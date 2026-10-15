V Olomouci byl na odchodu a chtěl skončit s fotbalem. Teď bránil Yamala a skautům po celé Evropě zvoní telefony

Sobota 3. října, Oviedo, 69. minuta. Adam Hložek posílá míč do vápna a k němu se dostává levý obránce, který ještě před dvěma týdny v reprezentační nominaci nebyl. Jiří Sláma snižuje na 1:2 a dává svůj první gól za národní tým. V prvním poločase přitom na své straně hlídal Lamina Yamala, jednoho z nejsledovanějších fotbalistů planety. Sedmadvacetiletý rodák z Mikulovic na Jesenicku kdysi uvažoval, že fotbal pověsí na hřebík a půjde studovat. Z Olomouce, kde strávil sedmnáct let, odcházel jako hráč, kterému klub v odchodu nebránil. Dnes se o něm mluví v souvislosti se zahraničím a padá i slovo Premier League.
Olomoucký konec po sedmnácti letech
Sláma přišel do Sigmy jako desetiletý kluk. V dubnu 2019 za ni debutoval mezi profesionály, celkem odehrál 105 soutěžních zápasů, z toho 90 ligových. Vyhrál s ní MOL Cup 2025 a zahrál si evropské poháry. Bilance hráče, kterého by klub mohl považovat za svou ikonu.
Jenže poslední sezona se nepovedla. Přišla zranění, pokles formy a hlavně únava z prostředí, kde se Sláma pohyboval skoro celý život. Sigma v oficiálním oznámení uvedla, že už na jaře 2026 dospěla k závěru: pokud přijde zajímavá nabídka pro klub i hráče, nebude mu v odchodu bránit.
Hráčova verze zní ostřeji. V podcastu Livesport Daily později tvrdil, že odchod nebyl z jeho iniciativy. Podle něj byl v klíčové pozici v klubu člověk, který se rozhodl, že ho v týmu nechce. Jméno neřekl a naznačil, že roli mohly hrát i osobnější důvody. Slámova smlouva tehdy platila už jen rok. Jablonec a jeho sportovní šéf Pelta toho využili.
Myšlenky na úplný konec kariéry ale přišly dřív. Během hostování v Pardubicích mezi lety 2019 a 2021 ho zranění vyřadila na dlouhé měsíce. Lékaři si podle jeho slov nevěděli rady a fotbal mu přestal přinášet radost. „Jsem rád, že jsem to dřív nezabalil,“ zaznělo v podcastu. Zvažoval studium a jiný život. Pokračovat ho přemluvili blízcí.
Jablonec ho nebral jako charitu
Do Jablonce přestoupil 17. června 2026 a podepsal víceletou smlouvu. Severočeský klub přitom nehrál roli zachránce cizí kariéry. Řešil konkrétní problém: na jaře měl kvůli zraněním potíže na levé straně obrany a potřeboval ligou prověřeného levonohého hráče v dobrém věku.
Rozhodl i trenér Luboš Kozel. Slámu znal z mládežnické reprezentace, věděl, co umí a v čem má rezervy. „Potřeboval jsem změnu a od Jablonce jsem cítil velký zájem,“ řekl Sláma v klubovém rozhovoru. V létě se mu přitom nabízela i zahraniční cesta. Agent Jiří Müller potvrdil zájem polských klubů, jména ale nezveřejnil. Hráč dal přednost roli, v níž bude pravidelně nastupovat.
Volba se rychle ukázala jako správná. Jablonec vyřadil v play-off Konferenční ligy skotské Rangers a postoupil do ligové fáze, v lize se drží v horní polovině tabulky. Sláma do říjnové reprezentační pauzy odehrál šest ligových zápasů. Celkem jich má v nejvyšší soutěži 128 s jedním gólem a třinácti asistencemi. Útočná čísla tedy nejsou jeho vizitkou. Spolehlivost ano.
Šest omluvenek a telefon, který nečekal
Reprezentační trenér Santi Denia se Slámou původně nepočítal. Pak ale sraz zasáhla vlna zdravotních problémů, šest hráčů se omluvilo a chyběli mimo jiné David Jurásek, Tomáš Vlček nebo David Zima. Denia dodatečně povolal Ondřeje Kričfaluše, Martina Vitíka a právě Slámu.
Nováček, který měl být nouzovou variantou, nastoupil hned v prvním zápase od začátku. A nezůstalo u jednoho startu. Program elitní skupiny A3 Ligy národů nedával nikomu nic zadarmo:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Sláma
|26. září
|Česko – Chorvatsko
|1:2
|debut v základní sestavě
|29. září
|Česko – Anglie
|0:2
|základní sestava
|3. října
|Španělsko – Česko
|3:1
|základní sestava, gól
|6. října
|Anglie – Česko
|3:0
|nastoupil na Wembley
Čtyři zápasy za jedenáct dní proti Chorvatsku, Anglii a Španělsku. Pro hráče, který do té doby nikdy reprezentační dres neoblékl, to byla zatěžkávací zkouška nejvyššího kalibru. Výsledkově česká reprezentace neuspěla. Sláma ano.
Mezi zápasy s Angličany si stihl vyměnit dres s Trentem Alexanderem-Arnoldem. Ještě v červnu přitom řešil, jestli ho v Olomouci vůbec chtějí.
Večer v Oviedu: Yamal, gól a statistiky
Zápas se Španělskem se pro Slámu začal komplikovat okamžitě. Yamal skóroval už v 6. minutě a v prvním poločase dal českému obránci pořádně zabrat. Kolem půlhodiny přidal druhý gól Rodri. Sláma po zápase popsal, jak na mladou hvězdu šel: být důrazný, hrát na hraně a znechutit mu hru.
Po přestávce se obraz změnil. Česko zlepšilo výkon a v 69. minutě po Hložkově přihrávce snížil právě Sláma. Pak přišel klíčový moment: gól Naderiho sudí neuznal kvůli faulu, následně byl vyloučen Ladislav Krejčí a nápor se zlomil. V 89. minutě zpečetil výsledek Mikel Merino.
Statistiky Opty, které zveřejnil web ČT sport, ukazují, proč se o Slámovi po zápase mluvilo víc než o porážce:
- 7 vyhraných soubojů
- 3 obranné zákroky
- přes 90 % úspěšných přihrávek
- první reprezentační gól
Říct, že Yamala vymazal, by bylo přehnané. Jenže obstát proti němu v jeho domácím prostředí, nezlomit se po šesti minutách a ještě skórovat, to je výkon, který si skauti zapamatují. „Pískl docela rychle, takže nebyla možnost se moc dlouho těšit,“ řekl Sláma po zápase s odkazem na neuznaný gól. Doplnil, že by rád jel i na další sraz.
Telefony u Nedvěda a co z nich plyne
Rozhodující větu pronesl sportovní ředitel reprezentace Pavel Nedvěd v pořadu Přímák na Sport.cz. Po Slámových výkonech měl prý „spoustu telefonátů“ od „velice zajímavých klubů“ a dveře do Premier League by mu nezavíral. Zároveň odhadl, že Sláma bude na srazy jezdit i nadále, protože proti gigantům překvapil.
Názvy klubů ale nepadly a zatím chybí potvrzení konkrétní nabídky nebo částky. Agent Müller připomíná, že při zavřeném přestupním okně se nic akutního neřeší. Pravidla FIFA navíc běžný přestup hráče pod smlouvou mimo registrační období nedovolují. Pokud tedy Sláma do zahraničí odejde, dá se čekat, že nejdřív v zimním okně.
Jak drahý by byl? Transfermarkt mu v květnu přisuzoval hodnotu zhruba 15 milionů korun. Šlo ale o odhad pro hráče po slabší sezoně, který byl v Olomouci navíc. Podle nás je to dnes jen spodní hranice. Reprezentační gól, čtyři starty proti elitním soupeřům a zmínka o Premier League z úst Nedvěda dávají Jablonci do ruky silné karty. Na Slámově případu je vidět, jak rychle se v českém fotbale může změnit cena hráče, když dostane správnou roli a hned ji potvrdí proti nejlepším.
Další výkladní skříň přijde ve čtvrtek ve 21:00. Jablonec otevírá ligovou fázi Konferenční ligy ve Freiburgu, u lídra bundesligy, který je v osmi soutěžních zápasech neporažený. Trenér Julian Schuster označil Jablonec za kompaktní tým, který po zisku míče rychle hraje dopředu. Sláma před cestou do Německa mluvil o pokusu o zázrak a dodal, že nechce lítat v oblacích.
Před pár lety přemýšlel o studiu a životě bez fotbalu. Ve čtvrtek se na něj místo toho budou dívat skauti, kteří si jeho jméno poprvé zapsali v Oviedu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner