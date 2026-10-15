Střídání nevyšlo. „Malý Babiš“ opět ovládl tradiční baštu ODS, tu výsledek rozštěpil

Plzeň je jiná. S tímto heslem zde kandidovala do voleb v roce 2014 ODS, která byla zastoupena ve vedení radnice téměř nepřetržitě od revoluce. Tehdy ještě nástup hnutí ANO ustála, nyní ale bude už podruhé mimo vládnoucí koalici.
Plzeň je i letos jiná, než zbytek republiky. Pozornost na celostátní úrovni si po volbách získala díky několika jevům: úspěchu primátora z ANO, který získal přízvisko „malý Babiš“, schizofrenním rozštěpením ODS na jednom z obvodů a také tím, že bývalý starosta a senátor za ODS podpořil do senátu kandidátku hnutí ANO. To rozčílilo bývalého předsedu ODS Petra Fialu i toho současného, Martina Kupku.
Zatímco celorepublikově ANO v komunálních volbách oslabilo a z vedení řady radnic mizí, v Plzni, která byla od revoluce jednou z hlavních bašt ODS, naopak ANO posílilo. Hnutí získalo 31,69 procenta hlasů, což znamená 18 křesel ve 47členném zastupitelstvu.
Druhé je hnutí STAN s deseti křesly, až třetí se umístila ODS, kterou volilo 15,43 procenta voličů a bude mít osm zastupitelů. V plénu zasedne ještě šest zástupců hnutí PRO PLZEŇ a pět z koalice Chceme Plzeň.
Lumír Aschenbrenner, který za ODS obhajoval křeslo v Senátu, do druhého kole nepostoupil, vzbudil rozhořčení u celostátního vedení strany. Podpořil totiž do druhého kola kandidátku ANO Lucii Kantorovou.
Později upřesnil, že nepodpoří nikoho, Kantorové ale poskytl billboardové plochy, které původně využil ve své kampani.
KDU-ČSL letos kandidovala na společné kandidátce s hnutím PRO PLZEŇ. Ze šesti získaných křesel jsou pouze dva mandáty pro křesťanské demokraty. Ti si tak pohoršili oproti minulým volbám, kdy byli součástí SPOLU a získali tři zastupitele.[souvisejici]
Ani v městské radě žádný politik za KDU-ČSL nebude, přestože hnutí PRO PLZEŇ je hlavním partnerem vítězného ANO. Spojení s tímto uskupením oznámil staronový primátor Roman Zarzycký ihned po volbách s tím, že o konečné podobě vládnoucí koalice budou vyjednávat společně.
Nakonec soutěž o třetího do party vyhrálo hnutí STAN, které bude mít v radě města tři členy. Hnutí ANO pět včetně primátora a pouze jedno křeslo zbylo na hnutí PRO PLZEŇ, které při jeho obsazení upřednostnilo vlastního kandidáta Tomáše Morávka.
Bývalý ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr, který přeskákal z šesté pozice na druhé místo a získal jen o dvě desetiny procenta méně než Morávek, tak v radě nebude.
Partnerem je muž z kauzy LTO
Hnutí PRO PLZEŇ dlouhodobě podporuje plzeňský podnikatel Petr Štrunc, bývalý člen ODS, který bývá označován jako jeden z „kmotrů“ plzeňské politiky.
On sám se proti tomuto označení dlouhodobě ohrazuje. Předsedou PRO PLZEŇ je Štruncův dlouholetý spolupracovník a jednatel jeho firem Radek Mráz, který byl v roce 2013 obviněn v plzeňském případu daňových úniků při dovozu LTO.
V tzv. kauze Jantar pachatelé zneužívali jako bílé koně nájemce z ubytoven, které provozovaly Štruncovy firmy. Jeden z těchto údajných bílých koní, bezdomovec Václav Škroud, tehdy v průběhu vyšetřování zemřel.
„V tomto případě se jednalo o daňovou trestnou činnost, do které bylo zapojeno velké množství fyzických i právnických osob. Byla vytvořena soustava společností ovládaných prostřednictvím tzv. bílých koní. Tyto osoby však ve skutečnosti žádné obchody neprováděly. Za pomyslné ‚nitky‘ tahaly osoby stojící v pozadí (nefigurovaly na viditelných místech jednotlivých společností). Ty fakticky prováděly veškerou činnost spočívající ve skutečných obchodech s pohonnými hmotami i fiktivní obchody s různým zbožím, zpravidla autosoučástkami,“ popsala policie případ ve zprávě k rozsudku z roku 2018.
„A právě díky fiktivním obchodům obchodní společnosti uplatňovaly neoprávněné odpočty DPH, čímž byla České republice způsobena škoda ve výši 394 milionů korun,“ stojí dále ve zprávě. Kde peníze skončily, se nikdy nezjistilo.
Radek Mráz v kauze nakonec odsouzen nebyl. Petr Štrunc nebyl v této kauze ani vyšetřován.
Radka Mráze označil primátor Roman Zarzycký za svého partnera při vyjednávání koalice na plzeňské radnici, s Petrem Štruncem se dle svých slov potkal v minulém období pouze dvakrát. Sdělil to na dotaz redaktorky HlídacíPes.org na tiskové konferenci, kde představoval novou koalici.
Manželka bývalého krále hazardu
Staronový primátor Roman Zarzycký na sebe letos během kampaně upoutal pozornost celostátních médií především tím, že v kampani podporoval do senátu Sandru Tsoukernik, manželku pokerového hráče a bývalého krále hazardu z Rozvadova Leona Tsoukernika, který pochází z Moskvy. Zarzycký ve svých postech zdůraznil, že Tsoukerniková je jeho dobrá kamarádka.
Roman Zarzycký pochází ze Sokolova, poté žil v Karlových Varech a do Plzně přišel podle veřejně dostupných zdrojů v roce 2000. V západočeské metropoli nejprve působil v manažerských pozicích, mimo jiné 13 let jako regionální ředitel mediálního zastoupení rozhlasových stanic a později jako výkonný ředitel hokejového klubu HC Plzeň.
Na plzeňskou radnici kandidoval poprvé za hnutí ANO už v roce 2014. ANO tehdy po dosažení výsledku 17,9 procenta těsně porazilo ODS a získalo deset křesel v zastupitelstvu.
Ve vládnoucí koalici ale nebylo, tu tehdy utvořila ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Občané patrioti. Roman Zarzycký byl tehdy na kandidátce ANO na páté pozici a získal funkci předsedy kontrolního výboru Magistrátu města Plzně.
Po volbách a oznámení koalice v režii ANO na „velké radnici“ došlo k unikátní situaci – ODS se na obvodě rozdělila. Polovina z osmi zastupitelů přijala místo v koalici s ANO, druhá polovina včetně bývalého starosty se rozhodla zůstat v opozici.
V komunálních volbách v Plzni v roce 2018 opět těsně zvítězilo hnutí ANO s výsledkem 22,2 % hlasů, avšak na počet mandátů dosáhlo stejného výsledku jako druhá ODS. Oba tyto subjekty obsadily v 47členném zastupitelstvu shodně 13 křesel. Koalici utvořily strany ODS, TOP 09, KDU-ČSL a ČSSD.
Primátorem města Plzně se tehdy stal lídr ODS Martin Baxa. Zarzycký se stal jeho prvním náměstkem a měl na starosti správu majetku města, sport a cestovní ruch.
Napotřetí už si Zarzycký primátorské křeslo utéct nenechal. V roce 2022 sice koalice SPOLU s výsledkem 27,73 procenta těsně zvítězila, skončila ale nakonec v opozici.
Na vládnutí se totiž velmi rychle domluvila koalice ANO, Piráti, STAN a PRO PLZEŇ. A primátorem se tehdy poprvé stal právě lídr hnutí ANO Roman Zarzycký.
ODS rozpolcená, Piráti v rozkladu
ODS letos v Plzni vyhrála pouze ve druhém plzeňském obvodě, který vedl dlouholetý známý starosta a senátor Lumír Aschenbrenner. Po volbách a oznámení koalice v režii ANO na „velké radnici“ zde ale došlo k unikátní, až schizofrenní situaci – strana ODS se na obvodě rozdělila. Polovina z osmi zastupitelů přijala místo v koalici s ANO, druhá polovina včetně bývalého starosty se rozhodla zůstat v opozici.
Členové ODS ale zároveň vydali společné prohlášení, v němž tvrdí, že jejich odlišný přístup neznamená osobní konflikt ani rozchod s ODS. „Všech osm zastupitelů zůstává členy ODS a hlásí se k jejímu programu,“ stojí v prohlášení.
Lumír Aschenbrenner, který obhajoval letos i křeslo v Senátu, do druhého kole nepostoupil, navíc vzbudil rozhořčení u celostátního vedení ODS. Podpořil totiž do druhého kola kandidátku ANO Lucii Kantorovou.
V určité fázi rozkladu jsou i plzeňští Piráti. Ti měli v minulém období na plzeňské radnici čtyři zastupitele včetně jednoho náměstka a jednoho radního, letos se ale do zastupitelstva nedostali, zastoupeni budou pouze na dvou plzeňských obvodech. Pavel Bosák, který byl technickým náměstkem primátora, dva dny po volbách na Facebooku oznámil, že končí v komunální politice.
O den později učinil podobné, byť výrazně více teatrální prohlášení i bývalý radní Daniel Kůs. V zákulisí se již nějakou dobu mluvilo o tom, že právě tito dva členové vedení plzeňských Pirátů měli velký podíl nejen na klesající popularitě strany v Plzni, ale i na nepříliš utěšené situaci uvnitř místního sdružení.