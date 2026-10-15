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Blíží se nástupce Rivalů? Zrození šampióna láká na výjimečný život legendy formule 1

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Formule 1 zůstává královnou motorsportu a závody získávají v posledních letech na popularitě nejen v televizi, ale také ve formě filmů či seriálů. Svědčí o tom nejen loňský úspěch hitu F1 s Bradem Pittem či úspěšná dokumentární série F1: Touha po vítězství, ale také v Česku nesmírně oblíbení Rivalové či minisérie Senna. Právě na tyto dobové kousky se bude snažit navázat snímek Villeneuve: Zrození šampióna (Villeneuve: Rise of a Champion).
Blíží se nástupce Rivalů? Zrození šampióna láká na výjimečný život legendy formule 1

Blíží se nástupce Rivalů? Zrození šampióna láká na výjimečný život legendy formule 1

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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