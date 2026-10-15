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Střídání nevyšlo. „Malý Babiš“ opět ovládl tradiční baštu ODS, tu výsledek rozštěpil

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Dennívýzva
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Plzeň je jiná. S tímto heslem zde kandidovala do voleb v roce 2014 ODS, která byla zastoupena ve vedení radnice téměř nepřetržitě od revoluce. Tehdy ještě nástup hnutí ANO ustála, nyní ale bude už podruhé mimo vládnoucí koalici. Plzeň je i letos jiná, než zbytek republiky. Pozornost na celostátní úrovni si po volbách získala díky několika jevům:
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Zdroj: Tisková konference k nové koalici v Plzni. Zleva Libuše Hubáčková, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, Aleš Tolar a Světlana Budková. Foto: Petr Eret / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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