Priske vtipkoval o synech, pak zvážněl. Trenér Sparty varuje před norským Lilleströmem a přijímá roli favorita

Otázka byla spíš osobní než fotbalová. Novinář na předzápasové tiskovce připomněl, že Briana Priskeho a trenéra Lillestrømu Hanse Erika Ödegaarda spojuje víc než lavička: oba mají syna v profesionálním fotbale. Ödegaardův Martin je kapitánem Arsenalu, Priskeho August teprve stoupá. „Martin je o fous lepší než August,“ odpověděl podle iDNES.cz dánský kouč a s úsměvem dodal, že jeho syn je mladší a má prostor růst. Pak úsměv zmizel. Na otázku, zda je Sparta ve čtvrtečním utkání Evropské ligy favoritem, řekl jednoduše „ano“. Hned nato ale začal mluvit o nebezpečných křídlech, dobrém útočníkovi a o norském fotbale, který jde nahoru.
Favorit podle čísel i kurzů
Sparta má k sebevědomí důvody. V úvodním kole ligové fáze vyhrála v Jerevanu na hřišti Araratu-Armenia 4:1 a podle ČTK jede v sérii pěti soutěžních výher. Po Araratu porazila Jablonec 2:0, Sigmu 3:0 a Pardubice 2:0, v poháru smetla Žižkov 5:0. V Chance Lize je po deseti kolech třetí s 18 body a skóre 20:12.
Lillestrøm přijíždí v opačném rozpoložení. V prvním kole Evropské ligy doma prohrál s portugalským Torreense 1:2, v lize dostal tři góly od Vikingu a naposledy remizoval 2:2 s Molde. Z posledních čtyř soutěžních zápasů vyhrál jednou. V norské Eliteserien mu patří šesté místo s 33 body po 22 kolech.
Sázkové kanceláře to vidí jasně. Kurzy uváděné v organizačních informacích Sparty zněly 1,37 na domácí výhru, 5,20 na remízu a 7,40 na úspěch hostů. Agentura ČTK označuje Spartu za velkého favorita.
Proč Priske brzdí
Právě kvůli téhle převaze dává Priskeho varování smysl. Podle nás nejde o alibi pro případný nezdar, ale o řízení rizika. Trenér, jehož tým má podle všech ukazatelů vyhrát, nejvíc riskuje uvolněností v kabině.
Lillestrøm navíc není anonymní soupeř. Je to pětinásobný mistr Norska a sedminásobný vítěz domácího poháru. V roce 2025 prošel druhou ligou bez porážky, vyhrál pohár a v play-off Evropské ligy otočil v prodloužení zápas s albánskou Egnatií. Do ligové fáze se dostal vůbec poprvé a evropská motivace je u takového týmu obrovská. Největší hrozbou je produktivní křídelník Felix Vá.
Priske zmínil i slabinu: soupeř může být zranitelný vzadu. Ödegaard naopak čeká Spartu, která bude chtít dominovat. „Nepůjdeme do zápasu s tím, že se předem vzdáme,“ vzkázal norský kouč. Roli může hrát i kalendář. Eliteserien se hraje od jara do podzimu, Lillestrøm je tedy v rozběhnuté fázi sezony, plný zápasové praxe.
Norská lekce z roku 2022
Sparta narazila na norské kluby v evropských pohárech třikrát. Bilance šesti zápasů působí neškodně, jediná porážka ale bolela.
|Sezona
|Soupeř
|Doma
|Venku
|1967/68
|Skeid
|1:1
|1:0
|1984/85
|Vålerenga
|2:0
|3:3
|2022/23
|Viking
|0:0
|1:2
V červenci 2022 začalo Priskeho první angažmá na Letné právě vyřazením s Vikingem Stavanger. Po bezbrankové remíze doma přišla prohra 1:2 v Norsku a konec evropské sezony dřív, než pořádně začala. Když dnes Priske mluví o norském fotbale s respektem, mluví z vlastní zkušenosti.
Sestava, absence a co je v sázce
ČTK předpokládá sestavu Surovčík; Hoever, Guddal, Zelený, Kadeřábek; Sochůrek, Macek, Vydra; Mercado, Brunes, Singhateh. Mimo hru jsou zranění Karabec a Ryneš, na soupisce chybí Cobbaut, Kofod, Penxa a Uchenna. U Alcócera, Mbe Soha a Martince se předzápasové zprávy rozcházejí: ČTK je vede jako nejisté či zraněné, podle iDNES je Alcócer k dispozici a Martinec se vrátil do zátěže. Definitivní slovo přinese až zápasová soupiska.
Čtvrteční utkání není dvojzápas a odveta nebude. Evropská liga se hraje v ligové fázi, kde 36 týmů odehraje po osmi zápasech proti různým soupeřům. Podle pravidel UEFA postupuje nejlepší osmička rovnou do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě hrají vyřazovací předkolo. Každý bod se počítá do společné tabulky. Výhra by Spartě dala ideální start se šesti body ze dvou zápasů. A ty se budou hodit, protože 22. října čeká Spartu Olympiakos v Pireu a 5. listopadu přijede na Letnou Bournemouth. Lillestrøm hraje týž den doma s Plzní.
Žádný z dostupných zdrojů nespojuje případný nezdar s ohrožením Priskeho pozice. Po pěti výhrách v řadě by šlo spíš o sportovní komplikaci a nárůst tlaku než o personální zlom.
Kdy, kde a za kolik
- Termín: čtvrtek 15. října 2026, výkop v 18:45
- Stadion: epet ARENA na Letné, brány se otevírají v 17:15
- Televize: přímý přenos na Nova Sport 5
- Vstupenky: 600 až 1 000 Kč podle kategorie, nejvýše pět kusů na jeden účet SPARTA iD, prodej přes oficiální web Sparty; klub hlásí poslední volná místa a varuje před přeprodejem
- Doprava: veřejné parkoviště na Letenské pláni je kvůli filmovému natáčení uzavřené, Sparta doporučuje MHD
V rodinném souboji synů vede Ödegaard o fous. Ve čtvrtek se ale počítají body do tabulky a tam Priske nechce nechat Nory vyhrát ani o centimetr.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle