátka hraje na city místy až příliš, zároveň ale dokáže materiál upoutat poctivým řemeslem, funkční atmosférou, jednotlivými závody a správně svéhlavou hlavní postavou, které snad dá Rémi Goulet patřičnou jezdcovu osobitost. Jak moc budou fanoušci motorsportu z filmu Villeneuve: Zrození šampióna nadšeni, zjistíme v českých kinech od 19. listopadu.
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Zdroj: CinemArt