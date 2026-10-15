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Hypoteční trh v září mírně posílil, průměrná sazba stoupla na 5,1 %

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Podle údajů České bankovní asociace (ČBA) poskytly banky a stavební spořitelny v září 2026 nové hypotéky za 28 miliard korun, což bylo o pět procent více než v srpnu. Současně pokračoval růst úrokových sazeb, jejichž průměrná výše se zvýšila z pěti na 5,1 procenta.
Hypoteční trh v září mírně posílil, průměrná sazba stoupla na 5,1 %

Hypoteční trh v září mírně posílil, průměrná sazba stoupla na 5,1 %

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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