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Rodině se neozval už přes týden. Policie hledá muže z Vítkovic

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Dennívýzva
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Policisté pátrají po Milanu Tichopádovi z Ostravy-Vítkovic, který trpí vážnými poruchami paměti. Své bydliště opustil v úterý šestého října v noci, dodnes se svým příbuzným neozval. S jakýmikoliv informacemi se mohou lidé obracet na linku 158 nebo na jakoukoliv policejní služebnu.
Rodině se neozval už přes týden. Policie hledá muže z Vítkovic

Rodině se neozval už přes týden. Policie hledá muže z Vítkovic

Zdroj: Anh Tuan Tran, Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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