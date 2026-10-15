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Poslední soupeřem Johanssona na lavičce Dánska bylo Česko. Švédský trenér slavné generace zemřel ve věku 83 let

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Ve věku 83 let zemřel Bo Johansson, který dovedl Dánsko do čtvrtfinále MS 1998. Jeho poslední zápas rozhodl dvěma góly Vladimír Šmicer.
Poslední soupeřem Johanssona na lavičce Dánska bylo Česko. Švédský trenér slavné generace zemřel ve věku 83 let

Poslední soupeřem Johanssona na lavičce Dánska bylo Česko. Švédský trenér slavné generace zemřel ve věku 83 let

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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