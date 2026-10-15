Řízky namočené ve skořici zakořeňují dvakrát rychleji a nehubí je plíseň. Většina zahrádkářů koření používá jen v kuchyni

Březnový parapet, sklenice s vodou a v ní pět řízků potosu. Po týdnu dva z nich u báze zhnědnou, změknou a začnou páchnout. Takový konec zná skoro každý, kdo kdy množil pokojovky. Přitom stačí sáhnout do kuchyňské skříňky. Navlhčenou špičku řízku lehce obalíte v mleté skořici, zasunete do předpíchnuté jamky ve vlhkém substrátu a čerstvá rána dostane aromatický povlak, který houbám ztěžuje přístup. Hlavní roli při tom hraje doba, kdy je řízek nejzranitelnější: několik dní mezi seříznutím a prvními kořínky. Řízek, který v tomto období neshnije, má k zakořenění podstatně blíž. Podle nás proto skořice funguje hlavně jako ochranná vrstva pro čerstvý řez. Rychlost tvorby kořenů pak určuje především druh rostliny, kondice řízku, vlhkost a teplota.
Skořice proti plísni: co naměřili vědci u šedé plísně a rajčat
Nejsilnější opora pro tenhle domácí trik pochází z polské laboratoře. Tým Kowalské publikoval v roce 2019 v
European Journal of Plant Pathology studii, v níž testoval obyčejný organický prášek z cejlonské skořice proti plísni šedé (Botrytis cinerea). Tato houba patří k nejrozšířenějším původcům chorob ve sklenících i domácnostech a ochotně napadá poraněná, vlhká pletiva, tedy přesně taková, jaká má čerstvě seříznutý řízek.
Výsledky stojí za pozornost. Filtrát z 0,5% koncentrace skořice omezil růst podhoubí o 54,4 %, dvojnásobná koncentrace dokonce o 81,4 %. Zkoumání tím neskončilo. Badatelé postříkali rajčata ve skleníku i na poli a sledovali, jak se rostliny vyvíjejí. Ošetřené sazenice měly méně příznaků šedé plísně, vyšší čerstvou hmotnost a celkově lépe prospívaly.
Za protiplísňovým působením stojí podle odborné literatury hlavně skořicové silice a jejich deriváty, zejména cinnamaldehyd, jehož účinek proti houbám popsaly i další práce. Přeneseno do květináče: kolem rány vznikne suchý, voňavý film a mikroorganismy, které by do pletiva pronikly, mají horší startovní podmínky.
Jak obalit řízek ve skořici krok za krokem, aby prášek zůstal na ráně
Celý postup zvládne i začátečník za pár minut. Domácí návody, které vycházejí z rad pěstitelů orchidejí, a univerzitní příručky k řízkování se shodují v jednoduchém pořadí:
Připravte si: ostrý a čistý nůž nebo nůžky, mističku s trochou mleté skořice, vlhký propustný substrát a tužku nebo kolíček. Seřízněte řízek těsně pod uzlem, tedy místem, kde vyrůstá list. Řízek pokojovky by měl mít zhruba 8 až 15 cm a nejméně dva uzly. Odstraňte spodní listy, horní nechte. Rostlina z nich bude čerpat energii. Navlhčete spodní řez vodou, aby na něm prášek ulpěl. Lehce obalte jen špičku ve skořici a přebytek setřeste. Stačí jemný poprašek, žádná hustá vrstva. Předpíchněte jamku tužkou a řízek do ní zasuňte, aby se skořice o zeminu nesetřela. Udržujte vlhko, ale nepřelévejte. Substrát má zůstat vlahý a vzdušný, nikdy rozbředlý.
Univerzita v Georgii radí ještě jednu věc, která se hodí i pro skořici: prášek si nasypte do malé misky a zbytek po práci vyhoďte. Vracet použité koření do sáčku by znamenalo zanést případné zárodky do celé zásoby.
Pokud si nejste jistí, udělejte si malý domácí pokus. Z jedné rostliny seřízněte šest až deset řízků, polovinu poprašte skořicí a polovinu nechte bez ní. Po dvou až čtyřech týdnech uvidíte rozdíl na vlastní oči.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Skořice, nebo zakořeňovací hormon ze zahradnictví?
V regálech zahradnických center leží přípravky, které fungují jinak. Podle přehledu
Michigan State University Extension obsahují kyselinu indolylmáselnou (IBA) nebo naftyloctovou (NAA). Obě látky patří mezi auxiny, tedy rostlinné hormony, které přímo spouštějí tvorbu kořenů. Práškové verze nabízejí koncentrace od 0,1 do 8 % IBA a výrobci je doporučují podle druhu rostliny. Jak vysvětluje Floridská univerzita, IBA se v rostlinných pletivech mění na přirozený auxin IAA, zatímco NAA je syntetický a často se s IBA kombinuje.
Mletá skořice Komerční prášek s IBA/NAA Hlavní účinek ochrana rány před houbami hormonální stimulace kořenů Cena koruny, máte ji doma desítky až stovky Kč Dávkování orientační, jemný poprašek přesně daná koncentrace Kde se hodí měkké řízky pokojovek a bylin i náročné dřevnaté druhy
Rozdělení rolí je podle nás jasné. U snadno kořenících pokojovek, jako jsou potos, filodendrony, tradeskancie nebo pelargonie, zvyšuje skořice šanci na úspěch hlavně tím, že v prvních dnech výrazně snižuje riziko hniloby. Takové rostliny auxinů vytvoří dost samy, potřebují jen přežít. U tvrdohlavých dřevnatých řízků keřů zůstávají cílené hormonální přípravky spolehlivější volbou, protože podle michiganských odborníků sjednocují zakořenění i u druhů, které se jinak zdráhají.
Posyp proti plísni na zemině i ošetření kořenů: kam dál se skořicí
Kuchyňské koření umí pomoct i mimo řízkování. Domácí pěstitelé jím poprašují čerstvé rány po řezu, sypou tenkou vrstvu na povrch zeminy, kde se objevil bílý povlak, a ošetřují zkrácené kořeny po odstranění hniloby.
U posypu substrátu ovšem platí jasný mantinel. Plíseň na povrchu zeminy je obvykle příznakem přemokření, špatné drenáže a nedostatečného proudění vzduchu. Kalifornský program pro integrovanou ochranu rostlin UC IPM upozorňuje, že ve vlhkém organickém substrátu se navíc daří smutnicím. Jejich larvy se živí houbami i jemnými kořínky a mladým rostlinám dokážou ublížit. Nejlepší prevencí je nechat povrch mezi zálivkami proschnout. Skořice tak doplňuje správnou zálivku, nahradit ji nedokáže.
Konkrétní interval obnovy posypu žádný zdroj neudává. Z praxe dává smysl doplnit tenkou vrstvu až ve chvíli, kdy ji zálivka spláchne nebo promíchá se substrátem. Pokud plíseň vytrvá, seškrábněte horní centimetr zeminy, omezte zálivku, zlepšete větrání a zkontrolujte odtokové otvory.
Při podezření na kořenovou hnilobu je potřeba razantnější zásah:
Vyjměte rostlinu z květináče a prohlédněte kořeny. Odstřihněte hnědé, kašovité nebo duté části a ponechte jen pevné, zdravé kořeny. Rány lehce poprašte skořicí. Přesaďte do čerstvého vzdušného substrátu. U orchidejí podle doporučení OrchidWeb tři až pět dní nezalévejte, aby se ranky zacelily.
Silná vrstva skořice na mokrém substrátu nebo plošné zasypání kořenů naopak škodí. Zhoršuje výměnu vzduchu, vysušuje jemná pletiva a skutečnou příčinu potíží neodstraní.
Jaká skořice z obchodu a kdy s řízky začít
Speciální zahradnickou skořici shánět nemusíte. Postačí běžná mletá bez cukru a bez aromatických směsí na pečení. Na trhu EU se prodávají dva botanické typy, cejlonská skořice a levnější kasie, a obě mohou nést prostý název „skořice“. Evropské
Společné výzkumné středisko (JRC) v září 2025 zjistilo, že 9 % vzorků prodávaných jako cejlonská bylo zcela nebo zčásti nahrazeno kasií. Pro kuchyni je to nepříjemné, pro květináč spíš vedlejší. Rozhoduje jemné mletí a čisté složení.
Načasování hraje přinejmenším stejně velkou roli. Pokojovky se nejlépe množí v období aktivního růstu, tedy zhruba od března do května, kdy se po zimě 2025/2026 probouzejí. Pro venkovní a balkonové měkké řízky doporučuje britská Královská zahradnická společnost období od dubna do června. Jaro navíc přichází po měsících, kdy rostliny dostávaly méně světla, voda se ze substrátu odpařovala pomaleji a houbové potíže měly ideální podmínky. Právě tehdy se skořicová ochrana uplatní nejvíc.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková