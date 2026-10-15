Poslední soupeřem Johanssona na lavičce Dánska bylo Česko. Švédský trenér slavné generace zemřel ve věku 83 let

Lutych, 21. června 2000, stadion Sclessin. Hraje se už jen o čest. Dánsko i Česko mají po dvou kolech skupiny D jasno, že domů pojedou dřív. V 64. minutě skóruje Vladimír Šmicer, o tři minuty později znovu. Na dánské lavičce sedí naposledy Švéd Bo „Bosse“ Johansson. Muž, který o dva roky dřív přivedl Dány na krok od semifinále mistrovství světa, odchází po porážce 0:2. Ve čtvrtek 15. října 2026 jeho úmrtí potvrdila rodina televizi TV 2 Sport, zprávu převzala agentura Ritzau. Johanssonovi bylo 83 let, příčina smrti nebyla zveřejněna.
Tři minuty, které uzavřely jednu éru
Zápas v Lutychu nebyl formalitou, i když tak mohl vypadat. Podle zápasové zprávy UEFA hrály oba týmy angažovaně a zhruba hodinu vyrovnaně. Dánové se dostávali do šancí přes Jespera Grønkjæra, Jona Dahla Tomassona a Stiga Tøftinga. Pavel Srníček v české brance je ale několikrát vychytal.
Pak přišly tři minuty, které rozhodly. Šmicer se trefil v 64. a 67. minutě a UEFA ho vyhlásila mužem zápasu. Oficiální údaje k utkání vede dánský svaz ve své reprezentační databázi, kde je u zápasu dodnes zapsán i trenér Bo Johansson.
Česká sestava toho večera vypadala takto:
- Brankář: Pavel Srníček
- Obrana: Milan Fukal, Petr Rada, Tomáš Řepka, Radek Bejbl
- Záloha: Karel Poborský, Pavel Nedvěd, Jiří Němec, Patrik Berger
- Útok: Vladimír Šmicer, Jan Koller
- Střídali: Marek Jankulovski, Vratislav Lokvenc, Pavel Kuka
- Trenér: Jozef Chovanec
Pro Chovancův tým šlo o jedinou výhru na turnaji. Předtím prohrál s Nizozemskem 0:1 a s Francií 1:2; obě porážky bolely, protože česká reprezentace přijížděla jako finalista Eura 1996. Výhra nad Dánskem byla smířlivou tečkou. Pro Johanssona byla tečkou za čtyřmi lety, na které se v Dánsku vzpomíná mnohem vřeleji, než by napovídal jejich konec.
Švéd, který Dánům vrátil chuť útočit
Johansson převzal dánskou reprezentaci v roce 1996 v nevděčné chvíli. Mistři Evropy z roku 1992 se nekvalifikovali na mistrovství světa 1994 a na Euru 1996 nepostoupili ze skupiny. Hvězdy jako Peter Schmeichel nebo bratři Michael a Brian Laudrupovi stárly a otázkou bylo, jestli generace dokáže ještě jednou zazářit.
Dokázala. Dánský server PLBOLD ve svém nekrologu popisuje Johanssonův příchod jako „čerstvý vítr“ po éře Richarda Møllera Nielsena. Hra se stala přímočařejší, agresivnější směrem dopředu a tým presoval výš. Základem bylo klasické rozestavení 4-4-2 s diamantem ve středu pole, kde Michael Laudrup dostal volnost jako tvůrce hry a Brian Laudrup se pohyboval za hrotem.
Srovnání s předchůdcem ukazuje, v čem Johanssonova hodnota spočívala:
|Trenér
|Zápasy
|Výhry
|Remízy
|Prohry
|Největší úspěch
|Richard Møller Nielsen
|73
|40
|18
|15
|Mistr Evropy 1992, Pohár konfederací 1995
|Bo Johansson
|40
|17
|9
|14
|Čtvrtfinále MS 1998
Na papíře Nielsen vyhrává jasně. Johansson ale nepřebíral tým na vzestupu, nýbrž generaci na sestupu. Podle nás byl trenérem přechodu, který z odcházejících velikánů dokázal vymačkat poslední velký turnaj. Jeho celková bilance podle dánského svazu činí 17 výher, 9 remíz a 14 porážek při skóre 51:43.
Nantes 1998: prohra, na kterou jsou Dáni hrdí
Mistrovství světa ve Francii bylo vrcholem Johanssonovy kariéry. V osmifinále Dánové rozstříleli Nigérii 4:1 a postoupili do čtvrtfinále proti obhájcům titulu. Dne 3. července 1998 nastoupili v Nantes proti Brazílii.
Hrálo se jedno z nejzábavnějších utkání turnaje. Za Dánsko skórovali Martin Jørgensen a Brian Laudrup, Brazilci ale dali o gól víc a vyhráli 3:2. Na hřišti tehdy stáli Schmeichel, Marc Rieper, Jes Høgh, Jan Heintze, Thomas Helveg, oba Laudrupové, Jørgensen a Peter Møller, ze střídačky přišli Tøfting, Ebbe Sand a Michael Schjønberg.
Čtvrtfinále zůstává nejlepším dánským výsledkem na mistrovství světa. Švédský rozhlas Sveriges Radio v nekrologu připomíná, že právě tenhle turnaj dal Johanssonovi v Dánsku ikonický status. Krásné prohry se do fotbalových dějin obvykle nezapisují. Tahle ano. Oficiální sestřih zápasu dnes nabízí kanál FIFA na YouTube.
Euro 2000: nula bodů, nula gólů
O dva roky později přišel tvrdý dopad. Bratři Laudrupové po mistrovství světa ukončili reprezentační kariéru a ofenziva přišla o své dva nejtvořivější hráče. Dánsko se sice na Euro do Belgie a Nizozemska kvalifikovalo, los mu ale přidělil skupinu, ze které se nedalo snadno utéct: s úřadujícími mistry světa z Francie, spolupořadatelem z Nizozemska a finalistou předchozího Eura z Česka.
Výsledky byly krutě jednoznačné. Porážka 0:3 s Francií, 0:3 s Nizozemskem a 0:2 s Českem. Nula bodů, skóre 0:8. Dánský svaz ve své výroční zprávě za rok 2000 označuje turnaj za výsledkově nejhorší dánskou účast na závěrečném turnaji v novější době. Jako důvody uvádí zranění, která část kádru měla už na začátku soustředění, další zdravotní potíže v průběhu a fyzickou připravenost, která na tak silné soupeře nestačila.
Stejný dokument vysvětluje i to, proč byl Lutych Johanssonovou rozlučkou. Nešlo o vyhazov po debaklu. Smlouva mu po šampionátu jednoduše vypršela a svaz už předem počítal s nástupci, kterými se stali Morten Olsen a Michael Laudrup. PLBOLD to popisuje jako tiché rozloučení bez dramatu a „kyselých tváří“. Trenér, který zažil čtvrtfinále s Brazílií, odcházel po zápase, ve kterém se už nehrálo o postup.
Humanista se švédskými i dánskými tituly
Johanssonův příběh se nevešel jen do reprezentace. Ve Švédsku dovedl Östers IF ke dvěma ligovým titulům v letech 1980 a 1981, v Norsku vyhrál pohár s Molde a v letech 2003 a 2004 vedl IFK Göteborg. V Dánsku ho ale nejvíc milují v Silkeborgu. S tamním klubem získal v roce 1994 mistrovský titul a Silkeborg IF ho dnes nazývá legendou. Jeho jméno najdete na klubovém Hvězdném náměstí, místě vyhrazeném pro největší osobnosti klubu.
Bývalí hráči na něj vzpomínají především jako na člověka. Peter Møller, který s ním zažil mistrovství světa, ho podle agentury Ritzau popsal jako „vřelého, sympatického a slušného“ muže. Morten Bruun, který s ním slavil titul v Silkeborgu, o něm mluvil jako o humanistovi a „skutečně báječném člověku“.
Takové vzpomínky se u trenérů neobjevují často. U Johanssona se opakují ze všech stran.
Kdo si chce Lutych připomenout, najde oficiální sestřih UEFA se Šmicerovými góly. Je v něm i krátký záběr na Švéda v obleku, který se po závěrečném hvizdu otáčí a odchází z dánské lavičky naposledy. Česko tehdy slavilo malou výhru, Dánsko se loučilo s velkou érou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta