Průlom v odhalování rakoviny. Lékaři v Plzni jako první na světě odhalují nádory novou metodou

Průlom v diagnostice může zásadně pomoci zejména pacientům s rakovinou slinivky břišní, u nichž je přesné určení rozsahu nádoru klíčové pro volbu léčby. Významný přínos může mít také pro pacienty s nádory plic, hlavy a krku.
Radiofarmakum ⁶⁸Ga-Trivehexin patří mezi inovativní látky, které se cíleně vážou na specifické receptory na povrchu některých nádorových buněk. Lékařům tak umožňuje zobrazit nádorovou tkáň a lépe ji odlišit od okolního zánětu. „Receptor si můžeme představit jako pomyslný zámek na povrchu buňky, do kterého zapadne jen ten správný klíč. Tím je v tomto případě speciální látka, která se na receptor naváže a umožní lékařům nádorovou tkáň zobrazit. Díky tomu mohou lépe rozlišit samotný nádor od okolních zánětlivých změn,“ vysvětluje profesor Jiří Ferda, přednosta Kliniky zobrazovacích metod FN Plzeň.
Radiofarmakum zatím nemá běžnou registraci léčivého přípravku. Jeho klinické využití proto podléhá zvláštnímu schvalovacímu režimu, na němž se podílejí Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Moderní medicína se rychle vyvíjí a úkolem regulace je umožnit bezpečné využívání inovací v klinické praxi. Případ FN Plzeň ukazuje, že i nové, dosud neregistrované přípravky lze za jasně stanovených podmínek využívat ve prospěch pacientů, aniž bychom slevovali z požadavků na jejich bezpečnost a kvalitu,“ uvedl ředitel SÚKL Tomáš Boráň.
Co jsou radiofarmaka?
Radiofarmaka jsou léčivé přípravky obsahující radioaktivní látku, které se využívají zejména v nukleární medicíně k diagnostice, ale také k léčbě některých onemocnění. Při zobrazovacích vyšetřeních pomáhají lékařům získat informace o fungování tkání a orgánů nebo o vlastnostech nádorových buněk.
Jaký je rozdíl mezi PET/CT a PET/MRI?
Obě metody kombinují zobrazení biologických procesů v těle pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) s podrobným anatomickým zobrazením. PET/CT využívá počítačovou tomografii (CT), zatímco PET/MRI magnetickou rezonanci (MRI). Ta poskytuje detailní zobrazení měkkých tkání a nepoužívá rentgenové záření.
Proč je důležité přesně zobrazit nádor?
Přesné určení rozsahu nádorového onemocnění může lékařům pomoci při rozhodování o nejvhodnější léčbě a plánování operace. U některých nádorů, například slinivky břišní, může být obtížné odlišit nádorovou tkáň od okolních zánětlivých změn. Právě na tuto diagnostickou výzvu se zaměřuje nová metoda využívaná ve FN Plzeň.