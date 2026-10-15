Útočník Jablonce dohrál zápas se zlomeninou a odkráčel na operaci. Proti lídrovi bundesligy musí trenér hledat náhradu

Ve čtvrtek ve 21:00 se na Europa-Park Stadionu ve Freiburgu otevře pro Jablonec ligová fáze Konferenční ligy. Do hlavní fáze evropského poháru se klub dostal poprvé po pěti letech. Na soupeře s bilancí čtyř výher a jedné remízy z pěti bundesligových kol ale nastoupí bez hráče, o kterém trenér Luboš Kozel mluví jako o „útočníkovi číslo jedna“. Gambijec Lamin Jawo hrál všechny soutěžní zápasy sezony, v sobotu v Brně si zlomil ruku a v úterý už ležel na operačním sále. Ztráta nebolí jen kvůli jménu. Kozel přichází o typ hráče, kterého v kádru nikdo jiný nemá.
Zlomenina, o které se mluvilo až po zápase
Sobota 10. října, 10. kolo Chance Ligy, Zbrojovka Brno proti Jablonci. Zápas dlouho zůstával bez branek, rozhodl ho až Antonín Růsek v 85. minutě po přihrávce Saidou Aliouma. Oba přitom začínali na lavičce. Jawo nastoupil v základní sestavě a podle oficiálního zápisu střídal až v páté minutě nastavení, statistiky Chance Ligy mu připisují 89 minut. Odešel tedy z trávníku ve chvíli, kdy už zbývalo jen dohrát.
Kdy přesně si ruku zlomil a jestli o tom během utkání věděl, zdroje neuvádějí. Jisté je, že klub zlomeninu potvrdil až po zápase a Jawo podstoupil operaci 13. října, den před středeční tiskovou konferencí. Kozel rozsah zákroku nepopsal. Řekl jen, že jde o ruku, a proto věří, že absence nebude dlouhá.
Tento týden je ale Jawo podle trenéra určitě mimo. ČTK uvádí, že vynechá nejméně dvě soutěžní utkání. Ve Freiburgu tak bude chybět a s největší pravděpodobností nestihne ani nejbližší ligový zápas.
Kozel nenahrazuje jméno, ale styl hry
Trenér sestavu předem neprozradil, nabídku ale popsal přesně: další hráči na tyto posty jsou podle něj „typologicky jiní“. Tahle věta podle nás vystihuje celý problém. Jawo měří 191 centimetrů, je nejvyšším a nejfyzičtějším útočníkem kádru a Kozel ho výslovně spojuje s nejtěžšími zápasy, které Jablonec letos odehrál. Připomněl i jeho výkon v Glasgow proti Rangers.
Kdo tedy přichází v úvahu:
|Hráč
|Výška / profil
|Co nabízí
|Antonín Růsek
|186 cm, zkušený ligový útočník
|zakončení, v Brně dal vítězný gól
|Saidou Alioum
|dynamický ofenzivní hráč
|rychlost a průniky, v Brně asistoval po zisku míče
|Garang Kuol
|mladší rychlostní varianta
|tempo, zatím ale málo ligových minut v Jablonci
|Jan Chramosta, Filip Vecheta
|další možnosti do útoku
|zkušenost a šíře kádru
Nejpřirozenější volbou pro hrot je Růsek. Je nejblíž klasické devítce a v Brně ukázal, že umí využít šanci i po příchodu z lavičky. Alioum má za Jablonec sedm ligových zápasů, jeden gól a jednu asistenci. Spíš než pevný hrot je ale hráčem, který útočí do prostoru. Kuol by se hodil jako zbraň do druhého poločasu, až soupeři ubudou síly.
Dvojice Alioum a Růsek už jednou zápas rozhodla, a to právě v utkání, ve kterém se Jawo zranil. Alioum navíc v Brně spolu s Davidem Slámou odpočíval po reprezentační pauze. Kozel je šetřil právě pro tenhle týden.
Freiburg: lídr, kterého nikdo nečekal
Kozel neměl důvod soupeře zlehčovat a nezlehčoval ho. Freiburg podle něj stojí „ještě o chlup výš“ než Rangers, tedy tým, který Jablonec v play-off vyřadil. Po domácí výhře 1:0 dne 27. srpna Severočeši srovnali dvojzápas a postoupili po penaltách 4:3. Pokud je Freiburg ještě o stupeň výš, čeká Jablonec nejtěžší zápas sezony.
Čísla dávají Kozlovi za pravdu. Podle oficiálních statistik na webu Bundesliga.com vede Freiburg po pěti kolech tabulku se 13 body, skóre 14:4 a bez porážky. Před Dortmundem je jen díky lepšímu skóre. Tolik bodů po pěti kolech klub v historii nikdy neměl. Jedinou ztrátou byla remíza 2:2 ve Frankfurtu, po reprezentační pauze pak porazil Schalke 2:1, přestože dohrával v deseti.
Bundesliga připisuje start kvalitě v ofenzivě, síle na křídlech, odolnosti a zásahům trenéra Juliana Schustera. Kozel na tiskové konferenci vyjmenoval, čeho se bojí nejvíc: presinku a okamžitého napadání po ztrátě míče, rychlého přechodu do útoku, hry ve vzduchu, standardních situací a celkové kvality vpředu.
Kapitán Nemanja Tekijaški ví, kde bude hranice. Podle něj musí Jablonec přežít úvodní tlak a nedostat brzký gól. Zároveň naznačil, že tým má vypozorované věci, které Freiburg „nedělá dobře“, a chce jich využít. Konkrétní nápovědu nabízí zápas se Schalke: hosté se po náporu domácích dokázali dostat do hry a vyrovnat, než Freiburg znovu strhl vedení na svou stranu.
Rozhodne, co Jablonec udělá s míčem po zisku
Otázka, kdo nahradí Jawa, je podle nás jen polovinou problému. Ta důležitější zní: komu Jablonec pošle míč, když ho konečně získá?
Proti týmu, který po ztrátě okamžitě napadá, je dlouhý míč na vysokého útočníka nejjednodušším způsobem, jak se vymanit z tlaku. Jawo takový balon dokáže zpracovat, krýt tělem a počkat, až se dopředu přesunou spoluhráči. Tým si tím vydechne, posune se o třicet metrů a Freiburg ztratí rytmus, ve kterém letos soupeře láme.
Bez něj se tahle cesta komplikuje. Pokud Kozel postaví Růska, dá se čekat podobný princip, jen s menší fyzickou převahou v soubojích se stopery bundesligového formátu. Pokud sáhne po rychlejší variantě s Alioumem, Jablonec změní plán: místo podržení míče bude hledat prostor za obranou, kterou Freiburg při vysokém napadání nechává otevřenou. Bude to riskantnější, ale ne bez šance. Přesně takhle padl gól v Brně.
V každém scénáři platí, že Jablonec nesmí dovolit Freiburgu hrát celých devadesát minut na jeho polovině. Každá ztráta hned po zisku znamená další vlnu presinku a další standardku. Proti týmu silnému ve vzduchu je to přesně ta situace, které se Kozel bojí.
Atmosféra hostům pomáhat nebude. Den před zápasem bylo prodáno přes 28 tisíc vstupenek a do kotle pro zhruba 35 tisíc diváků se chystá asi 300 jabloneckých fanoušků.
Kdy se Jawo vrátí a co Jablonec čeká
Klub termín návratu neoznámil. Pevně dané jsou jen dva vynechané soutěžní zápasy. Program je přitom hustý: po Freiburgu přijede 22. října Brighton, 5. listopadu Riga, dalšími soupeři v ligové fázi jsou Lugano, Trabzonspor a Iberia Tbilisi. Zda Jawo stihne Brighton, bude záležet na hojení po operaci.
Tekijaški spočítal, že na postup by mělo stačit zhruba sedm bodů, a podle něj je to v silách týmu. Kozel celou evropskou jízdu označuje za „velkou výzvu a splněný sen“. V lize je Jablonec po deseti kolech šestý se 17 body, bilancí 5-2-3 a skóre 12:9, se stejným počtem bodů jako čtvrtá Mladá Boleslav a pátá Olomouc. Jawova absence může bolet právě ve fyzicky náročných zápasech, ve kterých se o horní polovině tabulky rozhoduje.
Ve čtvrtek večer ve Freiburgu Jablonec nemusí soupeře přehrát. Stačí mu podržet míč déle, než je Freiburg zvyklý. Pokaždé, když se balon udrží v jabloneckých kopačkách, zaplní se místo, které po Jawovi zůstalo. Přímý přenos vysílá placená stanice Sport 2, podrobné předzápasové výroky obou aktérů zveřejnil oficiální web FK Jablonec a celý evropský rozpis klubu je na stránkách UEFA.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle