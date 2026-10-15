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Tento populární nápoj pro sportovce z dob socialismu už dnes neseženete. Máme tipy, jak ho vyrobit doma

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Někteří ho milovali víc než kakao. V 60. až 80. letech trh ovládl výborný kakaový nápoj. Jeho hřejivou až sladovou chuť si možná pamatujete. Ječný slad dodával vitamíny a typickou chuť. Nepotěšíme vás, dneska už na tuhle dobrotu v obchodech nenarazíte. My vám však poradíme, jak si ji udělat doma.
Tento populární nápoj pro sportovce z dob socialismu už dnes neseženete. Máme tipy, jak ho vyrobit doma

Tento populární nápoj pro sportovce z dob socialismu už dnes neseženete. Máme tipy, jak ho vyrobit doma

Zdroj: vygenerováno pomocí AI: OpenAI, ChatGPT, redakce
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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