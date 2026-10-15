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Lidé šli spát 4. října a probudili se 15. října. Kam zmizelo deset dní z kalendáře?

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Představte si, že je čtvrtek 4. října a druhý den kalendář ukáže pátek patnáctého. Přesně to se v roce 1582 stalo v několika evropských zemích, které přijaly nový kalendář. Nikdo nepřišel o deset dní života, ale z úředních záznamů zmizela celá řada dat. Důvod ležel v nenápadné chybě starého systému.
Lidé šli spát 4. října a probudili se 15. října. Kam zmizelo deset dní z kalendáře?

Lidé šli spát 4. října a probudili se 15. října. Kam zmizelo deset dní z kalendáře?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 12:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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