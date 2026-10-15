Manželka v slzách volala z dovolené, syn prý potřebuje operaci za 70 tisíc. Hlas ale naklonovala AI z videa na sítích

Adam je devětatřicetiletý makléř a se ženou a synem trávil dovolenou v zahraničí. Jeden den musel kvůli práci zůstat na hotelu, a tak manželka vzala syna na procházku do města. Svůj příběh později poslal redakci serveru Mobify. Celý podvod se odehrál v těch několika hodinách, kdy rodina nebyla pohromadě.
Pohotovost prý nemá smlouvu s pojišťovnou a operace nepočká
Po nějaké době Adamovi zazvonil telefon. Na druhé straně plakala manželka: „Zlato, syn měl nehodu a je v nemocnici!“ Adamovi se podle jeho slov udělalo zle a málem se na místě sesypal.
Hlas pak přidal podrobnosti. Místní pohotovost údajně nemá smlouvu s jejich pojišťovnou, syn musí okamžitě na operaci a ta bude stát 70 tisíc korun. Každý díl příběhu tlačil na rychlé rozhodnutí: zraněné dítě v cizí zemi, nemocnice, kterou pojišťovna nekryje, a zákrok, který nesnese odklad.
Server Premo tento postup popisuje jako spojení dvou věcí. První je technika klonování hlasu pomocí AI, druhou je psychologický tlak. Uměle vytvořený hlas manželky a naléhavá situace se synem v nemocnici měly vyvolat paniku a otupit kritické myšlení.
Po otázce na rodinné heslo se hovor náhle přerušil
Adam už byl blízko odeslání peněz, když si vzpomněl na rodinné heslo. Jde o jednoduchou otázku, kterou si se ženou kladou, když si potřebují ověřit, kdo je na druhé straně. Položil ji a hovor se náhle přerušil.
Okamžitě ženě zavolal zpátky. Všechno bylo v naprostém pořádku.
Adama nezachránil sluch ani intuice. Zastavila ho otázka, na kterou zná odpověď jen on a jeho žena, a tu žádné video ze sociální sítě neprozradí.
Ke kopii hlasu podvodníkům stačilo jedno veřejné video
Hlas manželky vznikl jako AI klon z videa, které sama zveřejnila na sociální síti. Na stejném místě měla uvedené i své telefonní číslo, takže podvodníci našli hlas i kontakt pohromadě. Napodobenina zachytila její tón a intonaci tak přesvědčivě, že Adam téměř nezaváhal.
Americká asociace ACA varuje, že útočníci mohou z veřejných videí, sociálních sítí a dalších online zdrojů nasbírat dost materiálu na realistickou kopii hlasu. Takový hlas pak slouží k telefonním podvodům, vymáhání peněz nebo k vylákání citlivých informací. Podobné případy se objevují po celém světě a odborníci počítají s tím, že útoků bude přibývat a budou propracovanější.
Adamův příběh nevysvětluje, odkud podvodníci věděli, že je rodina v zahraničí a že manželka je zrovna se synem mimo hotel. Z dostupného popisu plyne jen to, že hlas a telefonní číslo pocházely z jejího veřejného profilu.
Které požadavky prozradí podvodníka ještě před platbou
Nejsilnější varovný signál nesla už samotná žádost. Operace ani pohotovost podle bezpečnostních doporučení nikdy nevyžadují okamžitou platbu převodem na účet toho, kdo volá. Když se ozve blízký člověk v krizi a chce peníze, je potřeba ověřit jeho totožnost jinou cestou, například zavolat zpátky na číslo, které znáte.
Doporučení zmiňují také antivirový program a pravidelné aktualizace, protože některé útoky využívají škodlivý software ke sledování komunikace. S Adamovým případem souvisí tahle rada nejméně, jeho podvodníci si vystačili s veřejným videem a číslem z profilu.
Rodinné heslo nebo domluvená kódová slova nic nestojí a nevyžadují žádnou techniku. Adam po heslu sáhl ve chvíli, kdy měl peníze téměř odeslané, a 70 tisíc korun mu zůstalo na účtu.