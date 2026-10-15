Někteří ho milovali víc než kakao. V 60. až 80. letech trh ovládl výborný kakaový nápoj. Jeho hřejivou až sladovou chuť si možná pamatujete. Ječný slad dodával vitamíny a typickou chuť. Nepotěšíme vás, dneska už na tuhle dobrotu v obchodech nenarazíte. My vám však poradíme, jak si ji udělat doma.
Tento populární nápoj pro sportovce z dob socialismu už dnes neseženete. Máme tipy, jak ho vyrobit doma
Zdroj: vygenerováno pomocí AI: OpenAI, ChatGPT, redakce
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