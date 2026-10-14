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WhatsApp otevírá dveře: Na videohovory už nepotřebujete účet

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Každá platforma, zejména komunikační, se snaží co nejvíce nalákat uživatele a hlavně aby si vytvořili účet. Je tedy neobvyklé, když se otevírají i těm uživatelům,...
WhatsApp otevírá dveře: Na videohovory už nepotřebujete účet

WhatsApp otevírá dveře: Na videohovory už nepotřebujete účet

Zdroj: WhatsApp
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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